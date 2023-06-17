CURĂȚAREA MOBILIERULUI DE GRĂDINĂ: SFATURI ȘI TRUCURI DE ÎNGRIJIRE
O terasă sau o verandă nu vă duce cu gândul la acasă dacă nu are ceva care să o decoreze: mobilierul de grădină! Pentru ca scaunele și mesele să arate cât mai bine, acestea vor trebui spălate din când în când. Dar când vine vorba de curățarea mobilierului de grădină, s-ar putea să constatați că situația este oarecum similară cu cea în care vă faceți rezoluțiile de Anul Nou. La început, ești foarte motivat, apoi entuziasmul tău începe să scadă. Pentru a profita cât mai mult timp de mobilierul de grădină, acesta trebuie într-adevăr curățat și întreținut în mod regulat.
De ce trebuie să țineți cont atunci când curățați mobilierul de grădină?
Înainte de a vorbi despre ce unelte și produse de îngrijire sunt necesare pentru a curăța mobilierul de grădină și despre modul în care trebuie îngrijite diferitele materiale, să trecem mai întâi în revistă informațiile de bază.
Curățarea mobilierului de grădină nu înseamnă doar să îl faci să arate iarăși ca nou, ci și să previi ca depunerile de murdărie persistentă, cum ar fi mușchiul sau lichenii fungici, să atace materialul și să îi distrugă durabilitatea. De aceea, merită să citiți despre îngrijirea mobilierului de grădină, astfel încât să fiți informat și să puteți profita la maximum de mobilierul dumneavoastră.
Următoarele produse pot fi folosite pentru curățarea mobilierului de grădină:
- O perie de spălat și/sau un burete, cu apă călduță și detergent pentru vase.
- Perie de mână, mătură și găleată
- Un furtun cu o duză sau un pistol de pulverizare
- Un aparat de spălat cu presiune, de exemplu, combinat cu perii și produse de curățare
- Un aparat de spălat cu presiune joasă sau medie (alimentat cu baterii pentru a putea fi transportat)
- Îmbrăcăminte de protecție adecvată
Când să curățați mobilierul de grădină?
Mobilierul de grădină trebuie curățat cel puțin de două ori pe an - de preferință la începutul sezonului de grădină, primăvara, și apoi din nou toamna, când trebuie pregătită pentru iarnă. De altfel, curățarea mobilierului de grădină ar trebui să se facă întotdeauna pe vreme uscată. Acest lucru permite fiecărei piese să se usuce complet și permite uleiurilor sau lacurilor pe care le folosiți (de exemplu, pentru a impregna mobilierul din lemn) să aibă timp să își facă efectul.
Dacă doriți, nu este nimic în neregulă să curățați mobilierul de grădină mai des. Acest lucru poate depinde însă de materialele din care este confecționată mobila, de cât de mult este expusă la intemperii și de cât de important este pentru dvs. ca băncile, scaunele, mesele etc. să arate prezentabile. În cazul în care mobilierul rămâne afară tot timpul anului, acesta va fi expus la diverse condiții meteorologice, ceea ce înseamnă că se poate murdări mai repede și trebuie curățat mai des. În lunile de toamnă și de iarnă, merită să vă puneți mobilierul de grădină într-un loc uscat, de exemplu în șopron sau în pivniță.
Curățarea mobilierului de grădină: Sfaturi pentru lemn, plastic și alte materiale
Există și excepții de la regulă atunci când vine vorba de îngrijirea mobilierului de grădină. În funcție de material, se recomandă diferiți agenți de curățare:
Plastic
Mobilierul din plastic se va îngălbeni și se va decolora în timp dacă este lăsat afară. Această îngălbenire și decolorare poate fi îndepărtată cu un detergent special pentru curățarea plasticului. Spre deosebire de detergenții universali convenționali, acest detergent conține un agent de îndepărtare a murdăriei activ care curăță foarte eficient mobilierul de grădină din plastic.
Lemn
Spre deosebire de tipurile de lemn rezistente, cum ar fi tecul, eucaliptul sau robinia, care sunt rezistente în mod natural la intemperii datorită uleiurilor esențiale, mobilierul de grădină lăcuit din lemn de esență moale (de exemplu, fag sau molid) necesită, de obicei, mai multă îngrijire. Ar trebui să curățați întotdeauna de-a lungul fibrei și să evitați produsele de curățare agresive sau periile de sârmă. Fie că decideți să curățați folosind un săpun pe care l-ați amestecat singur, fie că optați pentru un detergent pentru curățarea lemnului dintr-un magazin specializat, reziduurile de murdărie dizolvate trebuie clătite bine, iar apoi mobilierul trebuie frecat cu o lavetă uscată și, ulterior, tratat cu ulei.
Ratan
Materialul împletit, neuniform, face destul de dificilă curățarea manuală cu o lavetă. De asemenea, este posibil să se formeze așchii atunci când apar fisuri, iar murdăria se poate acumula în spațiile din țesătură. Acest material poate fi curățat rapid și eficient cu un aparat de spălat cu presiune joasă sau medie sau cu unul cu presiune înaltă. Dacă il folosiți pe acesta din urmă, asigurați-vă că folosiți o setare de presiune scăzută și păstrați distanța față de mobilier, pentru a nu deteriora materialul. Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată, precum mănuși groase și ochelari de protecție. Deoarece rattanul nu este deosebit de rezistent la intemperii, este fragil, predispus la crăpături și adesea este victima petelor gri, este mai bine să depozitați mobilierul de grădină din rattan în magazie în timpul lunilor de toamnă și de iarnă.
Sfat
Pentru a păstra flexibilitatea mobilierului din rattan, acesta poate fi stropit cu puțină apă din când în când. Dar aveți grijă, pentru că prea multă apă poate face rattanul fragil. Prin urmare, după o curățare temeinică, mobilierul trebuie întotdeauna uscat.
Metal
Mobilierul de grădină realizat din metal trebuie să arate cât mai bine și strălucitor. Curățarea este destul de simplă datorită faptului că materialul este foarte rezistent. Cel mai rapid mod de a curăța scaunele și băncile din metal este cu un aparat de spălat cu presiune înaltă. Murdăria poate fi îndepărtată eficient cu ajutorul unei perii de spălare suplimentare, care este atașată la aparatul de spălat cu presiune. Puteți folosi și un burete normal pentru curățarea mobilierului metalic. Dacă observați că pe mobilier s-au format pete inestetice de rugină, curățarea la presiune înaltă este singura modalitate de a le îndepărta.
Materiale textile
Pentru ca mobila de grădină să fie complet curată, pernele scaunelor, pernuțele și tapițeria trebuie și ele spălate. Polenul sau frunzele pot fi îndepărtate rapid și ușor cu o perie de mână. Dar ce se întâmplă dacă vărsați ceva în timp ce sunteți la un grătar? Petele de grăsime pot fi îndepărtate cel mai eficient în mașina de spălat. Cele mai multe huse au un fermoar pe lateral și, astfel, pot fi îndepărtate. În cazul în care husa nu este detașabilă, se pot folosi perii, bureți sau cârpe. Doar aplicați puțin săpun sau detergent în apă călduță și frecați bine pata, dar nu prea tare, folosind mișcări circulare. În cazul petelor deosebit de persistente, va fi de ajutor un detergent pentru îndepărtarea petelor. De asemenea, puteți curăța tapițeria într-un mod mai igienic, folosind un aspirator cu spălare. Cel mai bine este să scoateți pernele și să le depozitați undeva după fiecare utilizare, decât să le lăsați să se uzeze.
Îndepărtarea murdăriei grosiere, a petelor și a îngălbenirilor
Înainte de a începe procesul de curățare, toată mobila de grădină trebuie îndepărtată de pe terasă. Acest lucru previne ca orice reziduu de murdărie să murdărească mobila imediat după ce a fost curățată. Acest lucru se aplică cu siguranță atunci când folosiți un aparat de spălat cu presiune.
Înainte de a curăța mobilierul de grădină cu apă, îndepărtați mai întâi tot praful și murdăria nefixată cu o perie de mână. Dacă vă decideți apoi să curățați mobilierul de grădină fără un aparat de spălat cu presiune, puteți curăța masa de grădină, scaunele și băncile în același timp, pulverizându-le cu furtunul de grădină. Accesoriile speciale, precum un pistol de curățare cu jet rotativ sau duzele de pulverizare obișnuite, pot amplifica și concentra jetul de apă. Aceste metode fac o treabă destul de bună în ceea ce privește îndepărtarea polenului, a petelor, a excrementelor de păsări și a resturilor de insecte.
Acum, luați un burete sau o perie de spălat și frecați bine suprafețele cu săpun lichid dizolvat în apă călduță sau cu agenți de curățare speciali. Apoi clătiți murdăria desprinsă, lustruiți suprafețele uscate cu o lavetă sau lăsați-le să se usuce la soare. Când vine vorba de mobilierul din lemn, este posibil să constatați că există o decolorare cenușiu-gălbuie. În acest caz, aplicați un agent special pentru eliminarea îngălbenirii pe zonele afectate și lăsați-l câteva ore. Apoi clătiți cu apă curată.
Curățarea mobilierului de grădină cu un aparat de spălat cu presiune
Dacă doriți să economisiți timp și efort atunci când curățați mobilierul de grădină, puteți curăța și îngriji masa de grădină, scaunele și băncile cu un aparat de spălat cu presiune. Pentru murdăria foarte persistentă, există multe accesorii potrivite pe care le puteți atașa la aparat, cum ar fi o perie de spălare. Contrar credinței că astfel se risipește apa, de fapt, este chiar contrariul. Cu un aparat de spălat cu presiune, puteți viza zonele afectate de pete deosebit de persistente după ce ați terminat cu curățarea rapidă a suprafețelor - acest lucru vă permite să curățați mobilierul de grădină, dar fără a risipi apa.
Dar aveți grijă! Nu orice material poate rezista la curățarea cu presiune ridicată și agenți de curățare. Lemnul este un material natural și reacționează la umezeală sau la agenții de curățare, în funcție de tipul și de modul în care a fost fabricat. Mobilierul de grădină fabricat din lemn de esență tare, cum ar fi robinia, stejarul, tecul sau bambusul, poate fi curățat cu ușurință cu un aparat de spălat cu presiune. Proprietarii de grădini trebuie să fie atenți la mobilierul din lemn de molid sau fag, deoarece suprafața acestora poate fi rapid deteriorată de presiunea prea mare a apei.
Cum să curățați mobilierul de grădină cu un aparat de spălat cu presiune și un detergent adecvat:
- În primul rând, îndepărtați orice murdărie grosieră de pe mobilierul de grădină. Pentru a face acest lucru, puteți folosi setările "SOFT" sau "HARD" ale dispozitivului pentru a mări sau a micșora presiunea. Aici puteți folosi și un accesoriu de pulverizare și furtunul de grădină.
- Introduceți furtunul de aspirație al aparatului de spălat cu presiune în sticlă sau turnați detergentul în rezervor și setați lancea de pulverizare pe modul "MIX". Acest lucru permite amestecarea detergentului în jetul de apă în timpul funcționării.
- Pulverizați agentul de curățare pe mobila de grădină la presiune joasă, lăsați-l să acționeze timp de aproximativ 30 de secunde și apoi clătiți bine murdăria dezlipită folosind setarea de înaltă presiune. Acest lucru poate dura ceva timp, mai ales dacă murdăria este persistentă. După aceea, mobilierul de grădină trebuie lăsat să se usuce bine.
Detaliile îngrijirii mobilierului de grădină: Ce detergent să alegeți?
Mobila de grădină murdară poate fi curățată și petele gri pot fi îndepărtate mai ușor cu ajutorul unor produse speciale de îngrijire și de curățare. Produsul pe care îl folosiți depinde de materialul care trebuie tratat. Puteți alege fie un detergent universal, fie un concentrat special. Un ulei special de conservare a lemnului poate fi aplicat după curățare pentru a sigila mobilierul de grădină din lemn. Acest lucru asigură etanșarea suprafeței și, în același timp, protejează materialul de pătrunderea umezelii. Produsele de îngrijire, cum ar fi detergentul 3 în 1 pentru curățarea lemnului, se amestecă în mod convenabil direct în jetul de apă al aparatului de spălat cu presiune. Acest lucru vă permite să curățați, să întrețineți și să protejați mobilierul de grădină de razele UV.