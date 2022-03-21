CURĂȚAREA TAPIȚERIEI: MENȚINEREA CANAPELELOR, A SCAUNELOR AUTO ȘI A SALTELELOR CURATE

Curățarea intermediară: Îndepărtarea punctuală a petelor

Petele de pe canapea sau de pe scaunele auto pot fi supărătoare – indiferent dacă sunt de ciocolată, vin roșu, grăsime sau murdărie din exterior. Ele necesită, de obicei, o acțiune rapidă:

Petele proaspete sunt mai ușor de îndepărtat

Petele vechi sunt mai greu de identificat

Murdăria se poate răspândi dacă nu este curățată rapid.

În cazul petelor umede, în general este important să acționați rapid și să absorbiți murdăria cu o lavetă curată și uscată. Nu frecați niciodată pata în timp ce faceți acest lucru, altfel lichidul va pătrunde mai adânc în fibre, iar materialul se poate deteriora.

90% din pete sunt solubile în apă. Puteți testa rapid acest lucru cu o cârpă albă și cu apă călduță. Dacă apa începe să dizolve pata, o puteți îndepărta din fibră, efectuând mișcări ușoare de rotație cu laveta de sus în jos.

Pentru petele care nu sunt solubile în apă, folosiți un detergent universal pentru pete: Pulverizați produsul de îndepărtare a petelor pe o cârpă din care nu iese culoarea și înmuiați pata până când aceasta este îndepărtată. Apoi puteți clăti zona cu un aparat de tip spray-extracție, pentru a îndepărta resturile de detergent din fibrele textile. Și în acest caz ar trebui să îl testați pe o zonă mai puțin vizibilă pentru a verifica dacă este potrivit.