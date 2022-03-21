CURĂȚAREA TAPIȚERIEI: MENȚINEREA CANAPELELOR, A SCAUNELOR AUTO ȘI A SALTELELOR CURATE
O seară liniștită petrecută pe canapea, cu gustări și băuturi, copii sau animale de companie care zburdă în jurul camerei de zi – până să vă dezmeticiți, firimiturile și petele și-au făcut și ele loc pe tapiserie. Iar în mașină nu trece niciodată prea mult timp până când scapă ceva pe scaune. Păstrați tapițeria curată cu aceste sfaturi și produse de uz casnic.
De ce ar trebui să curățați mobilierul tapițat în mod regulat?
Canapelele și fotoliile sunt cele care fac camerele de zi atât de confortabile și, prin urmare, sunt folosite cel mai mult. Cu toate acestea, ele sunt adesea susceptibile la pete. Pentru a vă asigura că vă puteți bucura de ele mulți ani de-acum înainte, tapițeria necesită curățare și îngrijire regulată. Există mai multe motive pentru acest lucru:
- Se îndepărtează murdăria persistentă
- Petele inestetice dispar
- Părul de animale și acarienii dăunători sunt îndepărtați
- Mobilierul tapițat continuă să arate bine și durata sa de viață este prelungită
Același lucru este valabil pentru saltele și scaune auto, care ar trebui să fie și ele curățate în mod regulat.
Pentru murdăria de suprafață: Aspirare
Murdăria de suprafață de pe tapițerie, cum ar fi praful sau firimiturile, poate fi îndepărtată cu ușurință folosind un aspirator. Și aici este importantă alegerea corectă a accesoriilor. În acest caz, este potrivită o duză turbo pentru tapiserie. Aceasta îndepărtează în mod fiabil murdăria persistentă, părul animalelor de companie și chiar acarienii dăunători, care se pot acumula în saltele, dar și în suprafețele textile. Cu un aspirator de mână cu acumulator împreună cu duza pentru spații înguste, murdăria poate fi îndepărtată cu ușurință.
Pentru pete persistente: Curățare cu spray-extracție
Fibrele din tapițerie, din scaunele mașinilor și din saltele pot fi curățate în profunzime cu un aspirator cu spălare de tip spray-extracție, care poate îndepărta chiar și petele persistente. Principiul său de acțiune este simplu: Apa și detergentul sunt pulverizate cu ajutorul aparatului de curățat cu spray-exctacție și apoi sunt aspirate din nou din fibre, împreună cu murdăria. Această metodă permite curățarea în profunzime, iar timpul de uscare este mult mai scurt în comparație cu spălarea manuală.
Cum funcționează:
- Mai întâi, îndepărtați murdăria grosieră de pe tapițerie sau de pe scaunul mașinii cu ajutorul aspiratorului.
- Umpleți rezervorul aparatului cu apă și adăugați detergent pentru covoare și tapiserie, conform instrucțiunilor de dozare.
- Pulverizați uniform apa cu detergent, menținând o distanță de 10 cm între duza pentru podea și tapițerie și lăsați amestecul să acționeze câteva minute.
- Așezați duza pentru podea pe tapițerie și aspirați umezeala încet și uniform.
- Întotdeauna umeziți complet suprafețele textile pentru a evita urmele după uscare.
- Repetați procedura până când nu mai puteți extrage murdărie sau detergent din material.
- Dacă este necesar, clătiți o dată sau de două ori cu apă curată (temperatura depinde de material).
- Lăsați suficient timp ca tapițeria să se usuce și asigurați-vă că între timp aerisiți bine camera sau mașina.
- Aspirați uscat încă o dată, în mod ideal a doua zi.
- La final, aplicați soluția de impregnare pentru textile - astfel vă veți asigura că tapițeria rămâne curată mai mult timp.
Folosind această metodă, chiar și o canapea veche sau scaunele destul de murdare pot fi curățate. Nu uitați însă să verificați întotdeauna rezistența la apă a materialului, în mod ideal într-un loc mai puțin vizibil, înainte de a realiza extracția murdăriei prin pulverizare. Un aparat de curățat cu extracție prin pulverizare poate fi utilizat și pentru a aplica detergentul și pentru a-l aspira în același timp, cu tot cu murdărie, într-o singură etapă.
Sfat
Puteți utiliza un aparat de curățat cu spray-extracție și pentru a îndepărta resturile de detergent din tapițerie – de exemplu, dacă petele au fost deja tratate manual sau dacă există încă detergent în fibre de la ultima curățare.
Curățarea intermediară: Îndepărtarea punctuală a petelor
Petele de pe canapea sau de pe scaunele auto pot fi supărătoare – indiferent dacă sunt de ciocolată, vin roșu, grăsime sau murdărie din exterior. Ele necesită, de obicei, o acțiune rapidă:
- Petele proaspete sunt mai ușor de îndepărtat
- Petele vechi sunt mai greu de identificat
- Murdăria se poate răspândi dacă nu este curățată rapid.
În cazul petelor umede, în general este important să acționați rapid și să absorbiți murdăria cu o lavetă curată și uscată. Nu frecați niciodată pata în timp ce faceți acest lucru, altfel lichidul va pătrunde mai adânc în fibre, iar materialul se poate deteriora.
90% din pete sunt solubile în apă. Puteți testa rapid acest lucru cu o cârpă albă și cu apă călduță. Dacă apa începe să dizolve pata, o puteți îndepărta din fibră, efectuând mișcări ușoare de rotație cu laveta de sus în jos.
Pentru petele care nu sunt solubile în apă, folosiți un detergent universal pentru pete: Pulverizați produsul de îndepărtare a petelor pe o cârpă din care nu iese culoarea și înmuiați pata până când aceasta este îndepărtată. Apoi puteți clăti zona cu un aparat de tip spray-extracție, pentru a îndepărta resturile de detergent din fibrele textile. Și în acest caz ar trebui să îl testați pe o zonă mai puțin vizibilă pentru a verifica dacă este potrivit.
Sfat: Utilizați abur pentru a combate petele
Pentru a curăța canapele și altele articole similare, aparatele de curățat cu abur oferă, de asemenea, un ajutor de nădejde: Pentru a îndepărta petele mici, poziționați duza de mici dimensiuni îndreptată spre pată (nu vertical) și țineți laveta din microfibră lângă aceasta, apoi eliberați aburul. Jetul de abur „transferă" pata în laveta din microfibră.
Recomandare: Verificați mai întâi într-un loc mai puțin vizibil dacă materialul este sensibil la temperatură. În acest caz, metoda de curățare nu este potrivită.
Cele mai bune soluții aflate la îndemâna tuturor pentru eliminarea petelor
Dacă preferați să evitați detergenții chimici și nu aveți la îndemână un aparat de curățat cu spray-extracție, puteți utiliza soluții de uz casnic pentru a îndepărta petele, acestea dovedindu-și eficiența.
Util pentru aproape toate tipurile de pete: bicarbonatul de sodiu
Bicarbonatul de sodiu este util într-o mulțime de moduri prin casă pentru a elimina petele de pe mobila tapițată, de exemplu cele de cafea sau de vin roșu: Presărați praful pe pată, lăsați să acționeze peste noapte și aspirați a doua zi.
Alternativ, poate fi utilizat pentru curățarea umedă: Pentru aceasta, mai întâi aspirați tapiseria cu un aspirator. În funcție de cât de mult aveți nevoie, amestecați 1 lingură de pulbere cu 1 lingură de apă și aplicați pasta de bicarbonat de sodiu pe pată. Frecați ușor cu un burete umed sau cu o cârpă și lăsați să se usuce. Pasta uscată poate fi aspirată ulterior de pe tapiserie.
Apă minerală și sare pentru a combate petele de vin roșu
Apa minerală ajută la petele de vin roșu: Turnați cu atenție pe pată și apoi uscați cu un prosop de hârtie. Sarea și făina de porumb ajută, de asemenea, la absorbția lichidului: Aplicați pe pată, lăsați să acționeze și apoi aspirați. Dacă petele s-au uscat deja, poate fi util sucul de lămâie sau oțetul: Înmuiați doar o lavetă de bumbac, umeziți pata, lăsați să acționeze timp de aproximativ 15 minute, apoi uscați cu un prosop de bucătărie. La final, pulverizați apă rece pe zona respectivă și uscați încă o dată.
Folosirea sucului de lămâie pentru petele de sânge
Chiar și în cazul unor răni superficiale, se poate întâmpla să ajungă sânge pe saltea sau pe canapea. Dacă petele de sânge sunt foarte recente, acestea pot fi, în general, spălate cu apă rece. Sfat: Nu utilizați apă caldă, deoarece aceasta face ca proteina din sânge să se coaguleze, făcând ca acesta să adere de fibrele țesăturii.
Dacă petele s-au uscat deja, poate fi util sucul de lămâie: Amestecați sarea și sucul de lămâie pentru a forma o pastă și lăsați să acționeze aproximativ 30 minute. Apoi îndepărtați pasta cu prosopul de bucătărie, pulverizați zona cu apă rece și uscați din nou cu hârtie. Alternativ, curățarea funcționează și cu apă și praf de copt, acesta fiind o soluție de uz casnic care și-a dovedit eficiența.
Folosirea detergentului de vase sau a săpunului pentru a combate petele de grăsime
Apa caldă și detergentul de spălat vase sau săpunul, care îndepărtează grăsimile, sunt adesea suficiente pentru îndepărtarea petelor de grăsime de pe mobila tapițată: Tamponați petele proaspete și umeziți petele vechi cu puțină apă. Apoi amestecați lichidul de spălare sau săpunul lichid cu apă și distribuiți cu atenție pe pata de grăsime. Frecați ușor cu amestecul obținut, începând de la marginea petei. Dacă pata a fost îndepărtată, aplicați din nou apă caldă curată pentru a îndepărta resturile de detergent lichid.
Cele mai bune sfaturi pentru curățarea mobilierului din piele
Curățarea și întreținerea mobilierului tapițat cu piele necesită un proces diferit față de cel utilizat pentru canapele, fotolii și scaune auto din material textil. Praful și firimiturile pot fi îndepărtate cu o cârpă de praf sau pot fi aspirate cu grijă. Pentru a curăța pielea, de multe ori este suficient să ștergeți suprafața cu o lavetă umedă. Nu trebuie utilizați detergenți care îndepărtează grăsimea, cum ar fi lichidul de spălat vase, deoarece acesta poate usca pielea. Este mai bine să dizolvați săpun pur dur (săpun neutru) în apă călduță.
Pielea nu trebuie niciodată să ajungă să fie prea umedă în timpul curățării, iar lichidele, cum ar fi băuturile vărsate, trebuie întotdeauna curățate cât mai repede posibil. În plus, se recomandă îngrijirea regulată a pielii cu produse adecvate.
Sfat
Curățați cu apă distilată sau apă care a fost fiartă. Aceasta previne apariția petelor de calcar.