Aparat de spalat cu presiune K 7 Premium Power Flex
K 7 Premium Power Flex: putere maximă pentru curățenie impecabilă. Acest aparat de spălat cu presiune este ideal pentru utilizare frecventă și îndepărtarea murdăriei dificile, datorită motorului răcit cu apă și tamburului integrat pentru furtun.
Curățenie perfectă, de fiecare dată, cu aparatul de spălat cu presiune K 7 Premium Power Flex! Găsește presiunea ideală pentru orice suprafață cu ajutorul consultantului de aplicații din Kärcher Home & Garden. Primești sfaturi practice pentru fiecare sarcină de curățare și obții rezultate impecabile, indiferent de provocare. Acest aparat este dotat cu un motor răcit cu apă pentru o durată lungă de viață și este conceput pentru curățarea frecventă și îndepărtarea murdăriei dificile de pe alei, piscine, biciclete, mașini și multe altele. Bucură-te de o gamă variată de accesorii: pistol cu declanșator Quick Connect, furtun PremiumFlex, filtru de apă pentru protecția pompei, lance de pulverizare Vario Power (VPS) cu reglare ușoară a presiunii și Dirt Blaster pentru murdăria persistentă. Mânerul telescopic din aluminiu, tamburul pentru furtun, sistemul de detergenți Plug 'n' Clean și poziția de parcare pentru accesorii îți fac munca mai ușoară ca niciodată.
Caracteristici si beneficii
Mâner telescopic din aluminiu de înaltă calitateMânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Furtun de înaltă presiune PremiumFlexFurtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergentDatorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Performanțe excepționale
- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Debit transportat (l/h)
|max. 600
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|60
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|17,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|22,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|459 x 330 x 669
Pachet de livrare
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Lance Vario Power Jet
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Garduri
- Grădină și ziduri de piatră
- Zone din jurul casei și grădinii
- Autoturisme
- Locuințe mobile
- Biciclete
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.