Drenarea iazului de grădină şi relocarea plantelor

Înainte de a începe curăţarea, plantele şi animalele, cum ar fi peştii, broaştele şi tritonii, trebuie relocate temporar, iar apa iazului trebuie să fie drenată. Acest lucru se face cel mai rapid cu o pompă submersibilă pentru apă murdară. Aceasta se amplasează în cel mai adânc punct al iazului, unde se acumulează cea mai mare murdărie. Odată ce iazul este gol, mai întâi trebuie îndepărtat noroiul. Depunerile, pietrişul şi pietrele mai mari pot fi apoi curăţate folosind un aparat de spălat cu presiune, astfel încât să fie îndepărtată murdăria persistentă. Acţionaţi cu un flux de apă uniform, astfel încât să nu deterioraţi hidroizolaţia iazului. O atenţie deosebită ar trebui să fie acordată atunci când se curăţă marginile iazului, deoarece aici se depune multă murdărie. Apoi, puteţi pompa pur şi simplu apa murdară (nou creată) din iaz cu pompa submersibilă.

Verificaţi apoi hidroizolaţia curată pentru semne de fisuri şi scurgeri şi reparaţi-o, dacă este necesar, de exemplu cu alte resturi de hidroizolaţie şi adeziv din PVC rezistent la apă. Dacă totul este în regulă, aduceţi plantele la locul lor şi umpleţi iazul cu apă proaspătă.

Trebuie să se acorde o atenţie deosebită la curăţarea iazului dacă aveţi peşti care trăiesc în el. Aceştia trebuie mutaţi cu atenţie înainte de curăţare. Ca o soluţie temporară, vă puteţi folosi de rezervoare de stocare. Pentru a crea aproximativ aceleaşi condiţii de viaţă pentru peşti, recipientele ar trebui să fie umplute astfel încât aproximativ o treime din apa din fiecare recipient să fie apă din iaz. Şi plantele din iaz sunt protejate împotriva uscării în acest fel. Pentru a le oferi protecţie suplimentară, nu turnaţi apa proaspătă în iaz prea repede după curăţare. Temperatura este apoi reglată uniform, iar materia în suspensie se aşează mai uşor pe fundul iazului.