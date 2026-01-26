Soluție universală pentru îndepărtarea petelor RM 769, 500ml
Soluție universală pentru îndepărtarea petelor nesolubile în apă de pe toate suprafețele textile și netextile rezistente la solvenți.
Soluție universală versatilă și non-toxică pentru îndepărtarea petelor RM 769. Produsul de îndepărtare a petelor pe bază de solvenți este potrivit pentru curățarea a tuturor pardoselilor din materiale textile și a tapițeriei, precum și pentru curățarea intermediară și în profunzime a suprafețelor dure rezistente la solvenți, cum ar fi ușile, birourile și alte obiecte de mobilier. Detergentul puternic și cu acțiune ultra-rapidă îndepărtează în mod fiabil petele dificile, nesolubile în apă, cum ar fi uleiul, gudronul, crema de pantofi, lipiciul sau cerneala și impresionează prin rezultate foarte bune de curățare și siguranță ridicată pentru utilizator.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (ml)
|500
|Unitate ambalare (Bucată)
|8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
Video
Domenii de intrebuintare
- Pregătirea mașinii
- Curatare pentru suprafete si textile