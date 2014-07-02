Solutie de curățat materiale din plastic 3-în-1 RM 613, 1l

Agent de curățare a suprafetelor din plastic cu o formulă unică 3-în-1, care oferă performanțe de curățare excepționale, precum și o formulă de protecție a culorilor și materialelor. Pentru eficiență de curățare, îngrijire și protecție excepționale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de gradina, pe rame de ferestre din PVC si pe alte suprafete din plastic.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 1
Unitate ambalare (Bucată) 6
Greutate (kg) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 100 x 100 x 215
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Rame de ferestre
  • Suprafețe din plastic