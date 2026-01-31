Robotul de curățat geamuri RCW 4 Extra+ înlocuiește curățarea manuală a geamurilor mari și greu accesibile și asigură o vizibilitate clară. Datorită tehnologiei puternice de vacuum, garantează o fixare sigură pe toate suprafețele netede, inclusiv pe oglinzi și cabine de duș. Chiar și suprafețele din sticlă fără ramă sunt curățate rapid și fiabil datorită navigării sistematice, cu patru senzori pentru detectarea ramelor, obstacolelor și marginilor. Pentru rezultate optime, laveta din microfibră este umezită continuu și precis cu soluție de curățare prin intermediul a șase duze de pulverizare acționate de pompă. Umezirea directă previne formarea picăturilor și dispersia cauzată de vânt. În funcție de gradul de murdărie, pot fi selectate patru moduri automate de curățare și un mod manual, controlate comod prin telecomandă. Semnalele LED și mesajele vocale oferă informații precise despre starea aparatului, de exemplu atunci când rezervorul de detergent este gol. Detergentul pentru geamuri RM 503 inclus îndepărtează eficient murdăria, se usucă fără a lăsa urme și facilitează scurgerea apei de ploaie, pentru o curățenie de durată. Chiar și în cazul unei pene de curent, RCW 4 Extra+ rămâne fixat pe geam datorită bateriei de urgență și cablului de siguranță.