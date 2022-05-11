PREGĂTIREA GRĂDINII PENTRU IARNĂ – CE TREBUIE FĂCUT
În toamnă, proprietarii de grădină ar trebui să înceapă pregătirea grădinilor pentru iarnă. Aşadar, răspunsul la întrebarea când ar trebui să vă pregătiţi grădina pentru iarnă este uşor de dat – în mod ideal, în perioada cuprinsă între mijlocul lunii octombrie şi până la începutul lunii noiembrie. Apoi, trebuie luate câteva măsuri pentru peluze, straturi, tufişuri, copaci şi garduri vii. De asemenea, este important să depozitaţi corect uneltele de grădină în timpul sezonului rece. Kärcher vă sfătuieşte cum să faceţi acest lucru.
Pregătirea gazonului pentru iarnă
Cine se preocupă ca gazonul să fie bine şi sănătos în timpul iernii se poate bucura de iarbă verde şi luxuriantă primăvara. Tunderea gazonului este importantă în acest sens, şi anume la o înălţime de 5 până la 6 centimetri. De asemenea, ar trebui să colectaţi frunzele căzute, ramurile mici, muşchii şi iarba tunsă. Astfel, se previne dezintegrarea şi mucegăirea acestora. De asemenea, permite gazonului să obţină mai multă lumină şi să se dezvolte mai bine. O greblă este cea mai bună alegere pentru a face acest lucru. În cele din urmă, gazonul ar trebui să fie fertilizat pentru ultima dată în anul respectiv – acest lucru îi oferă nutrienţi importanţi pe timpul iernii.
Urmărirea plantelor la ghiveci şi aducerea lor în casă
Atunci când proprietarii de grădini îşi pregătesc grădina pentru iarnă, ar trebui să ducă majoritatea plantelor la ghiveci în casă, unde vor rămâne pe timp de iarnă. Unele plante, cum ar fi lavanda, trandafirul Crăciunului, fucsia stacojie şi viola cornută sunt rezistente şi pot rămâne în grădină în timpul iernii. Dar nu oriunde – ci mai degrabă într-un loc în care sunt protejate de intemperii. Plantele la ghiveci care rămân în casă peste iarnă trebuie mai întâi verificate pentru boli şi dăunători. Dacă sunt bolnave sau infestate, există riscul ca boala sau paraziţii să se răspândească la alte plante – mai ales dacă acestea stau aproape unele de altele.
Tăierea tufişurilor, a gardurilor vii şi a copacilor
Următorul pas în pregătirea grădinii pentru iarnă implică utilizarea foarfecelor de tuns gardul viu, a cleștilor și a fierăstraielor pentru crengi. În această etapă, este important să se sprijine lăstarii lungi și să se taie ramurile bolnave sau uscate ale copacilor. Este esențial să se anticipeze primul îngheț, deoarece suprafețele rezultate în urma tăierii trebuie să se poată sigila din nou. Cei care își tund gardul viu ar trebui să se asigure că îl tund în formă trapezoidală – adică din ce în ce mai îngust de la bază spre vârf. Aceasta permite lăstarilor de la nivelul solului să primească suficientă lumină; în plus – și acesta este un aspect decisiv iarna – gardul viu își păstrează forma, chiar și în cazul unor ninsori abundente.
Întreţinerea straturilor
De asemenea, este important să se pregătească straturile de flori şi de legume. Plantele de grădină ofilite şi moarte trebuie tăiate înainte de venirea iernii cu o foarfecă de grădinărit. Pentru a îmbogăţi solul vegetal cu substanţe nutritive, se pot adăuga materiale tăiate şi frunze. Foarte practic: mulciul şi frunzele protejează plantele împotriva îngheţului.
Alte domenii de aplicare pentru resturile din grădină
Înainte de venirea iernii, puteţi forma una sau mai multe grămezi din resturile din grădină, cum ar fi frunze, mărăcini şi crengi, care pot acţiona apoi ca un refugiu pentru diferite animale, cum ar fi arici, şoareci şi diverse insecte. Există, de asemenea, posibilitatea de a crea o grămadă de compost cu iarna tăiată de pe gazon şi frunze. Microorganismele şi viermii transformă apoi, în timp, resturile respective în humus, care este bogat în nutrienţi. Cu toate acestea, trebuie să fiţi conştienţi de faptul că un compost bun depinde de amestec. Nu toate tipurile de copaci sunt potrivite, iar multe frunze au un conţinut nutriţional foarte scăzut. Movila de compost ar trebui să fie amplasată pe jumătate la umbră şi să fie pe pământ deschis – adică neimpermeabilizat. Dacă ţineţi cont de aceste informaţii atunci când vă pregătiţi grădina pentru iarnă, vă puteţi bucura de humus proaspăt la începutul primăverii.
Depozitarea corectă a uneltelor de grădină
Depozitarea corectă a uneltelor de grădină, cum ar fi greblele, coasele, furtunurile şi foarfecile, precum şi uneltele electrice de grădină este importantă pentru a vă asigura că acestea îşi păstrează funcţionalitatea. Cine urmează sfaturile de mai jos va avea unelte funcţionale în primăvară.
Cum ne pregătim corect
Foarte important atunci când depozitaţi unelte de grădină mici este că acestea trebuie să fie curăţate înainte de depozitare. Prin urmare, murdăria de pe lopeţi, greble şi hârleţuri trebuie îndepărtată cu lână metalică, o perie de sârmă, o duză sau un aparat de curăţare de înaltă presiune. Murdăria grosieră se îndepărtează mai întâi de pe dispozitivele motorizate sau alimentate cu baterii cu o perie şi apoi curăţată cu o lavetă umedă. Aparatele de curăţat sub presiune şi alte dispozitive cu apă trebuie golite de apă înainte de depozitare. Este important să reţineţi că în aceste dispozitive rămâne întotdeauna un pic de apă, motiv pentru care dispozitivele care conţin apă trebuie depozitate astfel încât să fie protejate împotriva îngheţului. Furtunurile ar trebui, de asemenea, să fie golite complet, uscate şi apoi rulate, fără a le ştrangula.
Pregătirea pentru iarnă a robineţilor de apă din exterior
Şi fiindcă tot suntem la capitolul apă, robinetul de apă din exterior ar trebui să fie, de asemenea, pregătit pentru iarnă. Pentru a preveni îngheţarea apei rămase în conducte şi, în consecinţă, pentru a preveni scurgeri de la conducte, conducta de apă care duce la robinetul exterior trebuie să fie închisă şi robinetul deschis. De asemenea, rezervoarele de apă şi stropitoarele trebuie golite complet. Primele sunt lăsate afară cu robinetele deschise, iar cele din urmă ar trebuie depozitate în mod ideal în interior. Pompele de la bazine sunt oprite şi admisiile şi evacuările golite. Apoi sunt depozitate într-un loc ferit de îngheţ pe timpul iernii.
Îndepărtarea ruginii
Nu este un secret faptul că dispozitivele solicitate frecvent rămân funcţionale mai mult timp dacă sunt curăţate în mod regulat. Acest lucru este cu atât mai adevărat înainte ca iarna să se aştearnă peste grădina dvs. Pentru a proteja dispozitivele împotriva ruginii, urmaţi indicaţiile de mai jos:
- Mai întâi curăţaţi-le de murdărie cu apă şi o perie.
- Apoi uscaţi-le bine.
- Dacă s-a format deja rugină, îndepărtaţi-o cu lână metalică sau perii de sârmă/de şters.
- În cele din urmă, aplicaţi ulei de protecţie. Uleiul se aplică pe suprafeţele rugoase şi protejează împotriva ruginii iniţiale sau recurente.
Unde se depozitează uneltele
În mod ideal, uneltele ar trebui să fie depozitate într-un şopron din grădină sau într-o magazie de unelte. Dar garajul sau subsolul sunt, de asemenea, o opţiune, mai ales dacă aţi primit soluţii speciale de montare şi sisteme de rafturi de la un comerciant specializat pentru păstrarea în siguranţă a uneltelor profesionale. Uneltele de grădină nu trebuie lăsate niciodată afară în timpul iernii. Cauciucul poate deveni poros la o temperatură scăzută şi materialele se pot deforma – ca să nu mai vorbim de componentele electronice delicate din dispozitive, cum ar fi maşinile de tuns iarba cu acumulator, foarfecile pentru gardul viu şi, nu în ultimul rând, roboţii de tuns iarba cu acumulator. Dacă aţi avut grijă să puneţi la punct cele de mai sus pentru iarnă, ar mai fi câteva aspecte de luat în considerare.
Instrucţiuni: depozitarea aparatelor de curăţat sub presiune, astfel încât să reziste la îngheţ
Un aparat de curăţat sub presiune ar trebui să fie întotdeauna protejat de îngheţ în timpul iernii. Dar depozitarea în spaţii încălzite nu este întotdeauna o opţiune. În caz de temperaturi foarte scăzute, temperaturile din magazie sau din garaj pot să scadă la rândul lor sub punctul de îngheţ. Apoi, mai există riscul de îngheţ al cantităţilor mici de apă rămase în aparat. Deoarece apa îşi măreşte volumul atunci când îngheaţă, garniturile şi, în cel mai rău caz, sistemele de pompare pot fi deteriorate. Pentru a preveni deteriorarea prin îngheţ, se recomandă să se evacueze apă reziduală existentă din dispozitiv, accesorii şi furtunuri. Recomandarea noastră: demontaţi accesoriul şi porniţi aparatul de curăţat sub presiune fără a fi conectat la sursa de alimentare cu apă timp de aproximativ o jumătate de minut, până când se usucă complet. Dacă aparatul este echipat cu un rezervor de detergent, acesta trebuie, de asemenea, golit şi clătit înainte de depozitare. Pentru a elimina cantităţile reziduale de substanţe chimice de curăţare din sistem, rezervorul poate fi pur şi simplu umplut cu aproximativ 0,2 litri de apă. Apoi porniţi aparatul pentru scurt timp în modul de curăţare. Apa este transportată din rezervor. O dată pe an, ar trebui, de asemenea, să verificaţi şi să curăţaţi filtrul de apă din aparat. Puteţi efectua aceste sarcini simultan.
Cum şi când trebuie puse la adăpost pentru iarnă maşinile de tuns iarba cu acumulator şi roboţii de tuns iarba?
Maşinile de tuns iarba cu acumulator şi roboţii de tuns iarba nu ar trebui lăsate niciodată afară în grădină pe timpul iernii. În caz contrar, componentele electronice ar putea fi deteriorate. Acelaşi lucru este valabil şi pentru depozitarea bateriilor în timpul iernii şi pentru staţia de încărcare. Cel mai târziu la sfârşitul lunii octombrie este momentul pentru a depozita aparatele într-un loc uscat – în mod ideal, după ce gazonul a fost cosit pentru ultima dată în anul respectiv. Pentru a pune maşina de tuns iarba cu acumulator sau robotul de tuns iarba la adăpost pe timp de iarnă, bateria ar trebui să fie încărcată la aproximativ 75 %. Context: descărcarea completă a bateriilor litiu-ion le reduce durata de viaţă. În mod ideal, bateriile sunt depozitate la temperaturi cuprinse între 10 şi 20 °C. Aşadar, ar trebui să le depozitaţi în mod ideal în casă pe timpul iernii, în timp ce robotul sau maşina de tuns iarba cu acumulator poate fi depozitat(ă) într-o magazie, la subsol sau în garaj fără probleme. Dacă bateria este instalată permanent pe robotul de tuns iarba, aparatul trebuie depozitat într-un loc uscat pe timpul iernii.
Indicaţiile pentru depozitarea dispozitivelor mici pentru grădină sunt valabile şi în ceea ce priveşte roboţii de tuns iarba. Aceştia trebuie să fie curăţaţi – nu cu furtunul sau cu un aparat de curăţare sub presiune, ci, în mod ideal, cu o lavetă umedă. În caz contrar, componentele electronice din dispozitiv ar putea avea de suferit. Pentru a demonta staţia de încărcare, trebuie îndepărtate mai întâi toate cablurile, iar capetele cablurilor trebuie protejate împotriva umezelii şi îngheţului cu o folie. În cazul în care contactele staţiei de încărcare sunt murdare, acestea ar trebui curăţate cu hârtie abrazivă cu granulaţie fină.
Punerea la adăpost a mobilierului de gradina pentru iarna
Indiferent dacă mesele şi scaunele de grădină sunt fabricate din materiale rezistente la temperaturi scăzute, cum ar fi polirattan, din aluminiu sau din lemn, acestea ar trebui să fie depozitate în timpul sezonului rece dacă pregătiţi grădina pentru iarnă, la fel ca şi feţele de masă şi pernele scaunelor. Spaţiile uscate, reci, cum ar fi subsoluri, garaje sau magazii de grădină sunt locul perfect pentru a le depozita. Numai mobilierul din oţel poate rămâne în grădină pe timpul iernii. Dacă nu aveţi suficient spaţiu pentru a depozita mobilierul în interior, puteţi utiliza huse de protecţie speciale. Urmaţi paşii de mai jos:
- Curăţaţi mobilierul de grădină şi lăsaţi-l să se usuce.
- Fixaţi bine husele de protecţie, ţinând cont de acţiunea vântului.
- Pentru a preveni formarea mucegaiului, asiguraţi-vă că aerul poate ajunge la mobilier.