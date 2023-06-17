SPĂLAREA MAȘINILOR LA DOMICILIU: SFATURI ȘI TRUCURI

Pasul 3: Aplicați detergentul

Acum, folosind funcția de detergent a aparatului de spălat cu presiune, curățați întreaga mașină cu șampon auto sau cu un detergent universal. Asigurați-vă că faceți acest lucru de jos în sus și lăsați-l să se absoarbă pentru scurt timp în murdărie pentru a o desprinde. Apoi, trebuie doar clătit cu jetul puternic de apă. Dacă este nevoie să lăsați să se absoarbă puțin mai mult timp, trebuie să folosiți spumă activă. Aceasta formează o spumă densă și de durată mai lungă. Este deosebit de ușor de aplicat cu o duză de spumare. Alternativ, puteți aplica detergent pe caroseria mașinii cu un burete moale.

Atenție: Nu creați munți de spumă, pentru că spuma poate aluneca din cauza propriei greutăți și nu va avea timp suficient să se absoarbă.