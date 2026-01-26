Aparat de spalat cu presiune K 7 Smart Control Flex
Pentru mai multă putere: Aparatul de spălat cu presiune K 7 Smart Control Flex, echipat cu furtun PremiumFlex și pistol de declanșare G 180 Q Smart Control, ideal pentru îndepărtarea murdăriei persistente de pe terase, alei și mașini.
Pur și simplu conectează aparatul de spălat cu presiune K 7 Smart Control Flex la aplicația Kärcher Home & Garden de pe smartphone, prin Bluetooth – curățenia devine astfel și mai ușoară și mai eficientă. Acest lucru se datorează asistentului inteligent integrat în aplicație, care oferă sfaturi și trucuri practice pentru numeroase situații și sarcini de curățare. Aplicația include, de asemenea, multe alte funcții utile, precum instrucțiuni de asamblare, ghiduri de întreținere și îngrijire, precum și acces la portalul de service Kärcher. Dispozitivul dispune de un mod Boost pentru un plus de putere, ceea ce înseamnă că nici măcar murdăria persistentă nu va fi o problemă. Nivelurile de presiune pot fi setate direct pe pistolul de declanșare G 180 Q Smart Control, echipat cu afișaj LCD, sau pot fi transmise către pistol cu ajutorul asistentului inteligent din aplicație – astfel încât procesul de curățare să fie întotdeauna optimizat. Alte caracteristici ale echipamentului includ lancea de pulverizare 3-în-1 Multi Jet, care permite utilizarea în diverse aplicații fără a fi necesară schimbarea lăncii, furtunul de înaltă presiune PremiumFlex, sistemul de detergent Plug 'n' Clean, care facilitează schimbarea rapidă a soluției de curățare, mânerul telescopic din aluminiu pentru transport și depozitare simplificate, precum și poziția de parcare, pentru acces rapid la accesorii.
Caracteristici si beneficii
Pistol cu declanșator Smart Control cu mod Boost și lance de pulverizare Multi Jet 3 în 1Pistol cu declanșator cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau dozarea agentului de curățare. Include modul „boost” pentru un plus de putere în abordarea murdăriei încăpățânate. Multijet-ul rotativ 3-în-1 cuprinde trei duze diferite pentru o schimbare ușoară. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Furtun de înaltă presiune PremiumFlexFurtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Conexiune Bluetooth pentru aplicația Home & GardenAplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Aplicația transferă presiunea optimă la aparatul de spălat cu presiune prin Bluetooth.
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
- Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Debit transportat (l/h)
|max. 600
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|60
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|17,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|22,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|458 x 330 x 669
Pachet de livrare
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
- Conexiune prin Bluetooth
- Funcționare prin intermediul aplicației
- servicii/funcții inteligente în aplicație
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Garduri
- Grădină și ziduri de piatră
- Zone din jurul casei și grădinii
- Autoturisme
- Locuințe mobile
- Biciclete
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.