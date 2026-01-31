Pur și simplu conectează aparatul de spălat sub presiune K 7 Smart Control Flex eco!Booster la aplicația Kärcher Home & Garden de pe smartphone-ul tău prin Bluetooth. Consultantul aplicației oferă sfaturi și trucuri utile pentru diverse situații și sarcini de curățare. Aplicația oferă, de asemenea, alte funcții utile, cum ar fi instrucțiuni de asamblare, instrucțiuni de întreținere și îngrijire, precum și portalul de servicii Kärcher. Aparatul dispune de un mod boost pentru putere suplimentară. Nivelurile de presiune pot fi reglate pe pistolul de pulverizare G 180 Q Smart Control cu display LCD sau transferate către pistolul de pulverizare prin aplicație cu ajutorul consultantului aplicației. Alte detalii ale echipamentului includ lancea de pulverizare 3 în 1 Multi Jet pentru o gamă largă de aplicații, fără a fi necesar să schimbi lancea, furtunul PremiumFlex, sistemul de detergent Plug 'n' Clean, mânerul telescopic din aluminiu de înaltă calitate și poziția de parcare pentru accesoriile ușor accesibile. Include Kit-ul eco!Booster cu eco!Booster și 1 litru de Detergent Universal pentru o curățare eficientă. eco!Booster este ideal pentru suprafețele sensibile și, datorită unei performanțe de curățare crescute cu 50% față de jetul plat, economisește apă, energie și timp.