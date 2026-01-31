Aparat de spalat cu presiune K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
Pentru mai multă performanță: K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster cu furtun PremiumFlex, pistol de pulverizare G 180 Q Smart Control, tambur pentru furtun și Kit-ul eco!Booster.
Datorită Bluetooth-ului integrat, aparatul de spălat sub presiune K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster poate fi conectat la aplicația Kärcher Home & Garden. Aplicația oferă multe funcții utile, precum consultantul aplicației cu sfaturi și trucuri utile, instrucțiuni de asamblare, instrucțiuni de întreținere și îngrijire, precum și portalul de servicii Kärcher. Dispozitivul dispune, de asemenea, de un mod boost pentru putere suplimentară, pistolul de pulverizare G 180 Q Smart Control cu display LCD și lancea de pulverizare 3 în 1 Multi Jet. Presiunea este setată direct pe pistolul de pulverizare sau transferată de la aplicație la pistol cu ajutorul consultantului aplicației. Display-ul LCD poate fi folosit pentru a verifica nivelul de presiune setat. Alte detalii ale echipamentului includ tamburul pentru furtun, sistemul de detergent Plug 'n' Clean, furtunul PremiumFlex de înaltă presiune, mânerul telescopic din aluminiu și poziția de parcare pentru accesoriile ușor accesibile. Include Kit-ul eco!Booster cu eco!Booster și 1 litru de Universal Cleaner. eco!Booster este ideal pentru suprafețele sensibile și, datorită performanței de curățare cu 50% mai mare în comparație cu jetul plat, economisește apă, energie și timp.
Caracteristici si beneficii
Pistol cu declanșator Smart Control cu mod Boost și lance de pulverizare Multi Jet 3 în 1Pistol cu declanșator cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau dozarea agentului de curățare. Include modul „boost” pentru un plus de putere în abordarea murdăriei încăpățânate. Multijet-ul rotativ 3-în-1 cuprinde trei duze diferite pentru o schimbare ușoară. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Furtun de înaltă presiune PremiumFlexFurtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Cu eco!Booster: Performanță de curățare cu 50% mai mare comparativ cu jetul plat, eficiență energetică și a consumului de apă cu 50% mai mare*Curățare completă, rapidă și mai durabilă. Economisește apă și energie
Aplicația Home & Garden
- Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
- Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare.
- Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
- Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă
- Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare.
- Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare.
- Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate.
Reducerea percepută a nivelului de zgomot
- Zgomot redus în utilizare**
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|2,1
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|13,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|18,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|417 x 306 x 584
Pachet de livrare
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- eco!Booster
- Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Mâner telescopic
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Garduri
- Fațadă
- Grădină și ziduri de piatră
- Zone din jurul casei și grădinii
- Autoturisme
- Locuințe mobile
- Biciclete
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
