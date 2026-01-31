Soluție 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri RM 627, 1l
Economisește timp și efort: soluția 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri asigură o curățenie de durată, fără pete sau dungi și este potrivită în special pentru ferestrele mari, greu accesibile (cum ar fi grădinile de iarnă și fațadele de sticlă). Cu formulă protectoare pentru a menține suprafețele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficientă pe suprafețele de sticlă acoperite.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|1
|Unitate ambalare (Bucată)
|6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|100 x 100 x 215
Produs
- Lustruire care nu lasă urme pe suprafețele din sticlă
- Protecție fiabilă împotriva murdăriei
- Economisește timpul cu 30%
- Conceput pentru dispozitivele Kärcher cu compatibilitate garantată a materialelor
- Sticla este fabricată din 100% plastic reciclat
- Fabricat în Germania
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Produse compatibile
- K 2 Classic
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T5
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ BB
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- Recipient pentru pulverizat
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- G 7.180
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Compact
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Car
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 3
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Home T150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Basic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 eco!ogic House T250 *EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Full Control Premium Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex Ultra Foam Kit
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Fle
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM Premium
- K Mini Plus
- K Premiun Home
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe din sticlă mari, greu accesibile
- Sere