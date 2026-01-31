Aparatul de spălat sub presiune K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster se poate conecta cu ușurință la smartphone prin Bluetooth. Aplicația include funcții utile, precum consultantul aplicației, instrucțiuni de asamblare, instrucțiuni de întreținere și îngrijire, precum și portalul de servicii Kärcher. Modului boost îi conferă putere suplimentară pentru a combate murdăria încăpățânată. Pistolul de pulverizare G 180 Q Smart Control cu display LCD și lancea de pulverizare 3 în 1 Multi Jet oferă și ele control maxim: setările de presiune sunt reglate direct pe pistolul de pulverizare sau transferate către acesta prin aplicație. Display-ul LCD poate fi utilizat pentru a verifica ce nivel de presiune este setat. Alte detalii ale echipamentului includ tamburul pentru furtun, furtunul PremiumFlex, sistemul de detergent Plug 'n' Clean, mânerul telescopic din aluminiu și poziția de parcare pentru accesoriile ușor accesibile. Include Kit-ul eco!Booster cu eco!Booster și 1 l de Detergent Universal pentru o curățare eficientă. eco!Booster este ideal pentru suprafețele delicate și, datorită unei performanțe de curățare crescute cu 50% față de jetul plat, economisește apă, energie și timp.