Aparat de spalat cu presiune K 7 Premium Smart Control Flex Home
Pentru mai multă putere: K 7 Premium Smart Control Flex Home cu furtun PremiumFlex și pistol cu declanșator G 180 Q Smart Control pentru murdăria persistentă din jurul casei. Include setul pentru casă.
Conectarea aparatului de spălat cu presiune K 7 Premium Smart Control Flex Home la aplicația Kärcher Home & Garden prin Bluetooth transformă curățenia într-o activitate mult mai simplă și eficientă. Aplicația oferă un consultant virtual cu sfaturi și trucuri utile pentru diverse situații și sarcini de curățare. În plus, aceasta include funcții practice, cum ar fi ghiduri de asamblare, întreținere și îngrijire, precum și acces direct la portalul de service Kärcher. Un alt avantaj al acestui dispozitiv este modul Boost, care oferă un plus de putere pentru a îndepărta chiar și murdăria persistentă. Nivelurile de presiune pot fi ajustate direct de pe pistolul G 180 Q Smart Control, echipat cu un afișaj LCD, sau prin intermediul aplicației. Aparatul vine cu lancea de pulverizare Multi Jet 3 în 1, care permite schimbarea rapidă între diverse funcții fără a înlocui lancea, un furtun de înaltă presiune PremiumFlex (antirasucire), sistemul de detergenți Plug 'n' Clean, un mâner telescopic din aluminiu și o poziție de parcare pentru depozitarea accesoriilor. Setul include și un Home Kit, care conține detergentul pentru suprafețe T 7 și 1 litru de detergent pentru piatră și fațade.
Caracteristici si beneficii
Pistol cu declanșator Smart Control cu mod Boost și lance de pulverizare Multi Jet 3 în 1Pistol cu declanșator cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau dozarea agentului de curățare. Include modul „boost” pentru un plus de putere în abordarea murdăriei încăpățânate. Multijet-ul rotativ 3-în-1 cuprinde trei duze diferite pentru o schimbare ușoară. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Furtun de înaltă presiune PremiumFlexFurtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Conexiune Bluetooth pentru aplicația Home & GardenAplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Aplicația transferă presiunea optimă la aparatul de spălat cu presiune prin Bluetooth.
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
- Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă
- Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare.
- Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare.
Performanțe excepționale
- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Debit transportat (l/h)
|max. 600
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|60
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|17,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|25,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|459 x 330 x 669
Pachet de livrare
- Set pentru casă: K 7 Smart: Curățitor pentru suprafețe T 7, curățitor pentru piatră și fațade, 3-în-1, 1 l
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
- Conexiune prin Bluetooth
- Funcționare prin intermediul aplicației
- servicii/funcții inteligente în aplicație
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Garduri
- Grădină și ziduri de piatră
- Zone din jurul casei și grădinii
- Autoturisme
- Locuințe mobile
- Biciclete
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.