CURĂȚAREA INTERIORULUI MAȘINII

1. Aspirați bine mașina

În primul rând, trebuie să curățați întregul interior cu un aspirator umed-uscat pentru a îndepărta murdăria grosieră, cum ar fi fi firimiturile, pământul și părul de animale. Cel mai bine este să începeți din portbagaj și apoi să înaintați spre habitaclu. Atunci când aspirați, asigurați-vă că nu uitați de spațiile înguste, deoarece aici se adună de obicei multă murdărie. Accesoriile speciale, cum ar fi o duză extra lungă pentru crăpături, funcționează perfect în aceste locuri înguste. Acestea pot fi folosite pentru a strânge murdăria chiar și în locurile greu accesibile din interiorul mașinii, cum ar fi între scaun și ușă sau pe bord. Duzele auto largi fac treaba ușoară la curățarea zonelor mai mari, cum ar fi spațiul pentru picioare și portbagajul. Pentru aceste zone, este suficient să atașați duza corespunzătoare la mânerul furtunului de aspirare. Aspiratoarele cu baterii reîncărcabile ușurează și mai mult munca, deoarece nu sunteți restricționat de un cablu. Un alt avantaj al modelelor fără fir este că nu există riscul de împiedicare.

Tapițeria trebuie, de asemenea, aspirată cu atenție. O perie de aspirare cu peri tari este cea mai bună alegere pentru a îndepărta praful fin de pe scaunele textile. Pentru tapițeria din piele, se recomandă o perie cu peri moi, pentru ca materialul să nu se zgârie.

Pentru curățarea intermediară, murdăria de pe scaune și din spațiile înguste poate fi îndepărtată cu ușurință cu un aspirator de mână cu acumulator și duza pentru spații înguste.