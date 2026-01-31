Aspirator de mana CVH 2

Soluția puternică la problemele de curățenie zilnică: CVH 2, alimentat cu acumulator, este ușor și compact, fiind partenerul de încredere pentru curățarea eficientă a bucătăriei, sufrageriei, dormitorului și mașinii.

Performanță impresionantă: Aspiratorul de mână CVH 2, alimentat cu acumulator, este un dispozitiv ușor, dar puternic, conceput pentru a îndepărta murdăria ocazională, cum ar fi firimiturile, praful și părul de pe mobilă, podele și mașini. Designul său compact și ușor face ca acest aspirator să fie ușor de utilizat și de depozitat. În plus, sistemul de filtrare lavabil în două etape, care include o plasă de oțel fină pentru murdărie grosieră și păr și filtrul HEPA (EN 1822:1998), asigură un aer foarte curat la evacuare.

Caracteristici si beneficii
Aspirator de mana CVH 2: Ușor și compact
Efectuați fără efort mici sarcini de curățenie zilnică.
Aspirator de mana CVH 2: Gata pentru utilizare imediată
Poate fi utilizat oricând și oriunde datorită designului compact și a utilizării simple a accesoriilor.
Aspirator de mana CVH 2: Sistem de filtrare în două etape
Combinație ideală de plasă de oțel fină pentru murdărie grosieră și păr, precum și de filtru HEPA (EN 1822:1998).
Performanță puternică de curățare
  • Putere de aspirare optimă pentru toate tipurile de sarcini de curățare mai mici.
Filtru lavabil și recipient pentru praf
  • Ușor de curățat sub jet de apă și poate fi refolosit.
Accesorii practice
  • Potrivit pentru suprafețe delicate și zone greu accesibile.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Recipient (l) 0,15
Nivelul de putere acustică. (dB(A)) < 78
Putere nominală de intrare (W) 70
Funcționare la modul minim (minute) (min) 10
Tipul bateriei. Acumulatori Li-Ion
Tensiune acumulator (V) 7,2
Tensiune (V) 7,2
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (h) 4
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Culoarea Alb
Greutate fără accesorii (kg) 0,7
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 330 x 76 x 76

Pachet de livrare

  • Încărcător.: Cablu USB 5 V / 2 A + adaptor (1 din fiecare)
  • Duză de curățare 2 în 1
  • Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA (EN 1822:1998)
Aspirator de mana CVH 2
Video

Domenii de intrebuintare
  • Mobilier
  • Interiorul vechicolului
Accesorii
Găsește piese de schimb

