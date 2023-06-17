GHID PRACTIC PENTRU CURĂȚAREA PAVELELOR
Pentru a vă asigura că grădina dumneavoastră rămâne o oază perfectă, sunt necesare unele lucrări. Nu doar atunci când pregătiți grădina pentru primăvară, ci și în timpul sezonului de grădinărit. Inevitabil, terasa, aleea și drumul de acces devin murdare prin acumularea de crengi și frunze. Schimbarea vremii poate avea, de asemenea, un efect negativ asupra pavelelor. Pe pavele pot începe să crească mușchi, buruieni sau licheni. Urmați aceste sfaturi pentru a curăța din nou pavelele.
Ce trebuie să luați în considerare atunci când curățați pavelele?
Este destul de normal ca o alee sau o terasă pavată să nu mai arate ca nouă pe măsură ce trece timpul, din cauza vremii și a utilizării intense. În unele cazuri, poate chiar să se decoloreze, de exemplu, după tăierea pomilor fructiferi sau după o petrecere în grădină. Există unelte utile pentru curățarea pavelelor, cum ar fi racletele pentru rosturi, mașinile de măturat și aparatele de spălat cu presiune. De asemenea, pavelele pot fi curățate cu un târnăcop mic, o mătură și un furtun de grădină. Pe lângă detergenții speciali pentru pavaje, există și soluții casnice, cum ar fi sifonul sau oțetul ce pot fi folosite pentru a curăța pavelele.
Cu toate acestea, ce funcționează cu adevărat? Și ce ar trebui să evitați cel mai mult atunci când curățați pavelele? La fel cum există multe drumuri care duc la Roma, există mai multe moduri de a curăța pavelele sau de a scăpa de buruieni. În primul rând, este nevoie de diverse instrumente și produse de curățare. Cel mai bun mod de a curăța pavelele este dat de materialul din care sunt făcute căile de acces și aleile: piatră naturală, beton sau lut. Condițiile meteo la care sunt expuse pavelele joacă și ele un rol important.
Cum se curăță pavelele: îndepărtați mai întâi murdăria grosieră
Înainte de a curăța între pavele, îndepărtați mai întâi murdăria grosieră de pe suprafața acestora. Acest lucru va împiedica murdăria să se răspândească inutil și să păteze zona terasei sau pereții casei atunci când curățați temeinic pavelele.
Pentru a aduna frunzele și crengile libere, se poate folosi o mătură convențională sau o greblă de grădină. Cu toate acestea, este mai bine să folosiți un model din plastic pentru a evita orice zgârieturi pe suprafețele pavate. Pentru suprafețele foarte mari poate fi folosită o mașină de măturat. Există câteva avantaje mari ale acestui ajutor practic. Nu trebuie să vă aplecați și economisiți mult timp, deoarece frunzele sunt colectate imediat. Tot ce trebuie să faceți este să aruncați deșeurile colectate la final.
În general, murdăria grosieră trebuie îndepărtată în mod regulat de pe pavele. Acest lucru ajută la prevenirea formării mușchiului, a buruienilor și a lichenilor persistenți, deoarece aceștia cresc în special în locuri umbroase și umede.
Sfat
Curățarea regulată a pavelelor este esențială, mai ales dacă un strop de sos sau de vin s-a rătăcit la un grătar sau la o petrecere în grădină. În special grăsimea și uleiul care aterizează pe pavaj pot forma rapid pete inestetice și persistente. Detergenții concentrați pentru suprafețe din piatră ajută împotriva acestui lucru și pot fi aplicați pe suprafața murdară fie cu un aparat de spălat cu presiune, fie cu o sticlă cu pulverizator. Dacă nu aveți la îndemână un detergent special, petele de ulei pot fi îndepărtate și cu un material absorbant, cum ar fi nisip de pisică sau rumeguș, care poate fi apoi măturat.
Curățați spațiile dintre pavele
Odată ce murdăria grosieră este îndepărtată, este timpul să vă concentrați asupra curățării rosturilor dintre pavele. Acest pas nu trebuie să fie ratat niciodată, deoarece buruienile cresc adesea în aceste spații și, altfel, le veți împrăștia pe toată suprafața pavelelor atunci când le clătiți după aceea.
Pentru a îndepărta verdeața nedorită dintre pavele este potrivită o racletă pentru rosturi. Alternativ, puteți folosi o sapă de grădină convențională sau o spatulă de grădină. Această metodă este ieftină și ecologică, dar necesită mult timp și răbdare. În plus, dacă este făcută incorect, aplecarea frecventă poate duce rapid la dureri de spate și de genunchi. Păpădiile, precum și alte buruieni pot fi îndepărtate deosebit de eficient și fără a induce dureri de spate, folosind un aparat de îndepărtare a buruienilor fără fir. Fie că este vorba de terasa de piatră din spate sau de aleea pavată din curte, acesta face ca curățarea pavelelor să fie sigură și fără efort:
- În timpul utilizării, purtați întotdeauna îmbrăcăminte de protecție adecvată, inclusiv încălțăminte rezistentă, mănuși, precum și ochelari de protecție și antifoane pentru urechi, dacă este necesar.
- Mai întâi se reglează lungimea mânerului telescopic, apoi se introduce peria și se reglează capul pivotant. Apoi, bateria este împinsă în suport până când se aude un clic. Aparatul de îndepărtare a buruienilor este pornit prin apăsarea simultană a butonului de declanșare și a întrerupătorului dispozitivului. Dispozitivul poate fi acum ghidat cu mișcări lente și ușor înclinat pe suprafață. Acest lucru asigură faptul că peria rotativă de pe capul de curățare îndepărtează toate buruienile de pe suprafața pavajului. Repetați acest pas dacă vegetația este foarte persistentă. Apoi, măturați buruienile și aruncați-le.
Cum să curățați pietrele de pavaj, cu un furtun de grădină sau un aparat de spălat cu presiune?
După ce ați măturat mizeria și ați îndepărtat toate buruienile din rosturi, este timpul să începeți să curățați suprafața pavajului. Dacă doriți să le curățați cu precizie, vă puteți baza pe un aparat de spălat cu presiune. De asemenea, ați putea folosi apă din casă și să clătiți zonele pavate cu un furtun de grădină și un pistol de stropit. Acest lucru curăță destul de bine pavelele, dar totuși cel mai eficient este un aparat de spălat cu presiune.
Aparatul de spălat cu presiune îndepărtează nu numai buruienile și mușchiul de pe suprafață, ci și din adâncituri și ajută la menținerea aspectului pavelelor.
Curățarea pavelelor cu un aparat de spălat cu presiune se face în trei pași simpli:
- Setați duza rotativă de pe pistolul de pulverizare, în funcție de model.
- Țineți jetul de apă rotativ aproape vertical deasupra suprafeței pavate și deplasați-l încet, păstrând o distanță de 15 cm față de sol. Dacă țintiți spre rosturi, fiți atenți că orice material folosit în acele goluri va fi îndepărtat. Așa că s-ar putea să trebuiască să umpleți din nou rostul cu nisip după aceea.
- După ce ați terminat, măturați buruienile dezlipite și aruncați-le.
Este important să lucrați întotdeauna în pantă, astfel încât apa murdară să se scurgă și să nu se împrăștie pe suprafața deja curățată. Pe scurt, aparatele de spălat cu presiune sunt o modalitate eficientă de a curăța aleile pavate și terasele de piatră. În special pe suprafețele plane este ideală utilizarea unui accesoriu pentru curățarea suprafețelor mari cu funcție de clătire. Acesta poate fi folosit pentru a îndepărta temeinic depunerile verzi și murdăria chiar și în colțurile greu accesibile și pe margini. Datorită duzei de clătire, apa murdară este clătită în același timp. Alte avantaje: Sunteți protejat în timp ce lucrați, iar curățarea este mai rapidă decât cu o duză de curățare.
Ar trebui să curățați orice tip de pavele cu un aparat de spălat cu presiune?
Căile de acces din piatră naturală, cum ar fi granitul sau bazaltul, sunt suficient de solide și de rezistente pentru a fi curățate cu un aparat de spălat cu presiune. Situația este diferită în cazul pavelelor realizate din beton sau teracotă. Jetul de apă poate deteriora rapid suprafața. De asemenea, în cazul în care pavelele au rosturi foarte largi, trebuie să aveți grijă să nu le lucrați prea tare cu jetul de apă, deoarece este posibil ca plăcile de piatră să se desprindă. Cel mai bine este să întrebați la comercianții de pavele ce tip de piatră este potrivit pentru a fi curățat cu un aparat de spălat cu presiune.
Pentru cei care știu deja că un aparat de spălat cu presiune este exclus pentru terasa lor de piatră, dar doresc totuși să o curețe eficient și să economisească timp, optează pentru varianta mobilă de spălat cu presiune medie. Un aparat ce permite o curățare delicată, dar reușită. Curățarea devine deosebit de eficientă cu o perie de frecare atașată aparatului. Alternativ, puteți lucra cu duza rotativă, care îndepărtează fără efort și murdăria mai grea.
Soluțiile casnice ajută la curățarea pavelelor?
Pentru a scăpa de mușchi și buruieni, există mai multe soluții casnice pe care le puteți folosi în locul detergenților de curățare. De exemplu, dacă nu folosiți un detergent special pentru piatră, puteți folosi bicarbonat de sodiu. Cei care aleg să folosească soluții casnice trebuie să se asigure întotdeauna că acestea sunt biodegradabile. În plus, ar trebui să se poarte îmbrăcăminte și ochelari de protecție atunci când se folosesc, în special pentru zona ochilor și a mâinilor.