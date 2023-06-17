SPĂLAREA MAȘINILOR LA DOMICILIU: SFATURI ȘI TRUCURI
Este din ce în ce mai greu să te uiți prin parbrizul murdar al mașinii tale? Sau mașina este acoperită de polen, frunze, sare de pe șosea sau excremente de animale? Probabil că este timpul să vă spălați mașina. Dacă nu doriți să mergeți la spălătorie, puteți spăla mașina rapid și ușor acasă cu echipamentul potrivit și cu aceste sfaturi.
De ce ar trebui să vă spălați mașina în mod regulat?
Indiferent dacă este de colecție sau o mașină comercială, trebuie să o spălați la intervale regulate. Murdăria se poate depune pe caroseria mașinii dumneavoastră în orice moment al anului - fie că este vorba de sare iarna, polen primăvara, insecte vara sau frunze toamna. Dacă resturile și murdăria nu sunt îndepărtate, acestea pot provoca deteriorarea vopselei. Prin urmare, curățarea regulată nu numai că oferă mașinii o strălucire nouă, dar ajută și la păstrarea valorii acesteia. Cu următoarele sfaturi, mașina dvs. va fi din nou curată în cel mai scurt timp.
Atenție: Respectați reglementările locale
Dacă vă puteți spăla mașina în fața casei depinde de reglementările locale. În unele zone, spălarea este interzisă pe drumurile publice. Acest lucru este valabil indiferent dacă se folosesc sau nu produse de curățare. Pe o proprietate privată, spălarea mașinii și a motocicletei este, de obicei, permisă. Cu toate acestea, condiția prealabilă este ca apa folosită pentru spălarea mașinii la domiciliu să fie eliberată în sistemul de canalizare. Înainte de a vă spăla mașina la domiciliu, ar trebui întotdeauna să vă informați mai întâi dacă spălarea mașinii pe o proprietate privată nu este interzisă în mod expres. O alternativă sigură din punct de vedere legal este să spălați mașina într-o spălătorie auto sau într-o spălătorie auto cu autoservire.
Cum să-ți speli singur mașina: ghid pas cu pas
Pasul 1: Îndepărtați murdăria și resturile libere
Înainte de a începe să spălați mașina, îndepărtați cu mâna sau cu ajutorul unei perii moi murdăria nefixată, cum ar fi resturile de frunze sau petalele.
Pasul 2: Pre-curățarea
Acum este timpul să pre-curățăm: Îndepărtați murdăria grosieră cu aparatul de spălat cu presiune și folosiți duza cu jet plat pentru a preveni zgârierea cu peria de spălare pe măsură ce continuați. Alternativ, pre-curățați mașina manual cu un pistol de pulverizare atașat la un furtun de grădină sau cu o găleată cu apă și un burete moale. Dacă este necesar, pretratați și curățați jantele. Contra aripile ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare în faza de prespălare, deoarece murdăria este deosebit de dificil de îndepărtat din această zonă. Pentru a curăța aceste locuri greu accesibile, o lance scurtă cu o articulație de 360 de grade este un accesoriu potrivit pentru aparatul de spălat cu presiune. Aceasta poate fi ajustată la orice unghi și datorită unei poziții confortabile a mâinii, jetul de apă poate fi direcționat înainte, în lateral, în sus și în jos.
Pasul 3: Aplicați detergentul
Acum, folosind funcția de detergent a aparatului de spălat cu presiune, curățați întreaga mașină cu șampon auto sau cu un detergent universal. Asigurați-vă că faceți acest lucru de jos în sus și lăsați-l să se absoarbă pentru scurt timp în murdărie pentru a o desprinde. Apoi, trebuie doar clătit cu jetul puternic de apă. Dacă este nevoie să lăsați să se absoarbă puțin mai mult timp, trebuie să folosiți spumă activă. Aceasta formează o spumă densă și de durată mai lungă. Este deosebit de ușor de aplicat cu o duză de spumare. Alternativ, puteți aplica detergent pe caroseria mașinii cu un burete moale.
Atenție: Nu creați munți de spumă, pentru că spuma poate aluneca din cauza propriei greutăți și nu va avea timp suficient să se absoarbă.
Pasul 4: Clătiți mașina
Clătiți mașina cu aparatul de spălat cu presiune și apă curată. Lucrați întotdeauna cu duza cu jet plat și păstrați o distanță de 15 centimetri față de suprafața mașinii sau de 30 de centimetri față de anvelope. Alternativ, la aparatul de spălat cu presiune poate fi conectată o perie de spălare moale, o perie electrică sau o perie rotativă. Acestea îndepărtează și mai bine resturile. Sfat: Spălați întotdeauna mașina de jos în sus. Astfel, este mai ușor să vedeți ce zone rămân necurățate.
Dacă nu dețineți un aparat de spălat cu presiune, puteți să clătiți mașina cu un furtun de grădină și un pistol de pulverizare.
Sfat
Atunci când aplicați produsul de curățare cu un aparat de spălat cu presiune, este mai bine să folosiți o concentrație ușor mai mare de produs de curățare într-o cantitate mai mică, decât o cantitate mare foarte diluată.
Pasul 5: Lăsați mașina să se usuce și retușați vopseaua
După ce mașina a fost bine clătită, lăsați-o să se usuce sau folosiți o cârpă din piele. Retușați micile lovituri și zgârieturi care sunt acum vizibile. După ce ați curățat bine exteriorul, puteți începe curățarea interiorului.
Îndepărtați murdăria persistentă de pe mașină
Reziduuri de insecte
Reziduurile de insecte pot fi îndepărtate cu un detergent special de îndepărtare a insectelor. Acestea pot fi apoi îndepărtate ușor de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare, geamuri și plastice. Pur și simplu pulverizați detergentul pe zonele afectate după ce ați curățat în prealabil mașina, lăsați-l să se absoarbă și apoi clătiți-l cu apă curată. Alternativ, murdăria poate fi înmuiată cu un prosop de hârtie umed și îndepărtată pur și simplu după 15 minute.
Seva din copac
Dacă descoperiți sevă de copac pe vopseaua dumneavoastră, acționați rapid. Cu cât este mai proaspătă, cu atât este mai ușor de îndepărtat cu apă caldă și un burete, cu un aparat de spălat cu presiune sau la spălătoria auto. Dacă seva de copac s-a uscat deja, două remedii casnice vă pot ajuta: fie aplicați câteva picături de degivrant pentru încuietori de uși pe zonele afectate, fie aplicați niște unsoare. Puteți folosi unt, margarină sau ulei de gătit. După câteva minute, seva poate fi ștearsă cu o cârpă moale.
Excremente de păsări
Excrementele de păsări care nu au fost îndepărtate de pe mașină pot deteriora vopseaua, în special în lunile de vară. Nu așteptați să le îndepărtați. Important: Excrementele uscate nu trebuie niciodată desprinse prin frecare, deoarece acest lucru poate zgâria mașina. În schimb, înmuiați zona afectată folosind apă călduță și un prosop de bucătărie înainte de a spăla mașina cu un aparat de spălat cu presiune sau la spălătorie. Apoi, fecalele pot fi șterse cu ușurință cu un burete moale sau o cârpă umedă.
Rezidurile de sare
Sarea și pietrișul de pe străzi trebuie spălate în mod regulat de pe mașină în timpul iernii, deoarece acestea pot crește coroziunea în zonele deja deteriorate, cum ar fi vopseaua care are deja ciobituri sau zgârieturi. De asemenea, sarea de pe șosea trebuie îndepărtată în mod regulat de sub caroserie. Pentru a proteja mai bine caroseria de umezeală și de sare, se recomandă să spălați bine mașina înainte de iarnă și apoi să tratați vopseaua cu ceară pentru a o conserva.
Curățați geamurile și oglinzile mașinii
Șoferii care circulă frecvent și cei care fac naveta cunosc problema: murdăria, polenul și insectele se adună rapid pe parbriz în timpul lunilor calde. Nu numai că acest lucru dă un aspect neîngrijit, dar poate limita în mod periculos vizibilitatea. Parbrizul, geamurile laterale și oglinzile ar trebui să fie curățate mai des. Cel mai bun mod de a face acest lucru este cu un detergent special pentru geamuri auto, care garantează o curățare fără dungi și îndepărtează insectele și murdăria, precum și amprentele. Adesea, detergenții conțin aditivi care oferă un efect antistatic pentru a se asigura că suprafețele de sticlă nu se mai murdăresc atât de mult și sunt mai ușor de curățat în viitor. Pentru a curăța geamurile, aplicați detergentul, lăsați-l să se absoarbă pentru scurt timp și ștergeți-l cu o cârpă moale din microfibre. Poate fi și mai ușor cu ajutorul kitului de curățare a parbrizului pentru aparatul de curățat gheața EDI 4, care poate fi folosit pe tot parcursul anului. Rotația puternică a racletei electrice pentru gheață ajută la îndepărtarea murdăriei lipite fără efort.