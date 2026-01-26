Cleste pentru crengi cu acumulator TLO 2-18
Tăiați crengile prin simpla apăsare a unui buton: foarfeca de tăiat crengi cu acumulator, cu lama sa de înaltă calitate, taie fără efort și delicat crengi cu un diametru de până la 2,5 cm.
Întreținerea copacilor devine ușoară cu ajutorul bateriei – crengile și ramurile cu un diametru de până la 2,5 cm nu reprezintă o provocare pentru foarfeca electrică pentru pomi de la Kärcher. Datorită lamei puternice, tăierea este deosebit de precisă și nu necesită efort. Tăierea delicată ajută creșterea sănătoasă a plantelor. Acest lucru face tăierea și toaletarea copacilor și plantelor lemnoase mai ușoară și mai sigură. Lucrul confortabil la înălțime: cu extensia telescopică opțională (nu este inclusă în pachet), până la o înălțime de 3,5 metri.
Caracteristici si beneficii
Lama ocolitoareTăiați în mod special precis și fără a fi nevoie de forță.
Deblocare sigurăÎmpiedică pornirea neintenționată a cleștelui pentru crengi
Platforma pentru baterii de 18 V KärcherDispozitivul poate fi alimentat cu orice baterie de 18 V Karcher.
Mâner din cauciuc
- Pentru confort maxim, în special atunci când lucrați pe perioade îndelungate.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Propulsie
|Motor cu perii
|Forța de tăiere a lemnului proaspăt (cm)
|2,5
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Performanța de încărcare a bateriei (Tăieri)
|max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|320 x 89 x 135
* Ø crengi: 15 mm
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
Echipament
- Tipul lamei de tăiere: Bypass
Domenii de intrebuintare
- Ramuri
Accesorii
Toate produse care se potrivesc cu acest tip de baterie
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.