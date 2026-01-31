Aparat de spalat cu presiune K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
Pentru mai multă performanță: K 7 Premium Smart Control Flex, furtun PremiumFlex, pistol de pulverizare G 180 Q Smart Control pentru murdăria intensă de pe suprafețele delicate. Include kit-ul eco!Booster.
Aparatul de spălat sub presiune K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster se poate conecta cu ușurință la smartphone prin Bluetooth. Aplicația include funcții utile, precum consultantul aplicației, instrucțiuni de asamblare, instrucțiuni de întreținere și îngrijire, precum și portalul de servicii Kärcher. Modului boost îi conferă putere suplimentară pentru a combate murdăria încăpățânată. Pistolul de pulverizare G 180 Q Smart Control cu display LCD și lancea de pulverizare 3 în 1 Multi Jet oferă și ele control maxim: setările de presiune sunt reglate direct pe pistolul de pulverizare sau transferate către acesta prin aplicație. Display-ul LCD poate fi utilizat pentru a verifica ce nivel de presiune este setat. Alte detalii ale echipamentului includ tamburul pentru furtun, furtunul PremiumFlex, sistemul de detergent Plug 'n' Clean, mânerul telescopic din aluminiu și poziția de parcare pentru accesoriile ușor accesibile. Include Kit-ul eco!Booster cu eco!Booster și 1 l de Detergent Universal pentru o curățare eficientă. eco!Booster este ideal pentru suprafețele delicate și, datorită unei performanțe de curățare crescute cu 50% față de jetul plat, economisește apă, energie și timp.
Caracteristici si beneficii
Pistol cu declanșator Smart Control cu mod Boost și lance de pulverizare Multi Jet 3 în 1Pistol cu declanșator cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau dozarea agentului de curățare. Include modul „boost” pentru un plus de putere în abordarea murdăriei încăpățânate. Multijet-ul rotativ 3-în-1 cuprinde trei duze diferite pentru o schimbare ușoară. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Furtun de înaltă presiune PremiumFlexFurtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Cu eco!Booster: Performanță de curățare cu 50% mai mare comparativ cu jetul plat, eficiență energetică și a consumului de apă cu 50% mai mare*Curățare completă, rapidă și mai durabilă. Economisește apă și energie
Aplicația Home & Garden
- Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
- Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare.
- Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
- Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă
- Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare.
- Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare.
Reducerea percepută a nivelului de zgomot
- Zgomot redus în utilizare**
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Debit transportat (l/h)
|max. 600
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|60
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|17,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|24,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|459 x 330 x 669
* Bazat pe capacitatea de a curăța cu 50% mai multă suprafață decât un jet plat standard Kärcher cu aceeași cantitate de energie și apă. Confirmat de un institut de testare independent. /
** Comparativ cu nivelul de zgomot perceput la utilizarea jetului plat standard Kärcher
Pachet de livrare
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- eco!Booster
- Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
- Conexiune prin Bluetooth
- Funcționare prin intermediul aplicației
- servicii/funcții inteligente în aplicație
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.