Aparat de spalat cu presiune K 7 Power Control Flex eco!Booster
Pentru performanță sporită: K 7 Smart Control Flex eco!Booster, echipat cu furtun PremiumFlex, pistol de declanșare G 180 Q Smart Control și eco!Booster Kit, ideal pentru murdăria persistentă de pe suprafețele delicate.
Pur și simplu conectează aparatul de spălat sub presiune K 7 Smart Control Flex eco!Booster la aplicația Kärcher Home & Garden de pe smartphone-ul tău prin Bluetooth. Consultantul aplicației oferă sfaturi și trucuri utile pentru diverse situații și sarcini de curățare. Aplicația oferă, de asemenea, alte funcții utile, cum ar fi instrucțiuni de asamblare, instrucțiuni de întreținere și îngrijire, precum și portalul de servicii Kärcher. Aparatul dispune de un mod boost pentru putere suplimentară. Nivelurile de presiune pot fi reglate pe pistolul de pulverizare G 180 Q Smart Control cu display LCD sau transferate către pistolul de pulverizare prin aplicație cu ajutorul consultantului aplicației. Alte detalii ale echipamentului includ lancea de pulverizare 3 în 1 Multi Jet pentru o gamă largă de aplicații, fără a fi necesar să schimbi lancea, furtunul PremiumFlex, sistemul de detergent Plug 'n' Clean, mânerul telescopic din aluminiu de înaltă calitate și poziția de parcare pentru accesoriile ușor accesibile. Include Kit-ul eco!Booster cu eco!Booster și 1 litru de Detergent Universal pentru o curățare eficientă. eco!Booster este ideal pentru suprafețele sensibile și, datorită unei performanțe de curățare crescute cu 50% față de jetul plat, economisește apă, energie și timp.
Caracteristici si beneficii
Pistol cu declanșator Smart Control cu mod Boost și lance de pulverizare Multi Jet 3 în 1Pistol cu declanșator cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau dozarea agentului de curățare. Include modul „boost” pentru un plus de putere în abordarea murdăriei încăpățânate. Multijet-ul rotativ 3-în-1 cuprinde trei duze diferite pentru o schimbare ușoară. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Furtun de înaltă presiune PremiumFlexFurtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Cu eco!Booster: Performanță de curățare cu 50% mai mare comparativ cu jetul plat, eficiență energetică și a consumului de apă cu 50% mai mare*Curățare completă, rapidă și mai durabilă. Economisește apă și energie
Aplicația Home & Garden
- Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
- Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare.
- Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
- Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Performanțe excepționale
- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Reducerea percepută a nivelului de zgomot
- Zgomot redus în utilizare**
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Debit transportat (l/h)
|max. 600
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|60
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|17,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|24
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|458 x 330 x 669
* Bazat pe capacitatea de a curăța cu 50% mai multă suprafață decât un jet plat standard Kärcher cu aceeași cantitate de energie și apă. Confirmat de un institut de testare independent. /
** Comparativ cu nivelul de zgomot perceput la utilizarea jetului plat standard Kärcher
Pachet de livrare
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- eco!Booster
- Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Mâner telescopic
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Garduri
- Fațadă
- Grădină și ziduri de piatră
- Zone din jurul casei și grădinii
- Autoturisme
- Locuințe mobile
- Biciclete
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
