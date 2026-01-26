Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4

Lancea telescopica de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulatiei sale reglabile la 180°.

Cu ajutorul lancei de pulverizare telescopice, chiar și zonele greu accesibile, cum ar fi geamurile aflate la inaltime, pot fi curățate rapid și fără efort. Articulatia reglabilă la 180 de grade este un alt avantaj și face posibilă curățarea serelor, a acoperișurilor înclinate și a garajelor. Funcționarea este foarte simplă datorită mecanismului telescopic confortabil la simpla apăsare a unui buton. Lancea telescopică de pulverizare poate fi extinsă între 1,20 și 3,70 metri, permițând astfel curățarea zonelor la o înălțime de până la 5 metri. Fixarea tuturor pistolelor de pulverizare cu presiune este foarte ușoară. Presiunea poate fi controlată convenabil atunci când lancea este utilizată cu pistolul de control Full Control Plus sau Smart Control.

Caracteristici si beneficii
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4: Articulatie reglabilă
Articulatie reglabilă
Posibilități flexibile de aplicare.
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4: Sistem telescopic comod
Sistem telescopic comod
Componentele pot fi dezasamblate cu ușurință și comod prin simpla apăsare a unui buton.
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4: Asamblare simplă a pistolului de înaltă presiune
Asamblare simplă a pistolului de înaltă presiune
Pistolul de înaltă presiune existent poate fi fixat cu ușurință pe suportul destinat.
Conexiune lance
  • Conexiune practică a tuturor accesoriilor Kärcher.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 2,8
Greutate cu ambalaj (kg) 3,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 3780 x 120 x 233

Domenii de intrebuintare
  • Fațadă
  • Sere
  • Curățarea acoperișurilor și copertinelor (de exemplu, garajul auto)
