Aparatul de spălat cu presiune Kärcher K 2 Premium Power Control obține rezultate de curățare și mai bune cu aplicația Kärcher Home & Garden. Aplicația conține informatii utile care ajuta utilizatorul cu sfaturi practice și trucuri pentru fiecare sarcină de curățare. Aplicația oferă, de asemenea, informații despre dispozitiv și portalul Kärcher Service. Dispozitivul este echipat cu un pistol de înaltă presiune și doua lanci de pulverizare cu adaptor Quick Connect. Nivelul de presiune poate fi setat direct pe lancea de pulverizare Click Vario Power - pentru un control maxim în fiecare sarcină de curățare. Dispozitivul este, de asemenea, echipat cu un mâner telescopic reglabil pe înălțime pentru transport și depozitare confortabilă, un rezervor detergent detașabil pentru umplere, precum și locuri practice pentru accesorii. K 2 Premium Power Control este perfect pentru curățarea bicicletelor, uneltelor de grădină sau a mobilierului de grădină, de exemplu.