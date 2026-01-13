Aparat de spalat cu presiune K 3 Premium Power Control

Versiunea premium a aparatului de spălat cu presiune K 3 Power Control include și un tambur de furtun. Prin intermediul aplicației putem obtine rezultate de curățare mai eficiente.

Așa arată curățarea modernă cu înaltă presiune: aplicația Home & Garden ajuta utilizatorul cu sfaturi practice despre fiecare situație de curățare - pentru rezultate mai bune cu aparatul de spălat cu presiune K 3 Premium Power Control. Aplicația oferă, de asemenea, un serviciu cuprinzător, care include: informații despre dispozitiv, aplicații și portalul Service Kärcher. O altă caracteristică practică: presiunea poate fi setată direct pe pistolul de pulverizare și verificată pe afișajul pistolului de pulverizare G 120 Q Power Control. Acest lucru asigură utilizarea presiunii ideale pentru fiecare suprafață. Trecerea de la presiune înaltă la modul detergent se poate face fără schimbarea lancei de pulverizare - iar detergentul poate fi aplicat rapid și confortabil din rezervorul de detergent integrat. K 3 Premium Power Control de la Kärcher impresionează cu: un tambur pentru furtun pentru o manipulare confortabilă, un mâner telescopic extensibil pentru transport și depozitare convenabila, un suport pentru o mai mare stabilitate, suport pentru accesorii, pistol și furtun de înaltă presiune si sistem de conectare rapidă.

Caracteristici si beneficii
Aplicația Home & Garden
Aplicația Home & Garden
Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Pistol cu declanșator Power Control cu Quick Connect și lănci de pulverizare
Pistol cu declanșator Power Control cu Quick Connect și lănci de pulverizare
Setarea optimă pentru fiecare suprafață. 3 trepte de presiune și un nivel pentru soluția de curățare. Control complet: Afișajul manual arată setările făcute. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă
Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă
Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare. Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare. Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate.
Rezervor pentru detergent
  • Curat și confortabil: rezervorul pentru detergent poate fi îndepărtat pentru umplere.
  • Rezervorul de detergent foarte practic faciliteaza aplicarea detergenților pe suprafețele dorite.
  • Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Debit transportat (l/h) max. 380
Capacitate pe suprafață (m²/h) 25
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,6
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 5,6
Greutate cu ambalaj (kg) 7,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 340 x 281 x 677

Pachet de livrare

  • Pistol de presiune ridicată: G 120 Q Power Control
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 7 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Rezervor
  • Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.