Aparat de spalat cu presiune K 7 Premium Power Flex

K 7 Premium Power Flex: putere maximă pentru curățenie impecabilă. Acest aparat de spălat cu presiune este ideal pentru utilizare frecventă și îndepărtarea murdăriei dificile, datorită motorului răcit cu apă și tamburului integrat pentru furtun.

Curățenie perfectă, de fiecare dată, cu aparatul de spălat cu presiune K 7 Premium Power Flex! Găsește presiunea ideală pentru orice suprafață cu ajutorul consultantului de aplicații din Kärcher Home & Garden. Primești sfaturi practice pentru fiecare sarcină de curățare și obții rezultate impecabile, indiferent de provocare. Acest aparat este dotat cu un motor răcit cu apă pentru o durată lungă de viață și este conceput pentru curățarea frecventă și îndepărtarea murdăriei dificile de pe alei, piscine, biciclete, mașini și multe altele. Bucură-te de o gamă variată de accesorii: pistol cu declanșator Quick Connect, furtun PremiumFlex, filtru de apă pentru protecția pompei, lance de pulverizare Vario Power (VPS) cu reglare ușoară a presiunii și Dirt Blaster pentru murdăria persistentă. Mânerul telescopic din aluminiu, tamburul pentru furtun, sistemul de detergenți Plug 'n' Clean și poziția de parcare pentru accesorii îți fac munca mai ușoară ca niciodată.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 7 Premium Power Flex: Mâner telescopic din aluminiu de înaltă calitate
Mâner telescopic din aluminiu de înaltă calitate
Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Aparat de spalat cu presiune K 7 Premium Power Flex: Furtun de înaltă presiune PremiumFlex
Furtun de înaltă presiune PremiumFlex
Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare
Aparat de spalat cu presiune K 7 Premium Power Flex: Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Performanțe excepționale
  • Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Debit transportat (l/h) max. 600
Capacitate pe suprafață (m²/h) 60
Temperatura de admisie (°C) max. 60
Putere (kW) 3
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 17,8
Greutate cu ambalaj (kg) 22,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 459 x 330 x 669

Pachet de livrare

  • Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Lance Vario Power Jet
  • Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
  • Plasă de depozitare integrată
  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
  • Mâner telescopic
  • Motor răcit cu apă
  • Filtru fin de apă integrat
Aparat de spalat cu presiune K 7 Premium Power Flex
Aparat de spalat cu presiune K 7 Premium Power Flex
Aparat de spalat cu presiune K 7 Premium Power Flex
Aparat de spalat cu presiune K 7 Premium Power Flex
Domenii de intrebuintare
  • Terasa
  • Garduri
  • Grădină și ziduri de piatră
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Autoturisme
  • Locuințe mobile
  • Biciclete
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.