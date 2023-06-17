CUM SE CURĂȚĂ JGHEABURILE RAPID ȘI EFICIENT
Pentru cei mai mulți, curățarea jgheaburilor este probabil una dintre cele mai neplăcute treburi. Cu toate acestea, dacă jgheaburile și burlanele sunt înfundate și apa de ploaie nu se poate scurge în mod corespunzător, nu vă rămâne decât să le curățați și să îndepărtați frunzele și murdăria căzute. În caz contrar, jgheaburile s-ar putea revărsa la următoarea ploaie, ceea ce ar putea deteriora acoperișul, fațadele sau terasa. Dar care este cel mai bun mod de a curăța un jgheab rapid, eficient și mai ales în siguranță? Iată câteva sfaturi practice de curățare a jgheaburilor și a burlanelor.
Ce trebuie să luați în considerare atunci când curățați jgheaburile?
Înainte de a începe curățarea jgheaburilor, luați în considerare următoarele: Când și cât de des este recomandată curățarea jgheaburilor? Ce instrumente de curățare a jgheaburilor sunt cele mai potrivite în acest scop? La ce costuri de curățare a jgheaburilor ar trebui să mă aștept și ce altceva mai trebuie luat în considerare? Aici vă răspundem la cele mai importante întrebări.
Când și cât de des trebuie curățate jgheaburile?
Se recomandă să curățați jgheaburile cel puțin o dată pe an. Dacă există copaci sau chiar o zonă împădurită în apropiere, s-ar putea să trebuiasca mai des de o dată pe an. Un moment optim pentru a curăța jgheaburile este la sfârșitul toamnei, după ce toate frunzele au căzut, dar înainte de primul îngheț și de prima ninsoare.
Care este costul estimat al curățării jgheaburilor?
Acest aspect diferă dacă doriți să vă curățați singur jgheaburile sau să angajați o companie specializată. Aceasta din urmă este, desigur, mult mai scumpă și, în cele mai multe cazuri, nici măcar nu este necesară. Cu instrumentele potrivite de curățare puteți curăța singuri jgheaburile. Costul poate fi văzut ca o investiție pe termen lung, dacă sunteți proprietarul casei. În cazul în care închiriați proprietatea, este mai probabil ca proprietarul să suporte costurile pentru curățarea jgheaburilor. De regulă, curățarea jgheaburilor este responsabilitatea proprietarului, dar costurile suportate în acest proces pot face parte din costurile de exploatare.
Curățați jgheaburile cu sau fără scară?
Pentru a curăța jgheaburile în mod profesionist și în siguranță, se recomandă să lucrați cu unelte profesionale de curățare a jgheaburilor, în loc să vă bazați pe o scară, o găleată și o perie. Curățarea jgheaburilor cu o mătură sau o perie este o sarcină pe cât de laborioasă, pe atât de neplăcută. Trebuie să urcați pe scară, apoi să curățați o secțiune a jgheabului, să coborâți din nou de pe scară, să o mutați, apoi să repetați întregul proces. O metodă foarte ineficientă și, în același timp, periculoasă, deoarece scara poate să nu aibă întotdeauna o bază sigură. Alternativa mai bună este să alegeți o soluție care vă permite să curățați jgheaburile și burlanele de la sol.
Ce măsuri de siguranță trebuie luate în prealabil?
Atunci când curățați jgheaburile, asigurați-vă întotdeauna că aveți îmbrăcăminte de protecție adecvată. Încălțămintea antiderapantă, mănușile și protecția ochilor fac parte din echipamentul de bază. Dacă folosiți o scară, trebuie să vă asigurați întotdeauna că aceasta are o bază sigură. Scara ar trebui să fie ținută de o a doua persoană. Îndepărtați mai întâi cu mâna murdăria grosieră și resturile, cum ar fi bucăți de cărămidă sparte și crengile. Există materiale din plexiglas speciale care împiedică căderea murdăriei pe burlan. Dacă folosiți un aparat de spălat cu presiune pentru a curăța jgheabul, nu trebuie să stați niciodată pe o scară. În schimb, se recomandă să folosiți un set special pentru curățarea jgheaburilor în combinație cu un aparat de spălat cu presiune care poate fi operat de la sol.
Curățați singur jgheaburile?
Fie că este vorba de curățarea jgheaburilor la un bungalow sau la o casă înaltă, o puteți face singur cu setul de accesorii pentru curățarea jgheaburilor și a țevilor. Jgheaburile și buranele pot fi curățate fără efort și eficient. Deși este perfect logic să testați mai întâi diferite unelte, siguranța ar trebui să aibă întotdeauna prioritate.
Cu o soluție bine gândită, puteți curăța jgheaburile într-un mod profesionist, fără să vă puneți în pericol sau să fiți nevoit să angajați o firmă externă pentru a face acest lucru și să cheltuiți o mulțime de bani. În centrul sistemului se află un dispozitiv glisant de curățare care se plasează în jgheab și se conectează la pistolul unui aparat de spălat cu presiune cu furtunul de înaltă presiune de 20 m care îl însoțește. Două duze de înaltă presiune sunt atașate la partea inferioară a dispozitivului care pulverizează apa în sens invers. Presiunea face ca dispozitivul să se deplaseze înainte și, în același timp, să spele toată murdăria în spate. Nu trebuie să urcați pe scară decât o singură dată pentru a așeza accesoriul în poziție și pentru a atașa ghidajul furtunului pe jgheab. După aceea, pistolul de spălare cu presiune este acționat de la sol.
Instrucțiuni pas cu pas
1. În primul rând, atașați duzele de înaltă presiune la aparatul de spălat cu presiune. Dacă duzele premontate din fabrică nu sunt cele potrivite pentru aparatul dvs. de spălat cu presiune, trebuie să slăbiți clemele de blocare și să introduceți duzele corecte. Apoi fixați-le din nou. Duzele adecvate pentru aparatul de spălat cu presiune pot fi găsite în manualul de instrucțiuni.
2. Montați adaptorul pe furtunul aparatului de spălat cu presiune în conformitate cu manualul de instrucțiuni, apoi trageți-l prin ghidajul furtunului și conectați-l la accesoriu.
3. După ce ați îndepărtat resturile grosiere, introduceți protecția din plexiglass inclusă în pachetul de livrare în partea superioară a burlanului pentru a evita înfundarea.
4. Montați unitatea de prindere cu ghidajul pentru furtun pe partea laterală a jgheabului, introduceți accesoriul glisant în jgheab și aliniați furtunul cu marcajul roșu.
5. Apoi conectați sistemul la pistolul aparatului de spălat cu presiune și porniți-l. Ghidați manual furtunul de înaltă presiune. De îndată ce pistolul mașinii de spălat sub presiune este activat, accesoriul de curățare se trage singur prin jgheab și îl curăță datorită celor două duze cu jet de apă direcționate spre partea din spate.
6. Pentru un efect de clătire mai bun, sistemul poate fi tras puțin înapoi din când în când prin intermediul furtunului de înaltă presiune. Repetați procesul de curățare de mai multe ori dacă este necesar pentru a îndepărta murdăria persistentă.
7. După curățare, opriți aparatul de spălat cu presiune și îndepărtați murdăria colectată care s-a acumulat pe protecția de plexiglass lângă burlanul de coborâre. În cele din urmă, îndepărtați unitatea de prindere și dispozitivul.
Cum să curățați burlanele și scurgerile în același timp
Cu setul practic de curățare a jgheaburilor și burlanelor puteți curăța în mod eficient burlanele și scurgerile casei. Acestea trebuie curățate cel puțin o dată pe an, astfel încât jgheaburile să funcționeze cât mai eficient. Prin urmare, este o idee bună să le curățați concomitent.
Pentru a elibera burlanele de murdăria internă, furtunul de curățare a țevilor este conectat la aparatul de spălat cu presiune și apoi împins în țeavă bucată cu bucată. Pentru aceasta, în loc de dispozitivul glisant, utilizați duza de curățare a țevilor din pachet. Duza de înaltă presiune se înșurubează pe furtunul de înaltă presiune. Furtunul de presiune are un marcaj roșu de siguranță și trebuie împins în țeavă cel puțin până la acest marcaj. Abia apoi trebuie să porniți aparatul de spălat cu presiune. Procesul de curățare trebuie oprit de îndată ce marcajul roșu poate fi văzut din nou când furtunul este scos. Acest pas este foarte important pentru a vă proteja împotriva stropilor de apă și pentru a împiedica furtunul să se învârtă necontrolat. După ce aparatul de spălat cu presiune a fost pornit, introduceți manual furtunul în țeavă. Presiunea dizolvă chiar și blocajele persistente. Pentru a proteja fațadele și terasa de murdărie, se recomandă să plasați o găleată la capătul burlanului pentru a scurge murdăria.
În plus, canalele de scurgere și puțurile pot fi și ele curățate eficient cu un aparat de spălat cu presiune sau cu un aparat de curățat cu presiune medie. Suprafețele sensibile, cum ar fi grilele de plastic, pot fi curățate eficient și delicat cu un aparat de curățat cu presiune medie.