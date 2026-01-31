Robotul de curățat geamuri RCW 2 Extra+ înlocuiește curățarea manuală și asigură automat o vizibilitate clară, fără urme. Datorită tehnologiei puternice de vacuum, RCW 2 Extra+ garantează o fixare sigură pe toate suprafețele netede, fiind ideal pentru geamuri mari și greu accesibile, precum și pentru oglinzi. Navigarea sistematică și cei doi senzori pentru detectarea ramelor și a obstacolelor asigură o curățare rapidă și fiabilă. Cele două discuri rotative, echipate cu lavete din microfibră, reproduc mișcarea manuală de ștergere și oferă rezultate strălucitoare. Cele două duze de pulverizare cu ultrasunete creează o ceață fină de detergent, pulverizată precis pe suprafața geamului, fără scurgeri. În funcție de necesități, pot fi selectate patru moduri automate de curățare și un mod manual, toate controlate comod prin telecomandă. Semnalele LED și mesajele vocale oferă în permanență informații despre starea aparatului. Detergentul pentru geamuri RM 503 inclus îndepărtează eficient murdăria, se usucă fără a lăsa urme și facilitează scurgerea apei de ploaie, pentru o curățenie de durată. Chiar și în cazul unei pene de curent, RCW 2 Extra+ rămâne fixat pe geam datorită bateriei de urgență și cablului de siguranță.