POMPĂ DE BUTOI CU ACUMULATOR

Principale repere

Pentru proprietarii de grădină, sătui de transportul unei stropitori grele în sus și în jos în grădină, dar care nu au o priză de alimentare, pompa de butoi fără cablu BP 2.000-18 a fost făcută pentru dvs. Poate fi utilizată cu orice acumulator Battery Power de 18 V de la Kärcher, astfel încât să puteți utiliza surse alternative de apă oriunde doriți, chiar dacă în grădină nu există nicio conexiune disponibilă de alimentare cu energie. Cu aceasta, nu numai că se economisește apă potabilă valoroasă, dar se evită încordarea spatelui și a portofelului - ideală pentru grădini mici, grădini de cabană, loturi și oriunde unde există apă și plante însetate, dar nu există sursă de alimentare cu energie.