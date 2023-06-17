CURĂȚAREA UNEI SERE: CELE MAI BUNE SFATURI

Cum să curățați în mod corespunzător acoperișul de sticlă al serei

Curățarea ferestrelor laterale ale serei nu este o sarcină atât de dificilă, dar dacă veranda este destul de înaltă sau dacă doriți să curățați acoperișul, atunci devine puțin mai dificil. Acest lucru nu este din cauza curățeniei în sine, ci pentru că zonele sunt greu de atins atunci când sunt la câțiva metri înălțime.

În principiu, aveți două opțiuni - fie urcați pe o scară și curățați suprafețele manual, fie folosiți un aparat de spălat cu presiune în combinație cu o lance telescopică de pulverizare - o soluție mult mai puțin periculoasă și mai puțin consumatoare de timp.

Înainte de a începe curățarea umedă, trebuie să îndepărtați mai întâi orice murdărie care s-a acumulat pe acoperișul serei și în jgheaburi. Pentru aceasta, sunt potrivite uneltele de curățare convenționale, cum ar fi perii, găleți și pistoale de pulverizare conectate la furtunul de grădină, și o lavetă pentru marginile geamurilor. Nu ar trebui să folosiți încă un aparat de spălat cu presiune, pentru că altfel veți împrăștia murdăria pe toată fațada serei și pe ferestrele de sticlă. Majoritatea acoperișurilor de seră sunt înclinate, ceea ce face ca curățarea suprafețelor cu furtunul de grădină să fie mult mai ușoară. Cel mai bine este să scurgeți cu grijă murdăria în jgheab de la cel mai înalt punct. Un truc care reduce efortul este să plasați un bol sau o strecurătoare la capătul de jos al jgheabului pentru a prinde toată murdăria spălată, astfel încât să nu se infiltreze în pământ sau să vă murdărească terasa. De asemenea, este recomandat să îndepărtați resturile din jgheab pentru ca acesta să nu se înfunde și să nu se reverse atunci când veți folosi apa pentru a curăța mai târziu.

Acum este momentul să începem să curățăm acoperișul de sticlă. Cel mai bine este să folosiți o lance telescopică cu o perie atașată și apoi să o conectați la furtunul de grădină. Curățați mai întâi partea superioară a acoperișului și apoi mergeți încet de-a lungul marginilor înclinate. Dacă murdăria este deosebit de persistentă, măriți presiunea și periați zonele murdare de mai multe ori. Detergenții pentru geamuri sunt o alegere bună pentru această treabă, deoarece nu numai că asigură o curățare strălucitoare a geamurilor, dar țin și mușchii la distanță. Ultimul pas este să clătiți întreaga suprafață cu multă apă.