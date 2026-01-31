Aspirator de mana CVH 3
Puternic și întotdeauna gata de utilizare datorită acumulatorului reîncărcabil și încărcării prin USB-C: Cu ajutorul aspiratorului portabil flexibil CVH 3, murdăria nu mai este o problemă - acasă sau în mașină.
Un asistent puternic pentru utilizarea zilnică: aspiratorul de mână cu acumulator CVH 3 îndepărtează eficient toate tipurile de murdărie, cum ar fi părul, firimiturile și praful, fără a lăsa urme, indiferent de suprafață, indiferent de spațiu, chiar și în locuri înguste. Sistemul de filtrare lavabil în două etape, care cuprinde o plasă fină de oțel pentru murdărie grosieră și păr și filtrul HEPA din partea inferioară (EN 1822:1998), asigură că aerul evacuat este foarte curat. Alte beneficii: putere mare de aspirare și o durată de viață mai lungă datorită motorului BLDC silențios, designul compact și ușor al dispozitivului, două niveluri de aspirare cu o durată de funcționare a bateriei de până la 20 de minute. Datorită opțiunii convenabile de încărcare prin USB-C, aspiratorul este potrivit în special pentru mașini și camping/caravaning.
Caracteristici si beneficii
Performanță ridicată de curățare datorită motorului BLDCPutere mare de aspirare pentru toate tipurile de sarcini de curățare mai mici, datorită motorului BLDC.
Alegerea între două moduri de putereModul minim pentru o durată lungă de funcționare (max. 20 min.), modul maxim pentru o putere de aspirare mare.
Încărcare convenabilăPriza de încărcare USB de tip C de pe dispozitiv permite o încărcare flexibilă chiar și atunci când sunteți în mișcare, de exemplu, în mașină sau la bateria de alimentare.
Ușor și compact
- Efectuați fără efort mici sarcini de curățenie zilnică.
Gata pentru utilizare imediată
- Poate fi utilizat oricând și oriunde datorită designului compact și a utilizării simple a accesoriilor.
Sistem de filtrare în două etape
- Combinație ideală de plasă de oțel fină pentru murdărie grosieră și păr, precum și de filtru HEPA (EN 1822:1998).
Filtru lavabil și recipient pentru praf
- Ușor de curățat sub jet de apă și poate fi refolosit.
Accesorii practice
- Potrivit pentru suprafețe delicate și zone greu accesibile.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Recipient (l)
|0,15
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|78
|Putere nominală de intrare (W)
|70
|Funcționare la modul minim (minute) (min)
|20
|Funcționare la modul maxim (minute) (min)
|10
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune acumulator (V)
|7,2
|Tensiune (V)
|7,2
|Capacitatea bateriei (Ah)
|2
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (h)
|4
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|330 x 76 x 76
Pachet de livrare
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 12 (EN1822:1998).
Domenii de intrebuintare
- Mobilier
- Interiorul vechicolului
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.