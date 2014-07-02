VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°

Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii şi articulaţie reglabilă la 360°, este ideală pentru curăţarea zonelor greu accesibile.

Lancea scurtă ușoară Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii şi articulaţie flexibilă și reglabilă la 360°, este ideală pentru curăţarea zonelor greu accesibile.

Caracteristici si beneficii
Ajustare continua
  • Adaptarea presiunii la sarcina de curatare in cauza
Economisește timp
  • Nu este necesară schimbarea tijei de pulverizare
Articulație flexibilă
  • Cuplu ajustabil la 360º

Specificatii tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 166 x 42 x 62

Domenii de intrebuintare
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
  • Curatarea de casete de roti pentru vehicule
  • Ghivece flori
  • Coșuri de gunoi