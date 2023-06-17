CURĂȚAREA INTERIORULUI MAȘINII
Este nevoie de mai mult decât o spălare rapidă la exterior pentru ca mașina dumneavoastră să arate bine. De la scaune la habitaclu și de la geamuri la covorașe - curățarea temeinică a interiorului face parte din îngrijirea mașinii dumneavoastră și trebuie făcută în mod regulat. Astfel, se protejează materialele din interior și se asigură că vehiculul își păstrează valoarea pentru o perioadă lungă de timp. Cu doar câteva trucuri și cu echipamentul potrivit, interiorul mașinii dvs. va fi impecabil în cel mai scurt timp.
Fiți bine echipați cu pregătirea adecvată
Înainte de a începe să curățați în profunzime interiorul mașinii, trebuie să îndepărtați toate obiectele libere, resturile și covorașele din vehicul. Este normal ca murdăria nefixată să se adune în timp, în special sub covorașe. Scuturați-le afară și puneți-le deoparte. După aceea, asigurați-vă că aveți la îndemână toate instrumentele necesare, cum ar fi un aspirator, lavete și soluții de curățare. Mulți producători oferă kituri pentru curățarea interiorului auto pentru aspirator, care includ duze extra lungi pentru crăpături, duze auto largi, perii de aspirare și lavete din microfibre pentru curățarea suprafețelor netede și a geamurilor.
Curățarea interiorului mașinii: Pas cu pas
După ce ați golit interiorul mașinii, puteți începe curățarea. Sunt doar câțiva pași pentru un interior strălucitor:
1. Aspirați bine mașina
În primul rând, trebuie să curățați întregul interior cu un aspirator umed-uscat pentru a îndepărta murdăria grosieră, cum ar fi fi firimiturile, pământul și părul de animale. Cel mai bine este să începeți din portbagaj și apoi să înaintați spre habitaclu. Atunci când aspirați, asigurați-vă că nu uitați de spațiile înguste, deoarece aici se adună de obicei multă murdărie. Accesoriile speciale, cum ar fi o duză extra lungă pentru crăpături, funcționează perfect în aceste locuri înguste. Acestea pot fi folosite pentru a strânge murdăria chiar și în locurile greu accesibile din interiorul mașinii, cum ar fi între scaun și ușă sau pe bord. Duzele auto largi fac treaba ușoară la curățarea zonelor mai mari, cum ar fi spațiul pentru picioare și portbagajul. Pentru aceste zone, este suficient să atașați duza corespunzătoare la mânerul furtunului de aspirare. Aspiratoarele cu baterii reîncărcabile ușurează și mai mult munca, deoarece nu sunteți restricționat de un cablu. Un alt avantaj al modelelor fără fir este că nu există riscul de împiedicare.
Tapițeria trebuie, de asemenea, aspirată cu atenție. O perie de aspirare cu peri tari este cea mai bună alegere pentru a îndepărta praful fin de pe scaunele textile. Pentru tapițeria din piele, se recomandă o perie cu peri moi, pentru ca materialul să nu se zgârie.
Pentru curățarea intermediară, murdăria de pe scaune și din spațiile înguste poate fi îndepărtată cu ușurință cu un aspirator de mână cu acumulator și duza pentru spații înguste.
Sfat: Îndepărtați părul de câine din mașină
Părul de câine se lipește foarte ușor de scaunele auto textile și de materialul care căptușește portbagajul. Încercați să îndepărtați mai întâi cât mai mult păr posibil cu un aspirator, cu o duză turbo pentru tapițerie. Dacă încă mai există păr de câine care nu se mișcă, luați o rolă de scame sau o perie și vedeți dacă ajută. Un alt sfat este să folosiți o mănușă de cauciuc umedă și să vă treceți ușor mâna pe scaune, apoi să aspirați părul dezlipit.
Pentru ca interiorul mașinii dvs. să nu mai găzduiască o colecție de păr de câine, este util să vă periați regulat prietenul cu patru picioare și să tapetați scaunele sau portbagajul cu un covoraș care să rețină murdăria. Acestea sunt de obicei confecționate dintr-un material lavabil, astfel încât părul și murdăria să poată fi îndepărtate cu ușurință de pe ele.
2. Curățați temeinic scaunele auto, accesoriile etc.
După aspirare, este timpul să treceți la pasul 2 al procesului de curățare interioară. În primul rând, îndepărtați praful de pe fitinguri și ștergeți-le cu o lavetă umedă. Apoi, este timpul să îndepărtați murdăria persistentă și lipită, cum ar fi petele de grăsime de pe tapițerie sau guma de mestecat uscată de pe covorașele de pe podea.
Petele de grăsime, la fel ca majoritatea petelor, sunt mai ușor de îndepărtat dacă acționezi cât mai repede posibil și nu freci pata! Puteți prepara o soluție pentru a îndepărta aceste pete din produse pe care le aveți prin casă. O opțiune este să folosiți săpun biliar - pur și simplu umeziți-l puțin, aplicați-l pe pată, lăsați-l să se absoarbă și apoi ștergeți cu o lavetă umedă. Clătiți laveta din nou și din nou, astfel încât săpunul biliar să se dizolve din ea. La final, tamponați cu o lavetă uscată pentru a scoate umezeala din țesătură. Important: Testați întotdeauna produsul mai întâi pe o zonă puțin vizibilă.
Pentru a curăța tapițeria deosebit de temeinic, vă recomandăm să folosiți un aspirator cu spălare, care aplică apă și agent de curățare pe scaun și îl aspiră din nou într-un singur pas. Această metodă tapițeria curată și fără pete de apă.
Sfat
Dacă guma de mestecat s-a lipit de covorașele de pe podea, puteți încerca un truc simplu. Așezați o pastilă de congelator sau un pachet de gheață pe zona afectată până când guma devine tare și casantă. Acum poate fi desprinsă fie cu mâna, fie spartă în bucăți mici cu un obiect dur. După aceea, aspirați resturile cu un aspirator.
3. Întreținerea interiorului
Ultimul pas este să vă ocupați de interior. Produsele de curățare potrivite împiedică praful și murdăria să se instaleze și asigură că interiorul emană un miros proaspăt. Pentru curățarea interiorului mașinii, există detergenți speciali pentru interior care neutralizează mirosurile și au un efect antistatic. Suprafețele sensibile, cum ar fi scaunele sau accesoriile din piele, pot fi menținute în stare bună cu un produs de îngrijire a pielii sau cu o soluție pentru întreținerea interiorului auto.
Îngrijirea mașinii dvs. nu înseamnă doar curățarea interiorului, ci și curățarea temeinică a exteriorului vehiculului, inclusiv a jantelor. Acest lucru ar trebui să se facă în mod regulat.
Cele mai bune sfaturi pentru curățarea diferitelor suprafețe
Atunci când curățați interiorul unei mașini, veți avea de-a face cu multe tipuri diferite de murdărie, precum și cu suprafețe diferite. Există metode potrivite pentru curățarea fiecărui material.
Piele
- Pielea este, de obicei, ușor de curățat, dar necesită un tratament special pentru a arăta cât mai bine. O lavetă din bumbac sau din microfibre înmuiată în apă călduță este de obicei suficientă pentru a face ca suprafețele din piele să strălucească din nou.
- Pentru petele mai persistente, un detergent de uz casnic diluat sau un detergent pentru piele ar trebui să fie de ajuns. Aplicați-l prin mișcări circulare și apoi ștergeți-l cu o lavetă din microfibre. În plus, se poate folosi o perie specială pentru piele, dar periile nu trebuie să fie prea tari. Atenție: Folosirea produselor pe bază de acid sau aplicarea unei presiuni prea mari asupra materialului poate cauza decolorarea pielii.
- Deoarece pielea este lipsită de uleiuri și grăsimi importante atunci când este curățată, aceste proprietăți ar trebui să fie aplicate din nou sub forma unui produs special de rehidratare a pielii, care este fabricat special pentru piele și care o împiedică să devină fragilă. Acesta ar trebui testat în prealabil pe o zonă care nu este la vedere pentru a verifica dacă funcționează.
Suprafețe textile și covorașe
- Un detergent special pentru covoare este potrivit pentru a curăța husele din material textil sau covorașele. Amestecați detergentul cu apă, conform instrucțiunilor producătorului, și aplicați-l cu cu o lavetă din bumbac sau din microfibre. Apoi, ștergeți încă o dată cu o lavetă uscată.
- Dacă nu aveți la îndemână un detergent pentru covoare, puteți folosi apă caldă și cu puțin detergent clasic sau, alternativ, puteți folosi un detergent pentru interiorul auto care este potrivit pentru curățarea suprafețelor din material textil.
- Curățarea temeinică a tapițeriei cu un aspirator cu spălare este și mai ușoară. Soluția de curățare și apa sunt pulverizate pe țesătură și apoi sunt aspirate împreună cu murdăria colectată de soluție.
- Covorașele pot fi curățate și cu un aparat de spălat cu presiune, fie că este vorba despre aparatul propriu, fie de unul de la o spălătorie auto. În unele spălătorii auto există, de asemenea, dispozitive speciale pentru a oferi covorașelor o curățare profesională.
- Covorașele trebuie atârnate după ce au fost curățate, astfel încât apa rămasă să se scurgă bine și să fie gata de utilizare din nou. Asigurați-vă că sunt complet uscate, astfel încât să nu aduceți umiditate suplimentară în mașină.
Plastic
- Piesele din plastic, cum ar fi fitingurile și mânerele, pot fi reîmprospătate rapid cu produsul de îngrijire potrivit. O soluție pentru întreținerea interiorului auto este cea mai potrivită.
- Pulverizați soluția pe o lavetă din microfibre și frecați-o pe suprafețe. Aceasta ar trebui să îndepărteze orice murdărie și chiar zgârieturi ușoare fără a fi nevoie să vă duceți mașina la un profesionist.
- Aveți grijă când curățați în jurul airbagului, deoarece produsele nepotrivite pot interfera cu reperele acestuia. De aceea, unii producători recomandă să folosiți doar apă pentru a curăța în jurul acestei zone.
Suprafețe din sticlă
- Detergenții pentru geamurile auto îndepărtează în mod eficient amprentele, grăsimea, petele de insecte și murdăria de pe șosea din interiorul și exteriorul geamurilor, fără a lăsa urme. În plus, efectul lor antistatic asigură faptul că murdăria se reatașază mult mai greu de suprafață. Geamurile mai curate reduc riscul de accidente, deoarece atunci când soarele strălucește pe geamurile murdare se poate reduce vizibilitatea șoferului.
- Pulverizați mai întâi suprafețele din interior cu detergent pentru geamuri, apoi ștergeți-le cu o lavetă umedă din microfibre și uscați-le cu o lavetă care nu lasă scame.
- Un aspirator pentru geamuri vă ajută să obțineți rezultate fără urme și mai rapide, soluția de curățare putând fi aspirată de pe sticlă.