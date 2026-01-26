Soluție universală versatilă și non-toxică pentru îndepărtarea petelor RM 769. Produsul de îndepărtare a petelor pe bază de solvenți este potrivit pentru curățarea a tuturor pardoselilor din materiale textile și a tapițeriei, precum și pentru curățarea intermediară și în profunzime a suprafețelor dure rezistente la solvenți, cum ar fi ușile, birourile și alte obiecte de mobilier. Detergentul puternic și cu acțiune ultra-rapidă îndepărtează în mod fiabil petele dificile, nesolubile în apă, cum ar fi uleiul, gudronul, crema de pantofi, lipiciul sau cerneala și impresionează prin rezultate foarte bune de curățare și siguranță ridicată pentru utilizator.