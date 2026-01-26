Perie WB 120
Peria rotativă de spalat cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriilor datorită pârghiei de deblocare.
Peria rotativă de spalare, inclusiv accesoriul interschimbabil universal, este echipat cu o pârghie de eliberare pentru o schimbare rapidă și ușoară a accesoriilor, fără contact cu murdăria, precum și un capac transparent pentru o experiență de curățare impresionantă. Peria de spălare cu presiune este recomandată pentru curățarea temeinică a unei varietăți de suprafețe, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Detergentul poate fi aplicat prin intermediul aparatului de spalat cu presiune, dacă este necesar. Datorită noilor angrenaje, WB 120 are mai multă putere decât modelele anterioare, pentru o curățare eficientă și temeinică. Peria de spălare rotativă este potrivită pentru toate aparatele de spalat cu presiune Kärcher din gama K 2 până la K 7. Accesoriile interschimbabile Car & Bike si Home & Garden, ambele disponibile separat, sunt proiectate special pentru suprafete delicate si rezistente si sunt compatibile atat cu peria WB 120, cat si cu modelul anterior WB 100.
Caracteristici si beneficii
Cap rotativ de perie
- Curatare fina si eficace
Schimbarea accesoriului prin intermediul pârghiei de eliberare
- Schimbarea mai rapidă și mai ușoară a accesoriului fără contact cu murdăria.
Aplicarea detergenților prin aparatele de spalat cu presiune
- Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Carcasă transparentă
- Experiența noua de curățare datorită capacului transparent.
Compatibil cu adaptorul furtunului de grădină
- Conectarea mai rapidă a tuturor periilor Kärcher la furtunul de grădină fără a utiliza aparatul de spalat cu presiune.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|309 x 153 x 135
Produse compatibile
- K 2 Classic
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T5
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 FJ BB
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- G 7.180
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Compact
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Car
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 3
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Home T150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Basic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Full Control Premium Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex Ultra Foam Kit
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Fle
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM Premium
- K Mini Plus
- K Premiun Home
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Sere
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Usi de garaj
- Jaluzele/rulouri
- Garduri
- Pervaz
- Terasele si balcoanele
- Mobilier de grădină/terasă/balcon