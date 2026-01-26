Detergent concentrat pentru curățarea geamurilor, 500ml

Detergent concentrat pentru curățarea geamurilor, pentru curățarea fără urme a tuturor suprafețelor netede, cum ar fi geamul, oglinzile, cabinele de duș etc.

Detergent concentrat pentru curățarea geamurilor, pentru curățarea fără urme a tuturor suprafețelor netede, cum ar fi geamul, oglinzile, cabinele de duș etc. Îmbunătățește scurgerea apei de ploaie și menține suprafața curată mai mult timp.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (ml) 500
Unitate ambalare (Bucată) 8
Greutate cu ambalaj (kg) 0,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 65 x 65 x 210
Domenii de intrebuintare
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Geamuri cu grilaj
  • Oglinzi
  • Mese de sticlă
  • Cabine de duș din sticlă