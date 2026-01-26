T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior
Datorita duzei de presoune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu functia de clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.
Cu ajutorul dispozitivului T-Racer T 7 Plus, suprafețele mari din exterior pot fi curățate eficient și fără stropirea utilizatorului. Brațul rotativ Twin Jet asigură îndepărtarea murdăriei de pe suprafete mari, ceea ce economisește aproximativ 50% din timpul de lucru în comparație cu lancea de pulverizare. Duza de presiune suplimentară permite de asemenea curățarea eficientă a colțurilor și a marginilor. Și cu ajutorul duzei de clătire, murdăria dizolvată poate fi clătită ușor de pe suprafața curățată. Prin reglarea distanței duzei fata de suprafata de curățare, pot fi curățate atât suprafețele dure, cum ar fi piatra și betonul, cât și suprafețele mai sensibile, cum ar fi lemnul. Diferitele funcții pot fi controlate convenabil prin apăsarea lor cu piciorul. Chiar și suprafețele verticale, cum ar fi ușile garajului, pot fi curățate în timp util datorită mânerului practic. Compatibil cu aparatele de spalat cu presiune din clasele K 4 - K 7.
Caracteristici si beneficii
Doua duze rotative cu fantaPerformanță bună - ideal pentru curățarea suprafețelor mai mari.
Apărătoare impotriva stropilorCuratare fara stropire
Duza puternica suplimentara integrataIdeal pentru curatarea fara stropi de apa a colturilor si marginilor. Comutarea fara efort între funcțiile individuale prin intermediul comutatorului actionat cu piciorul.
Duza de spălare integrată
- Murdăria dizolvată poate fi clătită direct, fără a fi necesară o munca suplimentara.
Ajustarea inaltimii
- Reglarea distanței dintre duze permite curățarea diferitelor suprafețe.
- Curatarea suprafetelor sensibile si nesensibile precum lemn si piatra.
Mâner
- Curatare comoda a suprafetelor verticale
Efect de plutire
- Curatatorul pluteste pe podea si asigura utilizarea simpla.
Șine de culisare
- Dispozitivul alunecă pe suprafață în timpul clătirii.
Functii actionate cu piciorul
- Schimbare confortabilă și ergonomică între diferitele funcții.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|769 x 288 x 996
Video
Produse compatibile
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 FJ BB
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- G 7.180
- K 4
- K 4 Basic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Full Control Premium Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex Ultra Foam Kit
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Fle
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM Premium
Domenii de intrebuintare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Terasa
- Usi de garaj
- Intrări (în curte), alei
- Grădină și ziduri de piatră
- Poteci
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.