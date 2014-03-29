Pompe submersibile

Rezultatul calculului:

Acum puteți citi cu ușurință debitul aproximativ corespunzător la intersecțiile dintre curba de performanță a furtunului și curba de performanță a pompei. Împărțiți volumul de apă calculat anterior la debit (poate fi citit de pe axa orizontală). În acest fel, puteți obține durata preconizată de pompare în ore.

Dacă trebuie să depășiți o diferență de înălțime* la pompare, deplasați curba de performanță a furtunului corespunzător în sus cu numărul respectiv de metri. (Exemplu: diferență de înălțime maximă = 1 m; curba de performanță trebuie să fie deplasată cu 1 m mai sus pe axa verticală).

Intersecția pentru SP 9.000 Flat este la cca. 3100 l/h, pentru SP 17.000 Flat Level Sensor la 5000 l/h. Aceasta oferă o durată de pompare de aprox. 5 ¾ ore cu SP 9.000 Flat. În timp ce SP 17.000 Flat Level Sensor ar avea nevoie de doar 3 ¾ ore și, prin urmare, ar fi soluția mai bună pentru această aplicație.