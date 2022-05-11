SFATURI PRACTICE PENTRU UDAREA GRĂDINII
Când temperaturile sunt în creştere în lunile de vară şi nu a mai plouat de zile bune, pentru proprietarii de grădină aceasta înseamnă că florile, legumele şi gazonul trebuie să fie udate în mod regulat. Dar ce trebuie să aveţi în vedere atunci când udaţi grădina? Dacă urmaţi aceste sfaturi, grădina dvs. va depăşi cu brio sezonul cald.
Când şi cum ar trebui să îmi ud grădina?
Udarea regulată a gazonului, precum şi a plantelor şi florilor ornamentale şi cultivate este obligatorie şi este o condiţie pentru menţinerea culorii verzi a grădinii. Dar există câteva lucruri de luat în considerare atunci când udaţi grădina. Mai presus de toate, timpul, echipamentul şi tehnica corectă de aplicare şi udare contează foarte mult. De asemenea, ar trebui să ştiţi că plantele şi solurile au nevoi diferite, pe care ar trebui să le respectaţi atunci când vine vorba de udare şi întreţinere.
Cinci sfaturi pentru udarea corectă a grădinii
Momentul potrivit:
Dimineaţa devreme sau dimineaţa târziu este momentul ideal pentru udarea grădinii. Mai ales în timpul verii, când este foarte cald în timpul zilei, apa se poate strecura treptat în pământ la temperaturi încă reduse. Nu ar trebui să vă udaţi niciodată grădina sub căldura soarelui de amiază, deoarece apa se va evapora rapid şi ar putea să nu pătrundă deloc la rădăcini. Aşadar, mulţi oameni care lucrează udă în general grădina seara, după ce vin de la serviciu. Şi aceasta poate fi o variantă, dar poate avea efectul nedorit de a atrage melci, deoarece frunzele rămân umede pentru o perioadă foarte lungă de timp – un paradis pentru dăunătorii de grădină
Echipament de udare:
Adresaţi-vă înainte următoarea întrebare: ce sursă de apă aş vrea să folosesc şi cum ajunge apa de acolo la plante? În esenţă, pentru udarea grădinii sunt disponibile trei surse de apă. Fie utilizaţi apă de ploaie colectată într-un rezervor de colectare sau apă subterană dintr-un puţ, fie conectaţi un furtun obişnuit sau sistemul de udare la sursa de alimentare cu apă de acasă. Aceasta din urmă este considerabil mai scumpă, ceea ce înseamnă că ar putea merita investiţia într-un sistem de udare cu o pompă, de exemplu. În ceea ce priveşte echipamentul de distribuţie a apei, există numeroase opţiuni: aspersoare, furtunuri, duze, pompe şi regulatoare cu programare (despre care veţi găsi informaţii mai jos). Există cărucioare pentru furtun sau role de furtun adecvate pentru depozitare, de exemplu, pentru sistemul de furtunuri.
Regularitate:
Principiul călăuzitor la udarea grădinii este: udarea regulată vine doar cu beneficii! Aşadar, plantele şi straturile ar trebui să fie udate, astfel încât apa să se poată strecura adânc în pământ şi să ajungă la rădăcini. În orice caz, ar trebui să evitaţi udarea grădinii în fiecare zi. Acest lucru nu este doar scump şi consumator de energie, ci şi complet inutil. Frecvenţa de udare a grădinii depinde şi de textura solului. Vă puteţi aminti această regulă de aur: udaţi solurile nisipoase aproximativ o dată la 4 zile, iar solurile argiloase o dată pe săptămână.
Ţineţi cont de nevoile plantelor şi ale solurilor:
Evitaţi apa foarte rece. Apa rece de la robinet provoacă un stres pentru majoritatea plantelor. Este mai bine să folosiţi apa dintr-un rezervor şi să o distribuiţi folosind o pompă. Desigur, puteţi utiliza şi apă de la robinet pentru a uda grădina, deşi aceasta implică unele dezavantaje în comparaţie cu udarea grădinii cu apă subterană sau apă de ploaie. Apa este mult mai rece, ceea ce provoacă un stres pentru plante şi flori. De asemenea, trebuie să cunoaşteţi calitatea apei locale. Apa dură dăunează plantelor. Conceperea unui plan de udare este dificilă, deoarece cererea de apă a diferitelor plante variază. Plantele de pe strat necesită mai puţină apă decât plantele la ghiveci. Pentru a reuşi să vă daţi seama de cantitatea de apă de care are nevoie o plantă, de multe ori trebuie doar să aruncaţi o privire la frunzele acesteia. Numeroase frunze subţiri şi moi indică o cerere mare de apă. Plantele cu frunze groase, dure sau păroase necesită mai puţină apă. Cel mai mare consumator de apă din grădină este gazonul. Mai ales pentru solurile nisipoase, ar trebui să aerisiţi gazonul de trei sau patru ori pe săptămână. Pe de altă parte, solurile argiloase stochează mai multă umiditate, astfel încât udarea minuţioasă a grădinii o dată pe săptămână este suficientă.
La apropierea iernii:
Îndepărtarea apei din sistemul de irigare a grădinii este o problemă în fiecare an pentru iubitorii de grădinărit atunci când vine vorba de pregătirea grădinii pentru iarnă. Pompele pentru apă murdară, de exemplu, sunt potrivite pentru îndepărtarea apei din iazuri şi puţuri, în timp ce pompele de apă limpede submersibile pot fi utilizate pentru piscine.
Udare cu stropitoarea, cu furtunul sau cu un sistem de irigare?
Pentru generaţiile anterioare, nici nu se punea problema echipamentului adecvat pentru udarea grădinii. Stropitoarea era singura opţiune. Astăzi, punctul de plecare este total diferit. Există numeroase instrumente, cum ar fi aspersoare mobile şi pistoale cu funcţie de pulverizare şi chiar sisteme complete de irigare (de exemplu, pompe pentru apa de ploaie). Aşadar, care echipament răspunde cerinţelor dumneavoastră?
Udarea poate face parte întotdeauna din echipamentul de bază. În ciuda numeroaselor dispozitive moderne şi eficiente pentru udarea grădinii, stropitoarea aproape că nu lipseşte din nicio grădină. Este perfectă pentru a vă asigura că plantele la ghiveci şi cele de pe strat sunt udate la timp. De asemenea, puteţi uda cu atenţie plantele ornamentale cu ajutorul unui pistol de udat. Dar dezavantajul decisiv rămâne – reumplerea frecventă şi căratul stropitoarei pot necesita rezistenţă şi pot duce rapid la dureri de spate şi umăr.
Vă udaţi singuri grădina sau se udă singură? Pentru zonele mai mari, udarea numai cu un furtun este sensibilă doar într-o măsură limitată. Dacă vorbim doar despre udarea unei suprafeţe mici de gazon, puteţi recurge fără griji la un furtun cu aspersor sau lance de stropit. Furtunurile Kärcher sunt robuste şi sunt proiectate astfel încât să nu se stranguleze, ceea ce le măreşte considerabil durabilitatea.
Pentru zonele mai mari de grădină, pe de altă parte, este mai bine să recurgeţi la sisteme de irigare. Chiar şi un aspersor pe care l-aţi conectat printr-un furtun fie la apa de reţea, fie la o pompă ar trebui să fie suficient în multe cazuri. Aspersoarele mobile sunt deosebit de potrivite în acest sens. Acestea au o lăţime reglabilă de pulverizare, astfel încât să puteţi ajusta manual gama şi volumul de apă – acest lucru permite udarea eficientă a grădinii. Ceea ce este important aici este ca aspersorul să fie selectat în funcţie de forma şi cerinţele zonei care urmează să fie udată.
Sistem de irigare: eficient şi economic! Oricine doreşte să abordeze lucrurile chiar mai profesional poate utiliza sisteme de pompare şi irigare perfect coordonate unul cu celălalt. Astfel de sisteme de irigare permit nu numai udarea eficientă şi economii de timp, ci şi conservarea resurselor şi sustenabilitatea acestora. Astfel, apa este distribuită într-o manieră direcţionată către fiecare plantă sau zonă de gazon.
Cum se udă grădina cu apă de ploaie
Aspectul natural al modalităţii de udare a grădinii în cele din urmă depinde de gustul personal şi de suprafaţa disponibilă din grădină. În calitate de grădinar amator pasionat, ar trebui să ştiţi în orice caz ce avantaje oferă udarea grădinii dvs. cu apă de ploaie. În primul rând, această metodă nu implică niciun cost pentru apă şi este deosebit de ecologică. În al doilea rând, apa de ploaie are un avantaj decisiv faţă de apa de la robinet – apa de ploaie este forma naturală a apei distilate, fără germeni şi impurităţi. Este adevărat că şi apa de la robinet este foarte curată, dar poate diferi în ceea ce priveşte duritatea de la o regiune la alta sau, de exemplu, poate conţine depuneri nedorite acumulate de pe conductele mai vechi. Dacă vreţi cu adevărat să acţionaţi în siguranţă, ar trebui mai întâi să verificaţi calitatea apei.
Apa de ploaie este prin natura sa pură şi are o valoare neutră a pH-ului. Iubitorii de grădinărit trebuie doar să se gândească cum vor să o colecteze. Printre opţiuni se numără cisterne, puţuri adânci şi butoaie de apă; apa de ploaie colectată poate fi distribuită eficient în grădină folosind pompe pentru butoaie sau pompe de suprapresiune, precum şi sisteme de furtunuri şi aspersoare.
Udarea grădinii cu apă subterană şi apă din puţuri
La fel ca atunci când udaţi grădina cu apă de ploaie, nu trebuie să vă preocupaţi de calitatea apei atunci când udaţi cu apă subterană sau cu apă din puţuri. Dacă doriţi să o folosiţi pentru a uda grădina, ar trebui să vă interesaţi în avans despre nivelul apei subterane. astfel de informaţii pot fi obţinute de la autoritatea locală de gospodărire a apelor. Vecinul dvs. poate fi deja în măsură să vă ofere informaţii în această privinţă într-o simplă discuţie peste gardul din grădină. În general, problema udării grădinii cu apă subterană şi apă din puţuri este o problemă financiară. Udarea grădinii cu apă de la robinet înseamnă costuri continue, în timp ce construirea unui puţ este o investiţie unică şi, în general, este recuperată după doar câţiva ani. În orice caz, merită să analizaţi cu atenţie această opţiune. Un alt lucru de care trebuie să ţineţi cont este că, dacă doriţi să construiţi un puţ, acest lucru trebuie să fie declarat la primărie. Ar trebui să vă interesaţi întotdeauna în avans despre cerinţele locale de autorizare şi restricţiile impuse prin lege.
Udarea grădinii cu propria apă din puţ este o alternativă ecologică la udarea cu apă de la robinet. Pentru a garanta că apa din puţ poate fi distribuită către plante şi straturi, aveţi nevoie şi de o pompă. Udarea cu pompe de suprapresiune ar putea fi soluţia optimă aici. Cu o capacitate de pompare de până la 7000 de litri pe oră, pompele robuste şi rezistente în timp sunt perfecte pentru transportul apei din iazuri şi din puţuri.
Udare automată cu pompa
Puteţi economisi timp semnificativ şi puteţi uda grădina în funcţie de nevoi şi în mod eficient prin control automat. Folosind senzori de irigare şi regulatoare cu programare, puteţi controla pe deplin când şi cât din suprafaţa grădinii vreţi să udaţi. Sistemul poate fi, de exemplu, programat astfel încât să se activeze la primele ore ale dimineţii, când toată lumea încă doarme. De asemenea, un sistem automat de irigare este soluţia ideală dacă doriţi să călătoriţi, dar nu aveţi pe nimeni aproape care să aibă timp suficient să preia sarcina udării grădinii dvs.