Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130
Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.
În combinație cu accesoriul universal interschimbabil, peria de spălare rotativă WB 130 de la Kärcher este potrivită în special pentru suprafețe precum vopseaua, sticla sau plasticul. Datorită rotației puternice, asigură o curățare eficientă a suprafețelor. Peria de spălare are o pârghie de eliberare pentru schimbarea rapidă și ușoară a accesoriului fără contact cu murdăria și este prevăzută cu un capac transparent pentru o experiență de curățare impresionantă. Dacă este necesar, se poate folosi și detergentul, care poate fi aplicat cu peria conectată la aparatul de spălat cu presiune. Peria de spălare poate fi utilizată cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher din gama K 2 până la K 7. Cele două atașamente interschimbabile Car & Bike și Home & Garden, disponibile separat, sunt special adaptate pentru suprafețe delicate sau mai rezistente.
Caracteristici si beneficii
Cap rotativ de perie
- Curatare fina si eficace
- Curățare comodă și plăcută.
Schimbarea accesoriului prin intermediul pârghiei de eliberare
- Schimbarea mai rapidă și mai ușoară a accesoriului fără contact cu murdăria.
- Mențineți întotdeauna mâinile curate.
- Alegeți accesoriul potrivit pentru diferite aplicații.
Aplicarea detergentului cu ajutorul periei conectate la aparatul de spălat cu presiune
- Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Carcasă transparentă
- Experiența noua de curățare datorită capacului transparent.
Suport integrat cu perii
- Reduce stropii de apă și protejează atât utilizatorul, cât și împrejurimile.
Compatibil cu adaptorul furtunului de grădină
- Conexiune la furtunul de grădină, poate fi utilizat fără aparat de curățat cu presiune.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|305 x 156 x 137
Dacă aveți întrebări cu privire la modelul anterior WB 120, contactați partenerul nostru de service sau comerciantul Kärcher.
Video
Produse compatibile
- K 2 Classic
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T5
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 FJ BB
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- G 7.180
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Compact
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Car
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 3
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Home T150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Basic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Full Control Premium Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex Ultra Foam Kit
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Fle
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM Premium
- K Mini Plus
- K Premiun Home
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Sere
- Usi de garaj
- Jaluzele/rulouri
- Garduri
- Terasele si balcoanele
- Pervaz
Accesorii
