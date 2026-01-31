WD 3 cu baterie funcționeaza ca un aspirator multifunctional cu cablu, dar nu necesită o conexiune la alimentare. Timpul de lucru este de 15-30 de minute în funcție de baterie (bateria nu este inclusă). Aspiratorul multifuncțional cu baterie, are, de asemenea, un recipient din plastic robust și rezistent la impact, cu o capacitate de 17 litri și un filtru tip cartuș pentru o aspirare ușoară a murdăriei uscate și umede, fără a schimba filtrul. O altă caracteristică practică este mânerul detașabil, care permite fixarea accesoriilor direct la furtunul de aspirare. Functii suplimentare, cum ar fi funcția de suflanta, sistemul de blocare pull 'n' push ", mânerul ergonomic de transport și depozitarea accesoriilor extrem de convenabile fac ca lucrul cu WD 3 cu baterie să fie o adevărată plăcere. Datorită compatibilității, bateria de 36 V se poate utiliza si la alte dispozitive Karcher.