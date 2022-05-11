PREGĂTIREA GRĂDINII PENTRU IARNĂ – CE TREBUIE FĂCUT

Cum şi când trebuie puse la adăpost pentru iarnă maşinile de tuns iarba cu acumulator şi roboţii de tuns iarba?

Maşinile de tuns iarba cu acumulator şi roboţii de tuns iarba nu ar trebui lăsate niciodată afară în grădină pe timpul iernii. În caz contrar, componentele electronice ar putea fi deteriorate. Acelaşi lucru este valabil şi pentru depozitarea bateriilor în timpul iernii şi pentru staţia de încărcare. Cel mai târziu la sfârşitul lunii octombrie este momentul pentru a depozita aparatele într-un loc uscat – în mod ideal, după ce gazonul a fost cosit pentru ultima dată în anul respectiv. Pentru a pune maşina de tuns iarba cu acumulator sau robotul de tuns iarba la adăpost pe timp de iarnă, bateria ar trebui să fie încărcată la aproximativ 75 %. Context: descărcarea completă a bateriilor litiu-ion le reduce durata de viaţă. În mod ideal, bateriile sunt depozitate la temperaturi cuprinse între 10 şi 20 °C. Aşadar, ar trebui să le depozitaţi în mod ideal în casă pe timpul iernii, în timp ce robotul sau maşina de tuns iarba cu acumulator poate fi depozitat(ă) într-o magazie, la subsol sau în garaj fără probleme. Dacă bateria este instalată permanent pe robotul de tuns iarba, aparatul trebuie depozitat într-un loc uscat pe timpul iernii.

Indicaţiile pentru depozitarea dispozitivelor mici pentru grădină sunt valabile şi în ceea ce priveşte roboţii de tuns iarba. Aceştia trebuie să fie curăţaţi – nu cu furtunul sau cu un aparat de curăţare sub presiune, ci, în mod ideal, cu o lavetă umedă. În caz contrar, componentele electronice din dispozitiv ar putea avea de suferit. Pentru a demonta staţia de încărcare, trebuie îndepărtate mai întâi toate cablurile, iar capetele cablurilor trebuie protejate împotriva umezelii şi îngheţului cu o folie. În cazul în care contactele staţiei de încărcare sunt murdare, acestea ar trebui curăţate cu hârtie abrazivă cu granulaţie fină.