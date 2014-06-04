Sistem de irigare Karcher Rain

Ploaie la comandă! Noul sistem de irigare Kärcher Rain System ® este perfect pentru gardurile vii, arbuști, brazde de legume și paturi de flori. Apa picură fără pierderi exact acolo unde este nevoie, sistemul de irigare este ecologic și economisește bani. Sistemul de irigare Kärcher Rain System ® îmbină micro-picurarea și udarea tradițională. Sistemul funcționează cu o presiune de până la 4 bar și are un furtun de 1/2 din PVC, cu picurare și micro-duze de pulverizare. Reductoarele de presiune și filtrele concepute pentru a proteja împotriva particulelor de presiune și impurităților în exces pot fi montate suplimentar. Sistemul de irigare Kärcher Rain System ® poate fi adaptat în mod individual la orice gradină.