CURĂȚAREA FERESTRELOR: SFATURI PENTRU O PRIVELIȘTE FĂRĂ URME DE MURDĂRIE

Spălarea ferestrelor cu soluții de curățare

Dacă geamurile sunt foarte murdare, trebuie să utilizați detergenți pentru a le curăța. Pe lângă detergenții disponibili în comerț pentru spălat geamuri, există soluții concentrate speciale pentru curățarea geamurilor, care pot fi amestecate cu apă înainte de utilizare. Acestea desprind chiar și murdăria persistentă, cum ar fi grăsimile, insectele, uleiurile de pe piele și emisiile. Iată și un avantaj suplimentar: Acestea lasă o peliculă protectoare pe sticlă, ceea ce înseamnă că ploaia se poate scurge mai bine și durează mai mult până când geamurile se murdăresc din nou.

Sfatul 2: Folosiți detergenții cu moderație

Dacă se utilizează prea mult agent de curățare în soluție, se poate forma o peliculă grasă pe fereastră. Prin urmare, utilizați soluții pentru curățat geamuri sau de uz casnic cu moderație și în doza corectă - astfel împiedicați apariția dungilor și a urmelor de pe geamuri.