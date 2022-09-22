CURĂȚAREA FERESTRELOR: SFATURI PENTRU O PRIVELIȘTE FĂRĂ URME DE MURDĂRIE
Spălarea ferestrelor este una dintre activitățile casnice cele mai neplăcute. Aceasta necesită muncă manuală, ocupă timp, iar rezultatul este rareori satisfăcător, deoarece de multe ori rămân urme pe ferestre. Folosiți aceste sfaturi pentru a curăța ferestrele rapid și fără urme de murdărie.
Cât de des trebuie curățate ferestrele?
Ferestrele mari umplu casa de lumină și creează o atmosferă primitoare. Cu toate acestea, în special atunci când este mult polen în aer, după perioadele de vreme rea, cu multă ploaie, dar și după perioade îndelungate de secetă, cu mult praf, în doar câteva zile ferestrele pot să arate ca și cum nu ar fi fost curățate de luni de zile. Și în interior ferestrele se confruntă cu o mulțime de probleme; în special copiii și animalele de companie lasă de multe ori urme și pete pe geam. În funcție de cât de murdare sunt, geamurile trebuie curățate, atât în interior, cât și în exterior, la un interval de aproximativ două luni.
Sfatul 1: Alegeți momentul potrivit
Nu spălați geamurile când soarele strălucește direct pe ele sau în zilele foarte călduroase. Asta din cauză că geamul se va usca prea repede și vor rămâne urme. Prin urmare, o zi înnorată, dar fără ploaie, este cel mai bun moment pentru a vă spăla geamurile.
Spălarea geamurilor cu apă și soluții de uz casnic
O mare parte din murdăria de pe geamuri și de pe rama ferestrelor poate fi îndepărtată și cu apă curată. Pentru a face acest lucru, ștergeți pur și simplu suprafețele de sticlă și rama cu o lavetă din microfibră umedă sau cu lavetă din bumbac ce nu lasă scame și apoi ștergeți-le uscat. Dacă s-au format depuneri de murdărie mai greu de îndepărtat, pe parcursul câtorva săptămâni, folosiți și soluții de uz casnic sau agenți de curățare. Iată cele mai bune soluții casnice pentru curățarea ferestrelor:
- Oțet sau esență de oțet: Adăugați 1 cană de esență de oțet la 1 litru de apă. Apoi folosiți această soluție pentru a curăța ferestrele ca de obicei. Notă: Trebuie să acoperiți pervazurile de piatră – de exemplu, marmura – în prealabil deoarece, în caz contrar, esența de oțet poate deteriora suprafața.
- Acid citric: Adăugați 2 până la 3 linguri de pudră de acid citric la 1 litru de apă și apoi utilizați această soluție pentru a curăța totul cu o lavetă din microfibră.
- Lichid de spălat vase: Puteți obține rezultate excelente utilizând un amestec de apă călduță și o puțin lichid de spălat vase fără balsam. Volumul de lichid de spălat vase pe care îl folosiți depinde de cât de murdar este geamul.
- Ceai negru cu lămâie: Amestecați 1 ceașcă mare de ceai negru tare cu aproximativ 3 litri de apă în găleată și adăugați sucul de la o jumătate de lămâie. Apoi utilizați o lavetă din microfibră pentru a curăța geamurile. Taninurile din ceai desprind grăsimile și chiar nicotina, în timp ce acidul citric are o acțiune eficientă împotriva calcarului.
- Alcool: Adăugați un strop de alcool metilic în apă călduță. Adăugați o picătură de praf de alcool metilic într-o găleată de 5 litri de apă caldă. Atenție: Purtați mănuși în timp ce curățați geamurile, pentru a reveni uscarea mâinilor.
Pentru a usca geamurile, puteți utiliza o racletă cu margine din cauciuc, o lavetă curată din microfibră sau un alt tip lavetă care nu lasă scame. Acest lucru garantează geamuri strălucitoare, fără urme. Dacă nu aveți la îndemână o lavetă absorbantă, puteți folosi și ziare pentru uscarea geamurilor: Mototoliți câteva pagini dintr-un ziar și folosiți-le pentru a șterge suprafața de sticlă.
Spălarea ferestrelor cu soluții de curățare
Dacă geamurile sunt foarte murdare, trebuie să utilizați detergenți pentru a le curăța. Pe lângă detergenții disponibili în comerț pentru spălat geamuri, există soluții concentrate speciale pentru curățarea geamurilor, care pot fi amestecate cu apă înainte de utilizare. Acestea desprind chiar și murdăria persistentă, cum ar fi grăsimile, insectele, uleiurile de pe piele și emisiile. Iată și un avantaj suplimentar: Acestea lasă o peliculă protectoare pe sticlă, ceea ce înseamnă că ploaia se poate scurge mai bine și durează mai mult până când geamurile se murdăresc din nou.
Sfatul 2: Folosiți detergenții cu moderație
Dacă se utilizează prea mult agent de curățare în soluție, se poate forma o peliculă grasă pe fereastră. Prin urmare, utilizați soluții pentru curățat geamuri sau de uz casnic cu moderație și în doza corectă - astfel împiedicați apariția dungilor și a urmelor de pe geamuri.
Tehnica potrivită face diferența
Curățați geamurile ca profesioniștii – chiar și acasă. Pentru că, atunci când spălați geamurile, în primul rând aveți nevoie de tehnica potrivită:
- Pasul 1: Aplicați cu generozitate pe geam o soluție de curățare cu apă și detergent sau o soluție de uz casnic, folosind un burete sau un recipient cu pulverizator. Dacă nu sunt suficient de ude, racleta nu poate aluneca corect pe suprafață.
- Pasul 2: Utilizați racleta pentru a împinge în jos lichidul, cu mișcări în opt, de sus în jos și apoi ștergeți-l cu o lavetă.
- Pasul 3: Folosind o lavetă din piele de căprioară, din microfibră sau un prosop, lustruiți geamul și îndepărtați ultimele picături de apă, în special la margini.
Curățarea corectă a ramelor geamurilor
Când curățați geamurile, nu uitați de rame. La urma urmei, și ele sunt expuse intemperiilor, la fel ca geamurile. Mai întâi, îndepărtați murdăria grosieră cu o perie de mână sau cu o lavetă uscată. Apoi curățați bine rama cu o lavetă umedă sau cu un burete moale. Pentru murdăria foarte greu de îndepărtat, puteți utiliza un detergent. Însă, în acest caz, trebuie să acordați atenție materialului din care este realizată rama.
- În cazul lemnului, există agenți de îngrijire care îl protejează de intemperii.
- Ramele din plastic pot fi curățate cu agenți de curățare antistatici special concepuți pentru plastic.
Dacă reușiți, puteți îndepărta în același timp orice murdărie grosieră de pe pervazul ferestrei și îl puteți curăța temeinic.
Rapid și fără urme cu aspiratorul pentru geamuri
Utilizarea unui aspirator pentru geamuri ușurează extrem de mult curățarea geamurilor:
- Pulverizați cu generozitate un amestec de detergent și apă pe geam.
- Îndepărtați murdăria frecând cu o lavetă din microfibră sau cu o lavetă.
- Utilizați dispozitivul pentru a aspira apa. Apa murdară intră direct în rezervor și nu ajunge pe podea.
După ce faceți acest lucru, veți obține ferestre fără urme. Dacă în continuare se mai văd urme pe geam, acest lucru s-ar putea datora racletei dispozitivului:
- Racleta aspiratorului pentru geamuri se uzează după un anumit interval de timp. Prin urmare, suprafața devine neuniformă și acest lucru cauzează formarea de urme pe suprafețele de sticlă. Un mic truc: Rotiți racleta o dată, astfel încât să poată fi utilizate ambele părți.
- O altă cauză care determină formarea urmelor poate fi acumularea de mici particule de praf și murdărie pe racletă, ceea ce face ca suprafața acesteia să fie neuniformă. Înainte de a aspira geamurile, puteți trage marginea racletei peste plăcuța de curățare de pe sticla cu pulverizator pentru a îndepărta aceste particule și pentru a vă asigura că suprafața marginii este cât mai netedă posibil.
Procedura de lucru cu aspiratorul pentru geamuri este întotdeauna aceeași, indiferent de locul în care îl utilizați. Domeniile de aplicare sunt extrem de variate:
- Ferestre/ferestre cu zăbrele
- Oglinzi
- Cabine de duș
- Mese de sticlă
- Plăci de faianță și gresie
- Sere
- Uși de sticlă
- Alte suprafețe netede
Curățarea geamurilor cu ajutorul aparatului de curățat cu aburi
Dacă aveți un aparat de curățat cu aburi acasă, nu îl puteți utiliza numai pentru a curăța oglinzi și suprafețele de sticlă - ci și pentru a curăța geamurile:
- Pasul 1: Distribuiți abur pe geam cu dispozitivul de pulverizare manual și cu laveta din microfibră de curățat și desprindeți murdăria prin frecare. Alternativ, puteți distribui aburi pe fereastra murdară, doar cu ajutorul duzei de mici dimensiuni sau al unei duze opționale pentru ferestre. Aburul poate fi utilizat și pentru a îndepărta urmele persistente.
- Pasul 2: Puteți îndepărta reziduurile de apă cu ajutorul unei raclete sau al unui aspirator pentru geamuri. De asemenea, puteți utiliza o lavetă moale pentru a usca marginile și ramele ferestrelor.
Apa care iese sub formă de aburi din aparatul de curățat cu aburi este demineralizată și, prin urmare, acționează ca apa distilată. Acest lucru înseamnă că nu lasă urme sau dungi pe geam. Cu toate acestea, dacă apar urme în mod neașteptat după curățare, acest lucru se datorează de obicei faptului că reziduurile de detergent nu au fost eliminate. În acest caz: Aveți răbdare și ștergeți de câteva ori geamul, până când sunt eliminate toate reziduurile.
Pachetul complet: perdele și jaluzele
Dacă doriți să vă curățați temeinic geamurile, curățați nu doar ramele și geamurile, ci spălați temeinic și perdelele și ștergeți praful din interiorul jaluzelelor.
- După uscarea perdelelor în mașina de uscat, le puteți atârna direct pe șine - acest lucru înseamnă că nu va trebui să le călcați, în funcție și de material.
- Îndepărtați praful de pe jaluzele cu o lavetă umedă. Curățarea cu o racletă din silicon învelită într-o lavetă din microfibră este, de asemenea, foarte eficientă.
- O alternativă practică pentru curățarea jaluzelelor este oferită de un aparat de curățat cu abur, care poate fi utilizat pentru a îndepărta cu ușurință praful și murdăria de pe lamele și din spațiile libere.