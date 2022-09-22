POMPĂ DE BUTOI CU ACUMULATOR
Stropire ușoară și ecologică: Folosiți apa de ploaie colectată într-un butoi de apă, un iaz sau un container IBC cu pompa de butoi flexibilă cu acumulator - fără a fi nevoie de un robinet, o priză de alimentare sau o stropitoare.
Beneficii
Nu este necesară o conexiune la apă
Pompa de butoi fără cablu este auto-suficientă: Dispozitivul nu are nevoie de o conexiune separată la apă, folosind însă apa de ploaie colectată într-un butoi de apă sau într-un container IBC. Acest lucru înseamnă că vă puteți uda florile și straturile de legume din parcele, de exemplu, fără a avea nevoie de o conexiune la apă.
Nu este necesară o sursă de alimentare cu energie
Acumulator puternic în loc de cablu: Pompa de butoi funcționează cu acumulator și nu necesită o sursă de alimentare. Prin aceasta se permite o flexibilitate mai mare: La produsele cu cablu, zona de utilizare este limitată de lungimea cablului. În schimb, pompa de butoi permite întotdeauna stropirea fără cablu, chiar și în locurile în care nu există sursă de alimentare.
Convenabil
Mai eficient, mai ergonomic, mai simplu: În comparație cu o stropitoare, pompa de butoi cu apă de ploaie oferă semnificativ mai multă comoditate. Comutatorul este la nivelul marginii butoiului, deci nu este nevoie ca utilizatorul să se aplece. Transportul stropitorilor grele este de asemenea un lucru care ține de trecut, deoarece apa este luată direct din butoi și poate fi utilizată pentru stropire prin intermediul furtunului de grădină și al aspersoarelor de grădină.
Eficient din punct de vedere al apei
Pompa de butoi se potrivește, de asemenea, prin deschideri înguste, cum ar fi cele dintr-un container IBC. Prin aceasta se economisește apă, deoarece apa de ploaie colectată poate fi ușor reutilizată.
Sursele de apă
Pompele de butoi cu acumulator sunt ideale pentru stropirea eficientă a straturilor de legume și florilor cu apă de ploaie dintr-un butoi sau container IBC. Utilizare posibilă:
- Butoi de colectare apă de ploaie
- Butoi de apă
- Container IBC
Zonele de utilizare reprezentativă a pompelor de butoi cu acumulatori
O grădină împărțită în loturi
Adesea, loturile vechi în special nu au electricitate. Cei care au nevoie regulat de apă pot ușura stropirea grădinii cu o pompă de butoi alimentată cu acumulatori care utilizează apă de ploaie.
Grădinile de legume și ierburi
Pentru a vă asigura că suprafața de pământ cu legume și spirala de plante de lângă terasă sau din grădina din spatele casei prosperă, acestea pot fi udate într-o manieră prietenoasă cu plantele, cu apă de ploaie fără calcar, utilizând o pompă de butoi cu apă de ploaie.
Stropirea gazonului
Pompa de butoi fără cablu este potrivită, de asemenea, pentru stropirea zonelor mai mari, cum ar fi cele de gazon. Apa din butoiul de colectare al apei de ploaie oferă o alternativă care economisește energie în comparație cu apa de la robinet.
Principale repere
Pentru proprietarii de grădină, sătui de transportul unei stropitori grele în sus și în jos în grădină, dar care nu au o priză de alimentare, pompa de butoi fără cablu BP 2.000-18 a fost făcută pentru dvs. Poate fi utilizată cu orice acumulator Battery Power de 18 V de la Kärcher, astfel încât să puteți utiliza surse alternative de apă oriunde doriți, chiar dacă în grădină nu există nicio conexiune disponibilă de alimentare cu energie. Cu aceasta, nu numai că se economisește apă potabilă valoroasă, dar se evită încordarea spatelui și a portofelului - ideală pentru grădini mici, grădini de cabană, loturi și oriunde unde există apă și plante însetate, dar nu există sursă de alimentare cu energie.
Caracteristicile pompei de butoi
Gata imediat de utilizare
Pompa de butoi fără cablu este alternativa convenabilă la stropitoare și este gata de utilizare în numai câțiva pași.
Poziție variabilă a furtunului
Sistemul de furtun poate fi atașat la sursa de apă în trei poziții.
Siguranță și confort
Suportul unității de baterii este plasat în partea de sus a butoiului cu apă de ploaie, astfel încât să nu poată intra în contact cu apa. Pompa de butoi are un montaj flexibil pe cadrul butoiului, pentru a asigura o fixare sigură.
Ghidajul furtunului
Ghidajul furtunului de pe marginea butoiului asigură evitarea prinderii de margini sau deteriorării furtunului de grădină.
Practic și cu economisire de energie
Datorită comutatorului integrat pe atașamentul de pe cadrul butoiului, pompa de butoi fără cablu poate fi pornită și oprită în orice moment. Prin aceasta se economisește energie.
Transparența este importantă!
Capacul transparent de pe afișaj indică faptul că nivelul bateriei poate fi citit în orice moment.
Inovator și convenabil
Pompele de butoi fără cablu de la Kärcher sunt echipate cu un furtun a cărui lungime poate fi reglată și cu un pre-filtru.
Sistem de filtrare detașabil
Pre-filtrul împiedică aspirarea particulelor de murdărie, asigurând funcționarea fără probleme. Dacă pre-filtrul se murdărește, acesta poate fi curățat în câțiva pași simpli.