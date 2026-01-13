Lănci și duze pulverizare apă

Apa în forma cea mai buna. Sistemul de irigare optimă poate fi realizat cu ajutorul modelelor de lănci și duze pulverizare apă. Cu o gamă largă de lănci și duze pulverizare apă pentru irigare, Kärcher garantează soluția potrivită pentru orice nevoie. Modelul de pulverizare și debitul de apă poate fi reglat cu precizie pentru fiecare instalație în funcție de nevoi, astfel încât îngrijirea plantelor este exemplară. Un efect secundar plăcut: utilizarea inutilă a apei este evitată. Sunt recomandate în special pistoalele de udare metalice de calitate premium. Mânerul elegant, care este foarte rezistent, se potrivește perfect mîinii și oferă mai multă distracție în activitățile de grădinărit.