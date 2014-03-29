Pompe submersibile
Pompele submersibile Kärcher sunt extrem de robuste și foarte durabile - chiar și în cazul utilizării solicitante în sectorul privat. Acest lucru este posibil datorită unei etanșări cu inel glisant ceramic, utilizată în aplicațiile profesionale, care este deosebit de rezistentă la uzură. Cu ajutorul pompelor noastre submersibile pentru apă murdară, chiar și apa contaminată și tulbure poate fi transportată cu ușurință din punctul A în punctul B la presiune ridicată și la o înălțime de transport considerabilă. Pompele cu aspirare joasă pot aspira apa curată sau doar puțin murdară până la un nivel de doar 1 mm. Tot ce rămâne de făcut este să ștergeți suprafața. Noua pompă submersibilă cu aspirare joasă pentru apă murdară face față cu brio ambelor provocări.
Pompe submersibile Kärcher pentru sarcini dificile
Pompe submersibile pentru apă murdară
Robuste și deosebit de durabile, pompele noastre submersibile pentru apă murdară își fac treaba perfect oriunde este nevoie de ele. Ele sunt prima alegere dacă este necesară o acțiune rapidă într-o situație de inundație, dar sunt ideale și pentru pomparea iazurilor ornamentale de grădină înainte de curățarea restaurativă, de exemplu. Apa murdară poate conține particule cu o granulație de până la 30 mm.
Pompe submersibile cu aspirare joasă
Pompele noastre submersibile cu aspirare joasă pot transporta apă curată sau ușor murdară cu particule de până la 5 mm. Aspirația plată înseamnă că, datorită suportului pliabil, apa poate fi pompată până la un nivel de 1 mm. Perfecte pentru golirea unei piscine sau evacuarea apei din pivniță.
Domenii de utilizare
În funcție de domeniul de utilizare și de gradul de contaminare a apei pompate, puteți achiziționa o pompă submersibilă pentru apă curată sau o pompă pentru apă murdară. Tabelul următor arată care sunt cele mai potrivite produse pentru fiecare utilizare.
Beneficii
Puternice, robuste și foarte durabile - acestea sunt calitățile pe care le oferă pompele noastre submersibile Kärcher. Acestea pot face față oricărei sarcini din casă sau din jurul casei, indiferent cât de solicitantă este, și, în funcție de clasa de performanță, transportă până la 22.000 de litri de apă pe oră. Protejată de o cameră cu ulei, etanșarea cu inel glisant ceramic reduce uzura și crește considerabil durata de viață a pompelor submersibile.
Caracteristicile și avantajele pompelor submersibile Kärcher
Extrem de durabile
Protejată de o cameră cu ulei, etanșarea cu inel glisant ceramic crește durata de viață a pompelor submersibile.
Reglare flexibilă a nivelului
Setarea nivelului se face deosebit de ușor datorită comutatorului cu flotor reglabil pe înălțime.
Protecție perfectă
Prefiltrul, disponibil în formă integrată sau ca accesoriu opțional, protejează pompa în mod eficient împotriva blocajelor.
Pornire automată a pompei
Senzorul de nivel reacționează imediat - chiar și la un nivel scăzut al apei.
Umiditate reziduală scăzută
După ce suportul a fost pliat, pompele submersibile cu aspirare joasă pot îndepărta apa până la o înălțime de 1 mm
Nivel individual de aspirare
Nivelul de aspirare poate fi reglat oricând prin simpla deplasare a senzorului de nivel.
Manual sau automat
Comutare ușoară de la pornirea și oprirea manuală la modul automat.
Conexiune practică, rapidă
Operare rapidă și convenabilă a furtunului datorită sistemului Quick Connect.
Calcularea capacității pompei
Curba de performanță a pompei
Criteriile relevante includ debitul și presiunea de pompare necesare pentru aplicație (=înălțimea de pompare). Din curba de performanță a pompei, se poate selecta o pompă adecvată folosind valorile calculate.
Pompele prezentate pot varia în funcție de gama disponibilă în fiecare țară.
Exemplu de calcul pentru alegerea pompei submersibile potrivite:
- Alegerea pompei potrivite depinde în mare măsură de volumul de apă, care se calculează după cum urmează: suprafață dreptunghiulară: lungime × lățime × adâncime medie (m) × 1000 = conținutul rezervorului (l). suprafață rotundă: diametru × diametru × adâncime medie (m) × 0,78 × 1000 = conținutul rezervorului (l).
(Exemplu piscină: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18 000 l)
- În funcție de domeniul de utilizare și de aplicație, puteți opta pentru o pompă pentru apă murdară sau o pompă cu aspirare joasă. Prezentarea generală a aplicațiilor de mai sus vă poate ajuta să alegeți modelul potrivit de pompă.
(Exemplu: pompă cu aspirare joasă)
- Priviți diagrama relevantă și concentrați-vă asupra curbelor de performanță ale pompei, precum și asupra curbelor de performanță pentru un furtun PrimoFlex® de 1" lung de 10 m sau un furtun textil de 1 1/4" lung de 10 m, în funcție de tipul de furtun pe care doriți să îl utilizați. (Exemplu: furtun PrimoFlex® de 1")
Rezultatul calculului:
Acum puteți citi cu ușurință debitul aproximativ corespunzător la intersecțiile dintre curba de performanță a furtunului și curba de performanță a pompei. Împărțiți volumul de apă calculat anterior la debit (poate fi citit de pe axa orizontală). În acest fel, puteți obține durata preconizată de pompare în ore.
Dacă trebuie să depășiți o diferență de înălțime* la pompare, deplasați curba de performanță a furtunului corespunzător în sus cu numărul respectiv de metri. (Exemplu: diferență de înălțime maximă = 1 m; curba de performanță trebuie să fie deplasată cu 1 m mai sus pe axa verticală).
Intersecția pentru SP 9.000 Flat este la cca. 3100 l/h, pentru SP 17.000 Flat Level Sensor la 5000 l/h. Aceasta oferă o durată de pompare de aprox. 5 ¾ ore cu SP 9.000 Flat. În timp ce SP 17.000 Flat Level Sensor ar avea nevoie de doar 3 ¾ ore și, prin urmare, ar fi soluția mai bună pentru această aplicație.
* Diferența de înălțime dintre suprafața apei și capătul furtunului.
Accesorii
În calitate de furnizor de încredere de sisteme, oferim clienților noștri o gamă completă de accesorii originale de înaltă calitate. Există multe domenii diferite de utilizare în jurul casei pentru sistemele noastre de pompare testate și de încredere. Cu accesoriile originale Kärcher, sunteți întotdeauna pregătiți pentru cele mai dificile sarcini.
Furtun practic din material textil
Furtunul textil flexibil cu clemă din oțel inoxidabil și șurub tip fluture poate fi conectat fără unelte suplimentare și depozitat într-un mod care economisește spațiu.
Fiabile și compatibile
Furtunurile spiralate și de grădină sunt perfecte pentru conectarea la toate pompele Kärcher.
Conectare ușoară
Prin utilizarea adaptoarelor și a conectorilor Kärcher, puteți conecta furtunurile și pompele în siguranță și fără probleme.
Perfect echipate
Prefiltrul detașabil crește fiabilitatea funcțională a pompei submersibile și protejează rotorul pompei împotriva oricăror blocaje.
Puteți găsi accesoriile potrivite pentru pompa dumneavoastră pe pagina de produs a acesteia, în secțiunea "Accesorii".
Garanție extinsă
Puteți extinde garanția la 5 ani pentru BP Garden, BP Home, BP Home & Garden și SP Dirt, SP Dual și SP Flat la 5 ani aici!