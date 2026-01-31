Aparat de spalat cu presiune K 2 Horizontal VPS Home
Aparatul de spălat cu presiune K 2 Horizontal VPS Home este ideal pentru utilizare ocazională și pentru murdăria ușoară, de exemplu pe biciclete, unelte de grădină și mobilier de exterior. Incl. Home Kit.
Rapid și eficient: aparat de spălat cu presiune ultra-compact și economisitor de spațiu K 2 Horizontal VPS Home, care elimină murdăria de pe suprafețe mici, vehicule, unelte de grădină și mobilier de exterior în cel mai scurt timp. Dispozitivul este ideal pentru toate sarcinile de curățare ocazionale din jurul casei și grădinii. Include Home Kit cu T 1 curățător de suprafețe și 500 ml detergent Patio & Deck pentru curățare fără stropi a suprafețelor mai mari. Datorită lancei de pulverizare Vario Power (VPS), presiunea apei poate fi ajustată ușor în funcție de suprafață printr-o simplă rotație. Datorită greutății reduse și mânerului integrat practic, transportul aparatului K 2 Horizontal VPS Home este foarte ușor. Pentru confort suplimentar, sistemul Quick Connect permite conectarea rapidă și ușoară a furtunului de înaltă presiune de 3 metri la dispozitiv și la pistolul de pulverizare. Pistolul de pulverizare și lancea pot fi depozitate pe dispozitiv pentru confort. Cablu se înfășoară inteligent în jurul bazei dispozitivului.
Caracteristici si beneficii
Dispozitiv ultra-compact, economiseste spațiu.Pentru depozitare usoara, cu economie de spatiu, chiar in spatii mici Poate fi transportat cu o singură mână.
Furtun de aspirare a detergentului integratUtilizare convenabila si usoara a detergentului. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Sistem de conectare rapidăFurtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Curat si ordonat
- Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar)
|20 - max. 110
|Debit transportat (l/h)
|max. 360
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|20
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (W)
|1400
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 197 x 248
Pachet de livrare
- Set pentru casă: K 3 Power: Accesoriu pentru curatarea suprafetelor mari T 1, detergent "Patio & Deck", 0,5 l
- Prelungire lance
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance Vario Power Jet
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Filtru fin de apă integrat
- Depozitare cablu
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.