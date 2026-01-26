Aparat de spalat cu presiune K 5 Premium Power Control Flex
Pentru mai mult control: K 5 Premium Power Control Flex cu furtun PremiumFlex și pistol cu declanșator G 160 Q Power Control, ideal pentru îndepărtarea murdăriei încăpățânate din jurul casei. Include tambur pentru furtun.
Cu aparatul de spălat cu presiune K 5 Premium Power Control Flex, fiecare suprafață poate fi curățată la presiunea potrivită. Consultantul integrat în aplicația Kärcher Home & Garden ajută utilizatorul să găsească presiunea ideală, oferind sfaturi utile pentru fiecare situație și sarcină de curățare, pentru rezultate perfecte. Pentru un control maxim, nivelul de presiune poate fi ajustat cu ușurință prin rotirea lancei de pulverizare sau verificat pe pistolul cu declanșator G 160 Q Power Control. Aparatul impresionează și prin sistemul Kärcher Plug 'n' Clean, care permite schimbarea rapidă a detergenților, furtunul de înaltă presiune PremiumFlex pentru un confort sporit, mânerul telescopic din aluminiu de calitate superioară pentru transport ușor, sistemul Quick Connect pentru economisirea timpului și efortului la conectarea furtunului de înaltă presiune și a pistolului, precum și poziția de parcare, care asigură accesibilitatea rapidă a accesoriilor. Manevrarea este foarte simplă datorită tamburului convenabil pentru furtun.
Caracteristici si beneficii
Pistol cu declanșator Power Control cu Quick Connect și lănci de pulverizareSetarea optimă pentru fiecare suprafață. 3 trepte de presiune și un nivel pentru soluția de curățare. Control complet: Afișajul manual arată setările făcute. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Furtun de înaltă presiune PremiumFlexFurtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Aplicația Home & GardenAplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
- Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă
- Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare.
- Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare.
- Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate.
Performanțe excepționale
- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Putere (kW)
|2,1
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|12,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|16,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|417 x 306 x 584
Pachet de livrare
- Pistol de presiune ridicată: Pistol Power Control G 160 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.