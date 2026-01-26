În combinație cu accesoriul universal interschimbabil, peria de spălare rotativă WB 130 de la Kärcher este potrivită în special pentru suprafețe precum vopseaua, sticla sau plasticul. Datorită rotației puternice, asigură o curățare eficientă a suprafețelor. Peria de spălare are o pârghie de eliberare pentru schimbarea rapidă și ușoară a accesoriului fără contact cu murdăria și este prevăzută cu un capac transparent pentru o experiență de curățare impresionantă. Dacă este necesar, se poate folosi și detergentul, care poate fi aplicat cu peria conectată la aparatul de spălat cu presiune. Peria de spălare poate fi utilizată cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher din gama K 2 până la K 7. Cele două atașamente interschimbabile Car & Bike și Home & Garden, disponibile separat, sunt special adaptate pentru suprafețe delicate sau mai rezistente.