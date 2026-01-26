Aparat de spalat cu presiune K 7 Power Flex Home
Pentru mai multă putere: Aparatul de spălat cu presiune K 7 Power Flex Home cu furtun PremiumFlex, pistol cu declanșator G 180 Q pentru murdăria încăpățânată din jurul casei. Include kit pentru casă.
Curățenie perfectă pentru fiecare suprafață cu aparatul de spălat cu presiune K 7 Power Flex Home! Găsește presiunea ideală pentru orice suprafață cu ajutorul consultantului de aplicații integrat în aplicația Kärcher Home & Garden. Primești sfaturi practice pentru fiecare sarcină de curățare și obții rezultate impecabile de fiecare dată. K 7 Power Flex Home este dotat cu un motor răcit cu apă, perfect pentru curățarea frecventă și îndepărtarea murdăriei dificile. Bucură-te de o gamă variată de accesorii: pistol cu declanșator Quick Connect, furtun PremiumFlex, filtru de apă pentru protecția pompei, lance de pulverizare Vario Power (VPS) cu reglare ușoară a presiunii și Dirt Blaster pentru murdăria persistentă. Sistemul de detergenți Plug 'n' Clean, mânerul telescopic din aluminiu și poziția de parcare pentru accesorii îți fac munca mai ușoară ca niciodată. În plus, primești Home Kit cu accesoriul pentru curățarea suprafețelor T 7 și 1 litru de detergent pentru piatră și fațade.
Caracteristici si beneficii
Mâner telescopic din aluminiu de înaltă calitate
Furtun de înaltă presiune PremiumFlex
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
Performanțe excepționale
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Debit transportat (l/h)
|max. 600
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|60
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|17,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|24,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|458 x 330 x 669
Pachet de livrare
- Set pentru casă: K 7 Smart: Curățitor pentru suprafețe T 7, curățitor pentru piatră și fațade, 3-în-1, 1 l
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Lance Vario Power Jet
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
Video
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Garduri
- Grădină și ziduri de piatră
- Zone din jurul casei și grădinii
- Autoturisme
- Locuințe mobile
- Biciclete
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.