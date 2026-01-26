T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior

Datorita duzei de presoune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu functia de clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.

Cu ajutorul dispozitivului T-Racer T 7 Plus, suprafețele mari din exterior pot fi curățate eficient și fără stropirea utilizatorului. Brațul rotativ Twin Jet asigură îndepărtarea murdăriei de pe suprafete mari, ceea ce economisește aproximativ 50% din timpul de lucru în comparație cu lancea de pulverizare. Duza de presiune suplimentară permite de asemenea curățarea eficientă a colțurilor și a marginilor. Și cu ajutorul duzei de clătire, murdăria dizolvată poate fi clătită ușor de pe suprafața curățată. Prin reglarea distanței duzei fata de suprafata de curățare, pot fi curățate atât suprafețele dure, cum ar fi piatra și betonul, cât și suprafețele mai sensibile, cum ar fi lemnul. Diferitele funcții pot fi controlate convenabil prin apăsarea lor cu piciorul. Chiar și suprafețele verticale, cum ar fi ușile garajului, pot fi curățate în timp util datorită mânerului practic. Compatibil cu aparatele de spalat cu presiune din clasele K 4 - K 7.

Caracteristici si beneficii
T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior: Doua duze rotative cu fanta
Doua duze rotative cu fanta
Performanță bună - ideal pentru curățarea suprafețelor mai mari.
T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior: Apărătoare impotriva stropilor
Apărătoare impotriva stropilor
Curatare fara stropire
T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior: Duza puternica suplimentara integrata
Duza puternica suplimentara integrata
Ideal pentru curatarea fara stropi de apa a colturilor si marginilor. Comutarea fara efort între funcțiile individuale prin intermediul comutatorului actionat cu piciorul.
Duza de spălare integrată
  • Murdăria dizolvată poate fi clătită direct, fără a fi necesară o munca suplimentara.
Ajustarea inaltimii
  • Reglarea distanței dintre duze permite curățarea diferitelor suprafețe.
  • Curatarea suprafetelor sensibile si nesensibile precum lemn si piatra.
Mâner
  • Curatare comoda a suprafetelor verticale
Efect de plutire
  • Curatatorul pluteste pe podea si asigura utilizarea simpla.
Șine de culisare
  • Dispozitivul alunecă pe suprafață în timpul clătirii.
Functii actionate cu piciorul
  • Schimbare confortabilă și ergonomică între diferitele funcții.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 1,9
Greutate cu ambalaj (kg) 2,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 769 x 288 x 996

Domenii de intrebuintare
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Terasa
  • Usi de garaj
  • Intrări (în curte), alei
  • Grădină și ziduri de piatră
  • Poteci
