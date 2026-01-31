Un asistent puternic pentru utilizarea zilnică: aspiratorul de mână cu acumulator CVH 3 îndepărtează eficient toate tipurile de murdărie, cum ar fi părul, firimiturile și praful, fără a lăsa urme, indiferent de suprafață, indiferent de spațiu, chiar și în locuri înguste. Sistemul de filtrare lavabil în două etape, care cuprinde o plasă fină de oțel pentru murdărie grosieră și păr și filtrul HEPA din partea inferioară (EN 1822:1998), asigură că aerul evacuat este foarte curat. Alte beneficii: putere mare de aspirare și o durată de viață mai lungă datorită motorului BLDC silențios, designul compact și ușor al dispozitivului, două niveluri de aspirare cu o durată de funcționare a bateriei de până la 20 de minute. Datorită opțiunii convenabile de încărcare prin USB-C, aspiratorul este potrivit în special pentru mașini și camping/caravaning.