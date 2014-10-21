Professional

Kärcher Presiune înaltă

Presiune înaltă

Rapid, eficient, minuțios și economisitor de resurse: curățarea la presiune înaltă, în combinație cu agenți de curățare perfect coordonați, este impresionantă și în cazul sarcinilor de curățare foarte solicitante.

VEZI PRODUSELE
Kärcher Suprafețe

Suprafețe

Produsele ecologice pentru curățarea manuală asigură o putere de curățare maximă și rapidă, dar care este încă delicată pe suprafețe, pentru toată murdăria tipică.

VEZI PRODUSELE
Kärcher Podea

Podea

Datorită eficienței lor mari, agenții de curățare Kärcher FloorPro asigură curățarea podelelor fără efort și care economisește timp. În același timp, mașinile de curățat și suprafețele sunt protejate în mod optim.

VEZI PREZENTAREA GENERALĂ
Kärcher Covor

Covor

Linia CarpetPro cu tehnologie inovatoare iCapsol este ideală pentru curățarea delicată și eficientă a suprafețelor textile, reduce timpul de uscare și previne recontaminarea.

VEZI PRODUSELE
Kärcher Piese de schimb

Piese de schimb

Curățător de piese extrem de eficient, special dezvoltat pentru cerințe extreme din industrie pentru curățarea puterii, protecția suprafeței și eliminarea reziduurilor înainte de acoperire sau asamblare finală.

VEZI PRODUSELE
Kärcher Apă

Apă

Kärcher oferă produse chimice adecvate pentru rezulatte excelente curatare si protectie. Produsele noastre au fost încercate și testate de mai mulți ani și sunt perfect adaptate pentru a se potrivi diverselor aparate si aplicații.

VEZI PREZENTAREA GENERALĂ
Kärcher Vehicule

Vehicule

Economice, coordonate precis și minuțioase, chiar și cu contururi dificile ale vehiculului: produsele noastre VehiclePro sunt impresionante în combinație cu conceptul nostru de parfum Pine Active și asigură rezultate optime.

VEZI PRODUSELE
Kärcher Rezervor/recipient

Rezervor/recipient

Cu soluții adaptate individual la cerințele clienților noștri și performanțe optime, seria noastră TankPro este impresionantă pentru curățarea sistemelor de rezervoare și containere.

VEZI PREZENTAREA GENERALĂ
Kärcher Grupuri sanitare

Grupuri sanitare

Agenți de curățare eficienți pentru suprafețele sanitare și toalete. Pentru îndepărtarea fiabilă a reziduurilor de murdărie, cal și de grăsime în întreținere și curățare profundă.

VEZI PRODUSELE
Kärcher Accesorii diverse pentru aparatele de curatat

Accesorii diverse pentru aparatele de curatat

Accesoriile noastre sunt ideale pentru umplerea, dozarea și distribuirea precisă și eficientă a agenților de curățare și asigură o funcționare rapidă și ergonomică.

VEZI PRODUSELE