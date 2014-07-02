Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1

Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.

FJ 10 C Connect 'n' duză de spumare cu șampon pentru mașină. Sistemul rapid permite schimbarea detergentilor printr-un singur clic. Doza de detergent poate fi ajustata usor de la duza de spumare (robinet galben). Potrivit pentru toate aparatele de spalat cu presiune Kärcher din clasele K 2 – K 7.

Caracteristici si beneficii
Duza inovatoare de spumare
  • Generarea si aplicarea spumei puternice.
In kit
  • Kit practic cu diversi detergenti.
Sistem de schimbare rapida
  • Schimbare rapida si convenabila a detergentului cu un singur clic.
Dozarea detergentului
  • Consum de detergent ajustat de utilizator
Recipient transparent de detergent
  • Continutul recipientului este vizibil in orice moment.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Culoarea antracit
Greutate (kg) 1,3
Greutate cu ambalaj (kg) 1,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 103 x 201 x 260
Compatibilitate Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).

Domenii de intrebuintare
  • Autovehicule
  • Locuințe mobile
