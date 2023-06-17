CURĂȚAREA UNEI SERE: CELE MAI BUNE SFATURI
Mulți oameni visează să aibă propria seră unde să-și poată îngriji plantele și unde să se poată relaxa. Acestea sunt de obicei realizate din sticlă, ce necesită îngrijire și întreținere pentru a continua să arate la fel de bine. În acest articol veți afla cum să curățați cel mai bine serele din sticlă.
De ce trebuie să țineți cont atunci când curățați și întrețineți o seră?
O seră, mai exact ferestrele și acoperișul acesteia, se murdăresc în timp din cauza diferitelor condiții meteorologice. Poluarea atmosferică cauzată de funingine sau de praful fin, polenul, frunzele și excrementele păsărilor și ale insectelor, toate acestea contribuie la deteriorarea aspectului serei. Pentru a păstra aspectul impecabil al acesteia și pentru a vă asigura că confortul nu este distrus din cauza ferestrelor murdare, este bine să curățați serele de două ori pe an. Un moment bun pentru acest lucru este primăvara, când grădina începe să revină la viață după lunile reci de iarnă.
Curățarea serelor nu se referă doar la aspectul estetic, ci și la îngrijirea și întreținerea fiecărei părți a acesteia, cum ar fi structura de susținere și garniturile de cauciuc. Cu cât așteptați mai mult timp pentru a curăța sera, cu atât mai mult timp și efort veți avea nevoie pentru a o curăța mai târziu. Asigurați-vă că o curățați într-o zi mohorâtă, deoarece în zilele foarte însorite geamurile se vor usca prea repede, ceea ce va duce apoi la apariția unor dâre inestetice.
Pentru curățarea serelor se pot folosi diverse aparate, accesorii și agenți de îngrijire:
- o scară
- un furtun cu pistol de pulverizare
- o racletă pentru ferestre
- o perie de spălat și o lavetă din microfibre, precum și apă călduță
- lichid de spălat vase sau detergent concentrat pentru curățarea geamurilor
- un aspirator de geamuri
- un aparat de spălat cu presiune cu o lance de pulverizare telescopică și un accesoriu pentru curățarea sticlei
Cum să curățați în mod corespunzător acoperișul de sticlă al serei
Curățarea ferestrelor laterale ale serei nu este o sarcină atât de dificilă, dar dacă veranda este destul de înaltă sau dacă doriți să curățați acoperișul, atunci devine puțin mai dificil. Acest lucru nu este din cauza curățeniei în sine, ci pentru că zonele sunt greu de atins atunci când sunt la câțiva metri înălțime.
În principiu, aveți două opțiuni - fie urcați pe o scară și curățați suprafețele manual, fie folosiți un aparat de spălat cu presiune în combinație cu o lance telescopică de pulverizare - o soluție mult mai puțin periculoasă și mai puțin consumatoare de timp.
Înainte de a începe curățarea umedă, trebuie să îndepărtați mai întâi orice murdărie care s-a acumulat pe acoperișul serei și în jgheaburi. Pentru aceasta, sunt potrivite uneltele de curățare convenționale, cum ar fi perii, găleți și pistoale de pulverizare conectate la furtunul de grădină, și o lavetă pentru marginile geamurilor. Nu ar trebui să folosiți încă un aparat de spălat cu presiune, pentru că altfel veți împrăștia murdăria pe toată fațada serei și pe ferestrele de sticlă. Majoritatea acoperișurilor de seră sunt înclinate, ceea ce face ca curățarea suprafețelor cu furtunul de grădină să fie mult mai ușoară. Cel mai bine este să scurgeți cu grijă murdăria în jgheab de la cel mai înalt punct. Un truc care reduce efortul este să plasați un bol sau o strecurătoare la capătul de jos al jgheabului pentru a prinde toată murdăria spălată, astfel încât să nu se infiltreze în pământ sau să vă murdărească terasa. De asemenea, este recomandat să îndepărtați resturile din jgheab pentru ca acesta să nu se înfunde și să nu se reverse atunci când veți folosi apa pentru a curăța mai târziu.
Acum este momentul să începem să curățăm acoperișul de sticlă. Cel mai bine este să folosiți o lance telescopică cu o perie atașată și apoi să o conectați la furtunul de grădină. Curățați mai întâi partea superioară a acoperișului și apoi mergeți încet de-a lungul marginilor înclinate. Dacă murdăria este deosebit de persistentă, măriți presiunea și periați zonele murdare de mai multe ori. Detergenții pentru geamuri sunt o alegere bună pentru această treabă, deoarece nu numai că asigură o curățare strălucitoare a geamurilor, dar țin și mușchii la distanță. Ultimul pas este să clătiți întreaga suprafață cu multă apă.
Sfat
Curățarea este mai ușoară și mai eficientă cu o lance de pulverizare telescopică pivotantă și cu accesoriul pentru curățarea fațadelor și a sticlei, ambele conectate la aparatul de spălat cu presiune. Acest lucru vă permite să ajungeți mai ușor la ferestrele înalte și la acoperișurile din sticlă, fără a fi nevoie să urcați pe scări.
Cum se curăță ferestrele serei?
Dacă sera este făcută în principal din sticlă, procedura este în principiu aceeași cu cea de curățare obișnuită a ferestrelor. Pentru a preveni ca ferestrele să se murdărească din nou imediat, este util să ștergeți în prealabil murdăria și praful de pe ferestre și de pe ramele ușilor cu o perie sau o cârpă. Trebuie să folosiți tehnica potrivită pentru a vă asigura că nu vor rămâne dâre pe geamuri după ce le-ați curățat: pulverizați mai întâi soluția de curățare pe suprafața geamului și apoi ștergeți-o cu o lavetă din microfibră sau cu o racletă. Dacă vă decideți să folosiți o racletă pentru geamuri, cel mai bine este să ștergeți lichidul rezidual prin mișcări în formă de opt, de sus în jos. Finalizați prin lustruirea cu un prosop din bumbac sau cu o lavetă din microfibre.
Sfat
Pentru a curăța covoarele și podelele aveți nevoie de un aspirator și de un mop. Există o soluție practică și pentru suprafețele din sticlă: aspiratorul de geamuri cu acumulator. Acesta curăță în mod eficient geamurile și suprafețele din sticlă fără a lăsa urme pe acestea.
Curățarea serei cu sau fără un aparat de spălat cu presiune?
Răspunsul scurt este că ambele căi sunt posibile! Ceea ce ar trebui să vă întrebați este cât timp și câți bani doriți să cheltuiți pentru curățarea și întreținerea serei? Dacă doriți să curățați ferestrele și alte părți cât mai ieftin posibil, atunci lavetele, gălețile și soluțiile de uz casnic sunt soluția. Cu toate acestea, dacă doriți să economisiți timp atunci când curățați sera sau acoperișul de sticlă, un aparat de spălat cu presiune este cea mai bună variantă. În plus, curățarea este mai eficientă, economisește apă și este ecologică.
Ceea ce mulți oameni nu știu este că un aparat ce poate fi etichetat ca fiind de "înaltă presiune", poate curăța suprafețele și materialele și cu presiune scăzută. De exemplu, un set de accesorii pentru curățarea fațadelor și a suprafețelor din sticlă poate fi folosit pentru a curăța delicat ferestrele și acoperișurile de sticlă. Doar că este nevoie să lucrați puțin mai încet și să supuneți suprafețele de sticlă la o presiune mai mică. Iată cum se lucrează pas cu pas:
1. Reglați mai întâi unghiul țevii telescopice de jet astfel încât să corespundă acoperișului de sticlă. Pentru a face acest lucru, trageți maneta de blocare și eliberați-o din nou atunci când aveți unghiul corect.
2. Folosiți cele două trepte telescopice pentru a ajunge la acoperișul de sticlă la înălțimea dorită. Când prelungiți țeava, asigurați-vă că furtunul din interior se poate mișca liber.
3. Acum curățați acoperișul de sticlă mergând înainte și înapoi și dintr-o parte în alta.
4. Pentru o curățare optimă și un rezultat fără urme, se poate utiliza și agentul de curățare 3-în-1 cu efect de protecție a sticlei. Cu toate acestea, soluția nu trebuie utilizată în lumina directă a soarelui și nu trebuie lăsată să se usuce pe geamuri.
5. Înainte de a putea fi utilizat agentul de curățare, îndepărtați mai întâi accesoriul pentru fațade și sticlă.
6. Introduceți furtunul de aspirare al aparatului de spălat cu presiune în flaconul de detergent sau introduceți flaconul direct pe aparat.
7. Acum umeziți întreaga suprafață a acoperișului cu agentul de curățare.
8. Conectați lancea telescopică. Asigurați-vă că duza maro sau gri este atașată.
9. Clătiți din nou, pentru scurt timp, agentul de curățare.
Pe de o parte, această abordare este foarte potrivită pentru a curăța exteriorul verandei fără a vă îngrijora că părțile pe care tocmai le-ați curățat se vor murdări din nou imediat. Pe de altă parte, materiale precum lemnul, plasticul ondulat sau panourile sandwich necesită alte etape de curățare.
Un ultim sfat: nu este recomandat să folosiți aparatele de spălat cu presiune pe zonele sensibile, cum ar fi garniturile de cauciuc. Presiunea ridicată ar putea face ca apa și murdăria să pătrundă sub cauciuc, ceea ce ar compromite garnitura.