Compact și ușor: K Mini este cel mai mic aparat de spălat cu presiune Kärcher. Datorită dimensiunilor sale compacte și a greutății reduse, acesta poate fi transportat și depozitat cu ușurință. Aparatul este ideal pentru curățarea rapidă și eficientă a balcoanelor, a mobilierului de grădină, precum și a bicicletelor și a mașinilor mici. Pistolul de pulverizare, extensia pentru lance și lancea de pulverizare Vario Power pot fi asamblate în doar câțiva pași. Conexiune rapidă a furtunului de presiune și a pistolului de pulverizare prin sistemul Quick Connect. Furtunul de înaltă presiune extrem de subțire PremiumFlex de cinci metri previne formarea nodurilor și oferă flexibilitate și libertate maximă de mișcare la curățare. Un suport detașabil pentru accesorii permite ca toate piesele să fie depozitate practic. Când terminați sarcinile de curățat, cablul de alimentare poate fi înfășurat în jurul suportului aparatului și fixat cu o clemă. Datorită dimensiunii sale reduse, K Mini poate fi depozitat cu ușurință atât în interior, cât și în exterior.