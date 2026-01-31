Datorită Bluetooth-ului integrat, aparatul de spălat sub presiune K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster poate fi conectat la aplicația Kärcher Home & Garden. Aplicația oferă multe funcții utile, precum consultantul aplicației cu sfaturi și trucuri utile, instrucțiuni de asamblare, instrucțiuni de întreținere și îngrijire, precum și portalul de servicii Kärcher. Dispozitivul dispune, de asemenea, de un mod boost pentru putere suplimentară, pistolul de pulverizare G 180 Q Smart Control cu display LCD și lancea de pulverizare 3 în 1 Multi Jet. Presiunea este setată direct pe pistolul de pulverizare sau transferată de la aplicație la pistol cu ajutorul consultantului aplicației. Display-ul LCD poate fi folosit pentru a verifica nivelul de presiune setat. Alte detalii ale echipamentului includ tamburul pentru furtun, sistemul de detergent Plug 'n' Clean, furtunul PremiumFlex de înaltă presiune, mânerul telescopic din aluminiu și poziția de parcare pentru accesoriile ușor accesibile. Include Kit-ul eco!Booster cu eco!Booster și 1 litru de Universal Cleaner. eco!Booster este ideal pentru suprafețele sensibile și, datorită performanței de curățare cu 50% mai mare în comparație cu jetul plat, economisește apă, energie și timp.