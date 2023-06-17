GHID PRACTIC PENTRU CURĂȚAREA PAVELELOR

Ce trebuie să luați în considerare atunci când curățați pavelele?

Este destul de normal ca o alee sau o terasă pavată să nu mai arate ca nouă pe măsură ce trece timpul, din cauza vremii și a utilizării intense. În unele cazuri, poate chiar să se decoloreze, de exemplu, după tăierea pomilor fructiferi sau după o petrecere în grădină. Există unelte utile pentru curățarea pavelelor, cum ar fi racletele pentru rosturi, mașinile de măturat și aparatele de spălat cu presiune. De asemenea, pavelele pot fi curățate cu un târnăcop mic, o mătură și un furtun de grădină. Pe lângă detergenții speciali pentru pavaje, există și soluții casnice, cum ar fi sifonul sau oțetul ce pot fi folosite pentru a curăța pavelele.

Cu toate acestea, ce funcționează cu adevărat? Și ce ar trebui să evitați cel mai mult atunci când curățați pavelele? La fel cum există multe drumuri care duc la Roma, există mai multe moduri de a curăța pavelele sau de a scăpa de buruieni. În primul rând, este nevoie de diverse instrumente și produse de curățare. Cel mai bun mod de a curăța pavelele este dat de materialul din care sunt făcute căile de acces și aleile: piatră naturală, beton sau lut. Condițiile meteo la care sunt expuse pavelele joacă și ele un rol important.