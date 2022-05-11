CURĂŢAREA IAZURILOR: CELE MAI BUNE SFATURI PENTRU O APĂ CURATĂ
Un iaz de grădină este plăcut la vedere, dar trebuie întreţinut periodic şi curăţat bine. La urma urmei, poate oferi plantelor şi animalelor un habitat sănătos numai dacă este bine întreţinut. Urmând sfaturile noastre, curăţarea iazului cu succes este garantată.
Curăţarea iazurilor: când şi cum se face?
Ar trebui să curăţaţi bine un iaz de grădină cel puţin de două ori pe an – o dată primăvara şi din nou la sfârşitul toamnei.
În toamnă, ar trebui să pregătiţi iazul pentru iarnă, deoarece frunzele care au căzut, resturile de plante moarte sau insectele moarte formează o masă organică în partea de jos a iazului, a cărei descompunere consumă o cantitate mare de oxigen. Sub pojghiţa de gheaţă şi dacă circulaţia apei este prea scăzută, apr lipsuri de oxigen pentru animalele mai mari, cum ar fi peştii şi broaştele. De aceea, este important să curăţaţi bine iazul din grădină înainte de venirea iernii, să eliminaţi noroiul şi să asiguraţi un ecosistem sănătos.
După trecerea iernii, frunzele şi resturile de plante se acumulează din nou în iaz şi se formează un strat gros de noroi pe fund. Prin urmare, trebuie îndepărtate încă o dată primăvara, apa iazului trebuie scursă, fundul iazului curăţat şi reumplut cu apă. Astfel, corpul de apă este pregătit în mod ideal pentru lunile de vară.
Drenarea iazului de grădină şi relocarea plantelor
Înainte de a începe curăţarea, plantele şi animalele, cum ar fi peştii, broaştele şi tritonii, trebuie relocate temporar, iar apa iazului trebuie să fie drenată. Acest lucru se face cel mai rapid cu o pompă submersibilă pentru apă murdară. Aceasta se amplasează în cel mai adânc punct al iazului, unde se acumulează cea mai mare murdărie. Odată ce iazul este gol, mai întâi trebuie îndepărtat noroiul. Depunerile, pietrişul şi pietrele mai mari pot fi apoi curăţate folosind un aparat de spălat cu presiune, astfel încât să fie îndepărtată murdăria persistentă. Acţionaţi cu un flux de apă uniform, astfel încât să nu deterioraţi hidroizolaţia iazului. O atenţie deosebită ar trebui să fie acordată atunci când se curăţă marginile iazului, deoarece aici se depune multă murdărie. Apoi, puteţi pompa pur şi simplu apa murdară (nou creată) din iaz cu pompa submersibilă.
Verificaţi apoi hidroizolaţia curată pentru semne de fisuri şi scurgeri şi reparaţi-o, dacă este necesar, de exemplu cu alte resturi de hidroizolaţie şi adeziv din PVC rezistent la apă. Dacă totul este în regulă, aduceţi plantele la locul lor şi umpleţi iazul cu apă proaspătă.
Trebuie să se acorde o atenţie deosebită la curăţarea iazului dacă aveţi peşti care trăiesc în el. Aceştia trebuie mutaţi cu atenţie înainte de curăţare. Ca o soluţie temporară, vă puteţi folosi de rezervoare de stocare. Pentru a crea aproximativ aceleaşi condiţii de viaţă pentru peşti, recipientele ar trebui să fie umplute astfel încât aproximativ o treime din apa din fiecare recipient să fie apă din iaz. Şi plantele din iaz sunt protejate împotriva uscării în acest fel. Pentru a le oferi protecţie suplimentară, nu turnaţi apa proaspătă în iaz prea repede după curăţare. Temperatura este apoi reglată uniform, iar materia în suspensie se aşează mai uşor pe fundul iazului.
Sfat: utilizarea nămolului ca îngrăşământ
Apa care rămâne după curăţare şi reziduurile biologice, cum ar fi frunzele sau polenul, pot fi îndepărtate cu extractoare speciale de noroi sau aspiratoare umed-uscate. În acest caz, o parte din reziduuri poate rămâne în iaz, pentru a contribui la regenerare. Nămolul aspirat poate avea o utilizare ulterioară sensibilă – în forma sa uscată, este potrivit ca îngrăşământ pentru straturile de flori din grădină.
Punerea la adăpost a plantelor delicate şi a peştilor pentru iarnă, astfel încât să fie protejate împotriva îngheţului
Plantele sensibile la îngheţ, cum ar fi zambile de apă sau flori de lotus, nu ar trebui să fie puse înapoi în iaz după curăţarea de toamnă, ci ar trebui mai degrabă să fie protejate împotriva frigului, aşezându-le într-un vas cu apă în casă sau în magazie. Acestea nu vor fi folosite din nou până în primăvara următoare.
Dacă există peşti în iaz, iazul nu trebuie să îngheţe complet în timpul iernii, deoarece gazele de fermentare care se dezvoltă în partea de jos trebuie să poată fi eliminate. Acest lucru împiedică intoxicarea peştilor şi, în acelaşi timp, asigură o cantitate suficientă de oxigen în apă. Există diverse posibilităţi de menţinere a schimbului de gaze chiar şi în caz de îngheţ – de la împodobirea iazului cu plante cu tulpină lungă până la protecţii din polistiren.
Pregătirea tehnologiei pentru iarnă
Pompele nu ar trebui să rămână în iaz în timpul iernii, deoarece sistemul pompelor poate fi complet distrus de îngheţ. De altfel, acest lucru este valabil şi pentru aparatul de curăţare cu presiune. Dacă nu mai este necesar odată ce iazul a fost curăţat, evacuaţi apa reziduală. Furtunul de apă trebuie demontat pentru a întrerupe alimentarea cu apă. Apoi pistolul declanşator al aparatului de curăţat cu presiune este declanşat pentru scurt timp – aproximativ o jumătate de minut – pentru a elimina presiunea şi apa reziduală din sistem. Pregătit în acest fel, acesta va trece în siguranţă iarna şi poate fi amplasat într-un loc rezistent la îngheţ până la curăţenia de primăvară. Prin urmare, se recomandă depozitarea aparatului de curăţat cu presiune într-un loc rezistent la îngheţ, pentru a evita deteriorarea pompei.
Întreţinerea iazurilor: îndepărtarea regulată a frunzelor
Pentru a vă asigura că iazul rămâne un punct de atracţie în grădină pe tot parcursul anului, ar trebui să vă asiguraţi întotdeauna că acesta este curat pe parcursul anului. Frunzele căzute, algele verzi uşor vizibile pe suprafaţa apei şi părţile moarte ale plantelor pot fi pescuite din apă cu un minciog, fără un efort prea mare. O plasă întinsă deasupra iazului face treabă bună în a-l proteja de frunzele care cad toamna de la copacii din jur.
Îndepărtarea algelor din iaz
Algele ar trebui să fie în primul rând împiedicate să se formeze, astfel încât să nu trebuiască să fie îndepărtate din iaz. Un factor esenţial pentru formarea algelor este conţinutul de nutrienţi din iaz. Acest lucru poate fi determinat printr-un simplu test pH. Dacă valoarea pH-ului este cuprinsă între 6,8 şi 8,2, adică în intervalul neutru, este ideală. Dacă este peste acest interval (interval alcalin), conţinutul de nutrienţi este crescut. Astfel, algele pot creşte în număr tot mai mare.
Prin urmare, ar trebui să vă asiguraţi că iazul nu este expus la prea multă lumină solară directă, deoarece căldura încurajează creşterea algelor. În plus, ar trebui să se utilizeze pământ pentru iaz cât mai scăzut posibil în nutrienţi şi diferite plante de apă pentru a atinge un echilibru în corpul de apă. Deoarece algele au nevoie de substanţe nutritive pe care le stochează pentru a se dezvolta, nutrienţii necesari pentru creştere sunt astfel eliminaţi din alge dacă plantele sunt tăiate în mod regulat.
În general, se aplică următoarele reguli: Iazurile mici necesită mai multă întreţinere decât un iaz mare. Într-un spaţiu îngust, se creează o biomasă ridicată datorită unei adâncimi mai mici a apei şi unei cantităţi reduse de apă. Corpurile plate de apă, de asemenea, se încălzesc mai repede în timpul verii. Temperaturile mai ridicate ale apei, la rândul lor, duc la un conţinut mai ridicat de nutrienţi, la valori mai scăzute ale apei şi la o creştere mai intensă a algelor. Aşadar, cu cât iazul este mai mare, cu atât efortul de întreţinere este mai mic.