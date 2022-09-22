POMPĂ DE BUTOI CU ACUMULATOR

Stropire ușoară și ecologică: Folosiți apa de ploaie colectată într-un butoi de apă, un iaz sau un container IBC cu pompa de butoi flexibilă cu acumulator - fără a fi nevoie de un robinet, o priză de alimentare sau o stropitoare.

Beneficii

Nu este necesară o conexiune la apă

Pompa de butoi fără cablu este auto-suficientă: Dispozitivul nu are nevoie de o conexiune separată la apă, folosind însă apa de ploaie colectată într-un butoi de apă sau într-un container IBC. Acest lucru înseamnă că vă puteți uda florile și straturile de legume din parcele, de exemplu, fără a avea nevoie de o conexiune la apă.

Kärcher Akku-Fasspumpe unabhängig vom Wasseranschluss

Nu este necesară o sursă de alimentare cu energie

Acumulator puternic în loc de cablu: Pompa de butoi funcționează cu acumulator și nu necesită o sursă de alimentare. Prin aceasta se permite o flexibilitate mai mare: La produsele cu cablu, zona de utilizare este limitată de lungimea cablului. În schimb, pompa de butoi permite întotdeauna stropirea fără cablu, chiar și în locurile în care nu există sursă de alimentare.

Kärcher Akku-Fasspumpe unabhängig vom Stromanschluss

Convenabil

Mai eficient, mai ergonomic, mai simplu: În comparație cu o stropitoare, pompa de butoi cu apă de ploaie oferă semnificativ mai multă comoditate. Comutatorul este la nivelul marginii butoiului, deci nu este nevoie ca utilizatorul să se aplece. Transportul stropitorilor grele este de asemenea un lucru care ține de trecut, deoarece apa este luată direct din butoi și poate fi utilizată pentru stropire prin intermediul furtunului de grădină și al aspersoarelor de grădină.

Bewässern mit der Akku-Fasspumpe

Eficient din punct de vedere al apei

Pompa de butoi se potrivește, de asemenea, prin deschideri înguste, cum ar fi cele dintr-un container IBC. Prin aceasta se economisește apă, deoarece apa de ploaie colectată poate fi ușor reutilizată.

Wasser sparen mit der Kärcher Akku-Fasspumpe

Sursele de apă

Pompele de butoi cu acumulator sunt ideale pentru stropirea eficientă a straturilor de legume și florilor cu apă de ploaie dintr-un butoi sau container IBC. Utilizare posibilă:

  • Butoi de colectare apă de ploaie
  • Butoi de apă
  • Container IBC

Zonele de utilizare reprezentativă a pompelor de butoi cu acumulatori

Schrebergarten - Kärcher Fasspumpe

O grădină împărțită în loturi

Adesea, loturile vechi în special nu au electricitate. Cei care au nevoie regulat de apă pot ușura stropirea grădinii cu o pompă de butoi alimentată cu acumulatori care utilizează apă de ploaie.

Gemüse- und Kräutergarten - Kärcher Fasspumpe

Grădinile de legume și ierburi

Pentru a vă asigura că suprafața de pământ cu legume și spirala de plante de lângă terasă sau din grădina din spatele casei prosperă, acestea pot fi udate într-o manieră prietenoasă cu plantele, cu apă de ploaie fără calcar, utilizând o pompă de butoi cu apă de ploaie.

Rasenbewässerung - Kärcher Fasspumpe

Stropirea gazonului

Pompa de butoi fără cablu este potrivită, de asemenea, pentru stropirea zonelor mai mari, cum ar fi cele de gazon. Apa din butoiul de colectare al apei de ploaie oferă o alternativă care economisește energie în comparație cu apa de la robinet.

Principale repere

Pentru proprietarii de grădină, sătui de transportul unei stropitori grele în sus și în jos în grădină, dar care nu au o priză de alimentare, pompa de butoi fără cablu BP 2.000-18 a fost făcută pentru dvs. Poate fi utilizată cu orice acumulator Battery Power de 18 V de la Kärcher, astfel încât să puteți utiliza surse alternative de apă oriunde doriți, chiar dacă în grădină nu există nicio conexiune disponibilă de alimentare cu energie. Cu aceasta, nu numai că se economisește apă potabilă valoroasă, dar se evită încordarea spatelui și a portofelului - ideală pentru grădini mici, grădini de cabană, loturi și oriunde unde există apă și plante însetate, dar nu există sursă de alimentare cu energie.

Caracteristicile pompei de butoi

Kärcher: Fasspumpe

Gata imediat de utilizare

Pompa de butoi fără cablu este alternativa convenabilă la stropitoare și este gata de utilizare în numai câțiva pași.

Kärcher: Fasspumpe - variable Schlauchpositionen

Poziție variabilă a furtunului

Sistemul de furtun poate fi atașat la sursa de apă în trei poziții.

Kärcher: Fasspumpe: befestigt am Fass

Siguranță și confort

Suportul unității de baterii este plasat în partea de sus a butoiului cu apă de ploaie, astfel încât să nu poată intra în contact cu apa. Pompa de butoi are un montaj flexibil pe cadrul butoiului, pentru a asigura o fixare sigură.

Kärcher: Fasspumpe - Schlauchführung

Ghidajul furtunului

Ghidajul furtunului de pe marginea butoiului asigură evitarea prinderii de margini sau deteriorării furtunului de grădină.

Kärcher: Fasspumpe Batterieanzeige und Schalter

Practic și cu economisire de energie

Datorită comutatorului integrat pe atașamentul de pe cadrul butoiului, pompa de butoi fără cablu poate fi pornită și oprită în orice moment. Prin aceasta se economisește energie.

Kärcher: Fasspumpe - transparente Abdeckung

Transparența este importantă!

Capacul transparent de pe afișaj indică faptul că nivelul bateriei poate fi citit în orice moment.

Kärcher: Fasspumpe mit ergonomischem Tragegriff

Inovator și convenabil

Pompele de butoi fără cablu de la Kärcher sunt echipate cu un furtun a cărui lungime poate fi reglată și cu un pre-filtru.

Kärcher: Fasspumpe abnehmbarer Filter

Sistem de filtrare detașabil

Pre-filtrul împiedică aspirarea particulelor de murdărie, asigurând funcționarea fără probleme. Dacă pre-filtrul se murdărește, acesta poate fi curățat în câțiva pași simpli.

Întrebări frecvente privind pompa de butoi cu acumulator

Înălțimea de pompare este de până la 20 m.

Pompa de butoi BP 2.000-18 Barrel poate pompa până la 2000 l/h.

Cablul de la pompă până la suportul bateriei este proiectat pentru o adâncime de imersiune de până la 1,8 m.

Diametrul pompei de butoi BP 2.000-18 Barrel este de 100 mm. Aceasta permite utilizarea pompei de butoi cu acumulator în zonele unde există deschideri mici, cum ar fi containerele IBC.

Capacitatea pompei este de 2 bari.

Un furtun cu lungimea de 1 m este inclus în obiectul livrării. Opțional, poate fi înlocuit cu un sistem cu furtun mai lung.

Pompa de butoi cu acumulator este compatibilă cu toți acumulatorii Kärcher Battery Power de 18 V și acumulatorii Kärcher Battery Power Plus de 18 V.

Acumulator Kärcher Battery Power de 18 V 2,5 Ah → max. 25 min

Acumulator Kärcher Battery Power de 18 V 5,0 Ah→ max. 50 min