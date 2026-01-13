Detergent pentru piatră și fațade 3 în 1 RM 611, 1l

Detergent puternic pentru piatră și pavaje, cu o formulă inovatoare 3-în-1, ce oferă curățare excepțională, îngrijire și protecție într-un singur pas. Îndepărtează eficient murdăria, previne recontaminarea și protejează suprafețele împotriva intemperiilor. Ideal pentru terase din piatră, pereți și fațade din jurul casei și grădinii.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 1
Unitate ambalare (Bucată) 6
Greutate (kg) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 100 x 100 x 215
