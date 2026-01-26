Curățare uniformă și extrem de eficientă: cele patru duze de înaltă presiune elimină murdăria persistenta de pe diferite suprafețe. În funcție de aplicație, cadrul interschimbabil poate fi schimbat ușor și rapid. Cadrul cu peri pentru curățarea fațadelor și pereților protejează utilizatorul împotriva apei pulverizate și poate fi, de asemenea, deplasat ușor de-a lungul suprafeței. Pentru curățarea suprafețelor din sticlă, cum ar fi serele, rama cu laveta din microfibră, care se fixeaza cu scai, este perfectă. Fibrele abrazive sprijină îndepărtarea murdăriei și garantează o curățare ușoară a suprafețelor.