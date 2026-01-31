Pur și simplu conectează aparatul de spălat cu presiune K 7 Smart Control Flex Home la aplicația Kärcher Home & Garden de pe smartphone, prin Bluetooth – curățenia devine astfel și mai ușoară și mai eficientă. Acest lucru se datorează asistentului inteligent integrat în aplicație, care oferă sfaturi și trucuri practice pentru numeroase situații și sarcini de curățare. Aplicația include, de asemenea, multe alte funcții utile, precum instrucțiuni de asamblare, ghiduri de întreținere și îngrijire, precum și acces la portalul de service Kärcher. Dispozitivul dispune de un mod Boost pentru un plus de putere, ceea ce înseamnă că nici măcar murdăria persistentă nu va fi o problemă. Nivelurile de presiune pot fi setate direct pe pistolul de declanșare G 180 Q Smart Control, echipat cu afișaj LCD, sau pot fi transmise către pistol prin intermediul aplicației – astfel încât procesul de curățare să fie întotdeauna optimizat. Home Kit include curățătorul de suprafețe T 7 și 1 litru de detergent 3-în-1 pentru piatră. Alte caracteristici ale echipamentului includ lancea de pulverizare 3-în-1 Multi Jet, care permite utilizarea în diverse aplicații fără a fi necesară schimbarea lăncii, furtunul de înaltă presiune PremiumFlex, sistemul de detergent Plug 'n' Clean, care facilitează schimbarea rapidă a soluției de curățare, mânerul telescopic din aluminiu pentru transport simplificat, precum și poziția de parcare, pentru acces rapid la accesorii.