Robot pentru curatarea geamurilor RCW 2 Extra +
Robotul de curățat geamuri RCW 2 Extra+ curăță fără efort geamurile mari și greu accesibile, iar lavetele din microfibră și cele două duze de pulverizare asigură rezultate impecabile de fiecare dată.
Robotul de curățat geamuri RCW 2 Extra+ înlocuiește curățarea manuală și asigură automat o vizibilitate clară, fără urme. Datorită tehnologiei puternice de vacuum, RCW 2 Extra+ garantează o fixare sigură pe toate suprafețele netede, fiind ideal pentru geamuri mari și greu accesibile, precum și pentru oglinzi. Navigarea sistematică și cei doi senzori pentru detectarea ramelor și a obstacolelor asigură o curățare rapidă și fiabilă. Cele două discuri rotative, echipate cu lavete din microfibră, reproduc mișcarea manuală de ștergere și oferă rezultate strălucitoare. Cele două duze de pulverizare cu ultrasunete creează o ceață fină de detergent, pulverizată precis pe suprafața geamului, fără scurgeri. În funcție de necesități, pot fi selectate patru moduri automate de curățare și un mod manual, toate controlate comod prin telecomandă. Semnalele LED și mesajele vocale oferă în permanență informații despre starea aparatului. Detergentul pentru geamuri RM 503 inclus îndepărtează eficient murdăria, se usucă fără a lăsa urme și facilitează scurgerea apei de ploaie, pentru o curățenie de durată. Chiar și în cazul unei pene de curent, RCW 2 Extra+ rămâne fixat pe geam datorită bateriei de urgență și cablului de siguranță.
Caracteristici si beneficii
Navigare sistematicăCurăță sistematic întreaga zonă fără a omite nimic. Direcția de deplasare se schimbă automat atunci când robotul intră în contact cu obstacole. Revine automat la poziția de pornire.
Aplicare automată a detergentului.Două duze de pulverizare cu ultrasunete asigură umezirea geamului fără picurare. Detergentul pentru geamuri inclus asigură o strălucire fără urme și permite scurgerea mai rapidă a apei de ploaie – întârziind murdărirea ulterioară.
Standard ridicat de siguranțăPrindere sigură datorită tehnologiei fiabile prin vacuum și a sistemului suplimentar de siguranță Protecție suplimentară datorită bateriei de urgență integrate, care menține robotul de curățat geamuri fixat în siguranță pe suprafața de sticlă chiar și în cazul unei pene de curent.
Telecomandă inteligentă pentru operare și control ușor
- Patru moduri automate pentru gestionarea eficientă a fiecărei sarcini de curățare: curățare rapidă, curățare intensivă, curățare punctuală și lustruire.
- Control manual disponibil, de asemenea.
Interfață intuitivă
- Butonul ON/OFF pentru utilizare simplă.
- Informații și mesaje de eroare prin intermediul unui afișaj LED ușor de citit.
- Întotdeauna bine informat: informațiile importante sau starea curentă sunt comunicate prin mesaje vocale.
Doi senzori pentru detectarea cadrului și a obstacolelor.
- Detectare fiabilă a ramelor geamurilor și a altor obstacole.
Lavete de ștergere realizate din microfibre de înaltă calitate.
- Microfbrele moi ale lavetei absorb murdaria desprinsa in mod optim
- Poate fi spălată în mașina de spălat la maximum 40 °C.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Volum rezervor detergent. (ml)
|70
|Putere de curăţare (m²/min)
|0,33
|Putere de aspirație (Pa)
|3300
|Putere maximă de aspirare. (Pa)
|5000
|Lungimea cablului (m)
|5
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 76
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|62
|Dimensiune geam (L × H) (cm)
|35 x 35
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|292 x 160 x 71
Pachet de livrare
- Comandă de la distanță
- Sticlă de umplere
- Laveta de curățare: 6 Pereche
- Detergent: Aspirator de geamuri RM 503, 125 ml
Echipament
- Mod de curățare rapidă
- Mod de curățare intensivă
- Mod de curățare punctuală
- Mod de finisare
- Mod de curățare manuală
- Ieșire vocală
- Cablul de siguranță.
Domenii de intrebuintare
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Suprafețe din sticlă mari, greu accesibile
- Oglinzi
- Suprafețe netede
