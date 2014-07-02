Set de curatare a tevilor, 15 m

Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficace a infundarilor.

Set de curatare conducte pentru desfundarea conductelor, canalelor de scurgere, burlanelor de scurgere si toaletelor. Patru jeturi directionate spre spate deplaseaza furtunul incet prin conducta pentru a curata blocajul. Marcarea continua si inelul de marcare arata progresul solutiei din conducta. Furtun flexibil din impletitura textila de calitate cu lungimea de 15 m cu duza suplimentara scurta din alama pentru deplasarea cu usurinta in conducta. Cu manson anti-rasucire si conector din alama pentru durabilitate. Adecvat pentru casa si exterior cu toate curatitoarele cu apa sub presiune seriile K 2 – K 7.

Caracteristici si beneficii
Duza foarte scurta din alama
  • Mobilitate optima in ţeava
Furtun cu impletitura textila
  • Furtun de calitate, durabil şi flexibil
Patru jeturi orientate spre spate
  • Eliberarea eficienta şi rapida a blocajelor din ţevi
Curatare eficace cu presiune mare
  • Eliberarea eficienta şi rapida a blocajelor din ţevi
Conexiune lance
  • Foarte uşor de folosit

Specificatii tehnice

Date tehnice

Lungime (m) 15
Culoarea Negru
Greutate (kg) 1,2
Greutate cu ambalaj (kg) 1,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 250 x 250 x 80

Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).

Video

Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Curaţarea ţevilor
  • Curaţarea burlanelor
  • Curaţarea scurgerilor
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.