Aparat de spalat cu presiune K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
Ediție limitată K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition cu accesorii speciale pentru a marca cea de-a 90-a aniversare a companiei.
Ediția limitată K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition pentru a marca cea de-a 90-a aniversare a companiei este o variantă de culoare limitată cu accesorii speciale. Spălătorul cu presiune poate fi folosit pentru a curăța orice suprafață cu presiunea potrivită. Consultantul de aplicații integrat în aplicația Kärcher Home & Garden ajută utilizatorul să găsească presiunea potrivită oferind sfaturi practice pentru fiecare situație de curățare și sarcină de curățare – pentru rezultate perfecte de curățare. Spălătorul cu presiune impresionează, de asemenea, prin sistemul de detergenți Kärcher Plug 'n' Clean pentru schimbări ușoare de detergent, furtunul de înaltă presiune PremiumFlex pentru mai multă comoditate, un mâner telescopic din aluminiu de înaltă calitate pentru transport ușor, sistemul Quick Connect pentru a economisi timp și efort prin conectarea și deconectarea furtunului de înaltă presiune de dispozitiv și pistolul de declanșare, precum și poziția de parcare pentru a asigura accesorii disponibile oricând. Include kitul Home & Brush cu T 5 curățător de suprafețe, 1 litru de detergent pentru piatră și fațade, 1 litru de detergent universal și o perie de spălat WB 60.
Caracteristici si beneficii
Pistol cu declanșator Power Control cu Quick Connect și lănci de pulverizare
Furtun de înaltă presiune PremiumFlex
Aplicația Home & Garden
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
Performanțe excepționale
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|2,1
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|12,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|19,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|405 x 306 x 584
Pachet de livrare
- Set pentru casă: Dispozitiv T 5, detergent pentru piatra si fatade la ambalaj de 1 l
- Perie de spălat
- Detergent: Detergent universal RM 626
- Pistol de presiune ridicată: Pistol Power Control G 160 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
