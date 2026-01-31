Soluție 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri RM 627, 1l

Economisește timp și efort: soluția 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri asigură o curățenie de durată, fără pete sau dungi și este potrivită în special pentru ferestrele mari, greu accesibile (cum ar fi grădinile de iarnă și fațadele de sticlă). Cu formulă protectoare pentru a menține suprafețele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficientă pe suprafețele de sticlă acoperite.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 1
Unitate ambalare (Bucată) 6
Greutate cu ambalaj (kg) 1,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 100 x 100 x 215
Produs
  • Lustruire care nu lasă urme pe suprafețele din sticlă
  • Protecție fiabilă împotriva murdăriei
  • Economisește timpul cu 30%
  • Conceput pentru dispozitivele Kärcher cu compatibilitate garantată a materialelor
  • Sticla este fabricată din 100% plastic reciclat
  • Fabricat în Germania
Soluție 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri RM 627, 1l
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
  • EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe din sticlă mari, greu accesibile
  • Sere