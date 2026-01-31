Robot pentru curatarea geamurilor RCW 4 Extra+
Robotul de curățat geamuri RCW 4 Extra+ curăță fără efort geamurile mari, greu accesibile și fără ramă, asigurând o curățare fără urme datorită umezirii continue a lavetelor.
Robotul de curățat geamuri RCW 4 Extra+ înlocuiește curățarea manuală a geamurilor mari și greu accesibile și asigură o vizibilitate clară. Datorită tehnologiei puternice de vacuum, garantează o fixare sigură pe toate suprafețele netede, inclusiv pe oglinzi și cabine de duș. Chiar și suprafețele din sticlă fără ramă sunt curățate rapid și fiabil datorită navigării sistematice, cu patru senzori pentru detectarea ramelor, obstacolelor și marginilor. Pentru rezultate optime, laveta din microfibră este umezită continuu și precis cu soluție de curățare prin intermediul a șase duze de pulverizare acționate de pompă. Umezirea directă previne formarea picăturilor și dispersia cauzată de vânt. În funcție de gradul de murdărie, pot fi selectate patru moduri automate de curățare și un mod manual, controlate comod prin telecomandă. Semnalele LED și mesajele vocale oferă informații precise despre starea aparatului, de exemplu atunci când rezervorul de detergent este gol. Detergentul pentru geamuri RM 503 inclus îndepărtează eficient murdăria, se usucă fără a lăsa urme și facilitează scurgerea apei de ploaie, pentru o curățenie de durată. Chiar și în cazul unei pene de curent, RCW 4 Extra+ rămâne fixat pe geam datorită bateriei de urgență și cablului de siguranță.
Caracteristici si beneficii
Navigare sistematicăCurăță sistematic întreaga zonă fără a omite nimic. Direcția de deplasare se schimbă automat atunci când robotul intră în contact cu obstacole. Revine automat la poziția de pornire.
Aplicare automată a detergentului.Șase duze de pulverizare acționate de pompă umezesc continuu laveta. Fără picurare sau dispersie a jetului de pulverizare. Detergentul pentru geamuri inclus asigură o strălucire fără urme și permite scurgerea mai rapidă a apei de ploaie – întârziind murdărirea ulterioară.
Senzori pentru detectarea geamurilor și suprafețelor din sticlă fără ramă.Detectare fiabilă a ramelor geamurilor și a altor obstacole. Cei patru senzori laterali detectează marginile suprafețelor din sticlă fără ramă și ajustează automat traseul de navigare.
Standard ridicat de siguranță
- Prindere sigură datorită tehnologiei fiabile prin vacuum și a sistemului suplimentar de siguranță
- Protecție suplimentară datorită bateriei de urgență integrate, care menține robotul de curățat geamuri fixat în siguranță pe suprafața de sticlă chiar și în cazul unei pene de curent.
Telecomandă inteligentă pentru operare și control ușor
- Patru moduri automate pentru gestionarea eficientă a fiecărei sarcini de curățare: curățare rapidă, curățare intensivă, curățare punctuală și lustruire.
- Control manual disponibil, de asemenea.
Interfață intuitivă
- Butonul ON/OFF pentru utilizare simplă.
- Informații și mesaje de eroare prin intermediul unui afișaj LED ușor de citit.
- Întotdeauna bine informat: informațiile importante sau starea curentă sunt comunicate prin mesaje vocale.
Lavetă din microfibră.
- Microfbrele moi ale lavetei absorb murdaria desprinsa in mod optim
- Poate fi spălată în mașina de spălat la maximum 40 °C.
- Sistemul de fixare cu scai face extrem de rapidă și ușoară schimbarea lavetei de ștergere.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Volum rezervor detergent. (ml)
|150
|Putere de curăţare (m²/min)
|0,4
|Putere de aspirație (Pa)
|3000
|Putere maximă de aspirare. (Pa)
|5000
|Lungimea cablului (m)
|5
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 77
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|62
|Dimensiune geam (L × H) (cm)
|40 x 40
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|264 x 256 x 72
Pachet de livrare
- Comandă de la distanță
- Sticlă de umplere
- Lavetă de ștergere: 6 Bucată
- Detergent: Aspirator de geamuri RM 503, 125 ml
Echipament
- Mod de curățare rapidă
- Mod de curățare intensivă
- Mod de curățare punctuală
- Mod de finisare
- Mod de curățare manuală
- Senzori pentru suprafețe de sticlă fără ramă
- Ieșire vocală
- Mâner de trasport confortabil
- Prindere cu velcro pentru laveta de șters.
- Cablul de siguranță.
Video
Domenii de intrebuintare
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Suprafețe din sticlă mari, greu accesibile
- Suprafețe de sticlă fără ramă.
- Oglinzi
- Suprafețe netede