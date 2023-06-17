CUM SE CURĂȚĂ JGHEABURILE RAPID ȘI EFICIENT

Curățați singur jgheaburile?

Fie că este vorba de curățarea jgheaburilor la un bungalow sau la o casă înaltă, o puteți face singur cu setul de accesorii pentru curățarea jgheaburilor și a țevilor. Jgheaburile și buranele pot fi curățate fără efort și eficient. Deși este perfect logic să testați mai întâi diferite unelte, siguranța ar trebui să aibă întotdeauna prioritate.

Cu o soluție bine gândită, puteți curăța jgheaburile într-un mod profesionist, fără să vă puneți în pericol sau să fiți nevoit să angajați o firmă externă pentru a face acest lucru și să cheltuiți o mulțime de bani. În centrul sistemului se află un dispozitiv glisant de curățare care se plasează în jgheab și se conectează la pistolul unui aparat de spălat cu presiune cu furtunul de înaltă presiune de 20 m care îl însoțește. Două duze de înaltă presiune sunt atașate la partea inferioară a dispozitivului care pulverizează apa în sens invers. Presiunea face ca dispozitivul să se deplaseze înainte și, în același timp, să spele toată murdăria în spate. Nu trebuie să urcați pe scară decât o singură dată pentru a așeza accesoriul în poziție și pentru a atașa ghidajul furtunului pe jgheab. După aceea, pistolul de spălare cu presiune este acționat de la sol.