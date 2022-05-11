SFATURI PRACTICE PENTRU UDAREA GRĂDINII

Echipament de udare:

Adresaţi-vă înainte următoarea întrebare: ce sursă de apă aş vrea să folosesc şi cum ajunge apa de acolo la plante? În esenţă, pentru udarea grădinii sunt disponibile trei surse de apă. Fie utilizaţi apă de ploaie colectată într-un rezervor de colectare sau apă subterană dintr-un puţ, fie conectaţi un furtun obişnuit sau sistemul de udare la sursa de alimentare cu apă de acasă. Aceasta din urmă este considerabil mai scumpă, ceea ce înseamnă că ar putea merita investiţia într-un sistem de udare cu o pompă, de exemplu. În ceea ce priveşte echipamentul de distribuţie a apei, există numeroase opţiuni: aspersoare, furtunuri, duze, pompe şi regulatoare cu programare (despre care veţi găsi informaţii mai jos). Există cărucioare pentru furtun sau role de furtun adecvate pentru depozitare, de exemplu, pentru sistemul de furtunuri.

Regularitate:

Principiul călăuzitor la udarea grădinii este: udarea regulată vine doar cu beneficii! Aşadar, plantele şi straturile ar trebui să fie udate, astfel încât apa să se poată strecura adânc în pământ şi să ajungă la rădăcini. În orice caz, ar trebui să evitaţi udarea grădinii în fiecare zi. Acest lucru nu este doar scump şi consumator de energie, ci şi complet inutil. Frecvenţa de udare a grădinii depinde şi de textura solului. Vă puteţi aminti această regulă de aur: udaţi solurile nisipoase aproximativ o dată la 4 zile, iar solurile argiloase o dată pe săptămână.