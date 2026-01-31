Conectarea aparatului de spălat cu presiune K 7 Premium Smart Control Flex Home la aplicația Kärcher Home & Garden prin Bluetooth transformă curățenia într-o activitate mult mai simplă și eficientă. Aplicația oferă un consultant virtual cu sfaturi și trucuri utile pentru diverse situații și sarcini de curățare. În plus, aceasta include funcții practice, cum ar fi ghiduri de asamblare, întreținere și îngrijire, precum și acces direct la portalul de service Kärcher. Un alt avantaj al acestui dispozitiv este modul Boost, care oferă un plus de putere pentru a îndepărta chiar și murdăria persistentă. Nivelurile de presiune pot fi ajustate direct de pe pistolul G 180 Q Smart Control, echipat cu un afișaj LCD, sau prin intermediul aplicației. Aparatul vine cu lancea de pulverizare Multi Jet 3 în 1, care permite schimbarea rapidă între diverse funcții fără a înlocui lancea, un furtun de înaltă presiune PremiumFlex (antirasucire), sistemul de detergenți Plug 'n' Clean, un mâner telescopic din aluminiu și o poziție de parcare pentru depozitarea accesoriilor. Setul include și un Home Kit, care conține detergentul pentru suprafețe T 7 și 1 litru de detergent pentru piatră și fațade.