Curatator spuma ultra in recipient de 1 L - spuma intensiva si curatare activa. Pentru prelucrare cu duze pentru spuma Kärcher. Extrem de eficient la murdaria obisnuita a masinii. Efecte de curatare imbunatatite datorita timpului indelungit de actionare la obiect cat si dozarea mai mare.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 1
Unitate ambalare (Bucată) 6
Greutate (kg) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 100 x 100 x 215
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Autoturisme
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Locuințe mobile
