Rapid și eficient: aparat de spălat cu presiune ultra-compact și economisitor de spațiu K 2 Horizontal VPS Home, care elimină murdăria de pe suprafețe mici, vehicule, unelte de grădină și mobilier de exterior în cel mai scurt timp. Dispozitivul este ideal pentru toate sarcinile de curățare ocazionale din jurul casei și grădinii. Include Home Kit cu T 1 curățător de suprafețe și 500 ml detergent Patio & Deck pentru curățare fără stropi a suprafețelor mai mari. Datorită lancei de pulverizare Vario Power (VPS), presiunea apei poate fi ajustată ușor în funcție de suprafață printr-o simplă rotație. Datorită greutății reduse și mânerului integrat practic, transportul aparatului K 2 Horizontal VPS Home este foarte ușor. Pentru confort suplimentar, sistemul Quick Connect permite conectarea rapidă și ușoară a furtunului de înaltă presiune de 3 metri la dispozitiv și la pistolul de pulverizare. Pistolul de pulverizare și lancea pot fi depozitate pe dispozitiv pentru confort. Cablu se înfășoară inteligent în jurul bazei dispozitivului.